壯闊高山之美！合歡山之最「合歡西峰一日健行」　回程跨越地獄上坡

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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為什麼說合歡西峰是合歡之最呢？不是因為它是合歡群峰裡最高的山，而是它最遠、最難！

之前幾次來合歡山，已經把難易度較低的合歡主峰、合歡南峰、合歡東峰、合歡北峰、石門山、合歡尖山，甚至小奇萊步道都走了一遍，這次11月底幸運訂到松雪樓住宿，終於要和夥伴們一起前往合歡西峰啦。

如果在合歡山不想人擠人，可以參考之前寫的這條入門級路線喔?。

【合歡山】合歡南峰x合歡主峰｜來條比較冷門的合歡山健行路線吧！

一如往常，今天的文章內容會包含：

山岳與路線介紹 交通資訊 行程建議 行程概覽 詳細路程紀錄 後記

山岳與路線介紹

合歡西峰與合歡北峰皆由同一個登山口起登，步道2k處是合歡北峰三角點，續行至步道6.7k處為合歡西峰。

合歡西峰：海拔3,145公尺，百岳#82、十翠之一

合歡北峰：海拔3,422公尺，百岳#34、十崇之一

登山口至合歡北峰要先爬升450公尺，特別是前面一公里坡度較陡，秋末冬初的日子裡爬起來還是會流汗；乍看之下，合歡西峰比合歡北峰矮，可以輕鬆愉快地一路下坡...然而，實際上這段路得七上八下、翻過一座又一座的山頭，最終才會抵達合歡西峰。一般山友來回約需12～18小時，而回程又比去程有更多上坡，所需時間會是去程的1.5倍，務必確認時間、體力與裝備都充足後再出發哦?。

話說回來，由於2019年年底的山林解禁政策，現在造訪合歡群峰（包含合歡西峰）都不需要申請入山、入園囉；另外，根據南投縣政府的規定，前往合歡西峰仍須投保登山綜合保險。

【登山準備】登山綜合保險｜各縣市規範｜線上投保教學

百岳十崇：南湖北山、大雪山、三叉山、東郡大山、馬西山、合歡北峰、奇萊南峰、卑南主山、太魯閣大山、內嶺爾山；山高而大，有高低起伏，頂部寬闊，坡度和緩，有敦厚詳和之氣勢。 百岳十翠：包含玉山西峰、白姑大山、合歡西峰、翠池三岔山、雪山南峰、中雪山、中霸尖山、奇萊裡山、志摩山、甘木林山；山色蒼翠，樹木蒼籠，箭竹高密，須穿梭箭竹林叢。

交通資訊

Google導航「小風口第二停車場」，步行七分鐘即能抵達合歡山北（西）峰登山口；停車場對面是合歡山管理站販賣部，售有關東煮、饅頭、粽子、咖啡飲料，也有附設廁所。

溫馨提醒：別將車輛違規停在路邊紅線上，不然下山很有可能會收到紅單喔！

行程建議

合歡西峰步道多曝曬，務必做好防曬 路程遙遠需時長，建議依自身腳程 提前規劃行程 並 預留足夠時間 下山 ，建議無論走到哪，最慢中午12點折返下山 高山天氣變化快，必帶 頭燈 、保暖衣物、雨衣褲，拉繩怕磨手可多帶手套 充足的行動糧與水也是不可或缺的喔（阿寶喝水1500ml） 記得提前下載GPX，隨時檢查自己是否走在正確的山徑上 山徑遇雨較溼滑， 下雨天不建議前往 沿途無廁所，6.5k~6.6k之間空地旁的草叢內是山友們口耳相傳的解放地，但更重要的是，上完廁所一定要把垃圾帶走、便便用貓鏟掩埋 合歡山位於高海拔地區，前晚可先入住松雪樓、滑雪山莊、清境農場地區，讓身體先適應高度並有充足睡眠，降低發生高山症的機率

行程概覽

日期：2020/11/22（日）

天氣：晴時有雲?️

人數：阿寶、Amanda、陳先生、老江，共4人（平常有運動習慣、爬過10+百岳；但陳先生半路出現高山反應，全隊放緩行進速度）

難度：中

距離：單程6.7公里，原路來回

時程：11.5小時

04:45 合歡山北（西）峰登山口 0k06:00 合歡北峰 2k，休20分看日出07:30 最低鞍部 3.7k，休10分08:05 水池營地 4.4k09:00 華岡岔路口 5.7k，休15分09:50 合歡西峰 6.7k，休75分

11:05 從合歡西峰折返11:40 華岡岔路口 5.7k12:30 水池營地 4.4k13:00 最低鞍部 3.7k，休10分14:45 合歡北峰 2k，休30分16:15 合歡山北（西）峰登山口 0k

詳細路程紀錄

凌晨四點起床，簡單洗漱後便驅車前往小風口；今天預計走10小時，合歡北峰看完日出後，續往西峰前進。

04:45 合歡山北（西）峰登山口。天還是暗的，可以看見前面山友亮著頭燈，在黑夜裡緩緩上爬。起頭1k的坡度較陡，主要由階梯與岩石組成。

▾▾ 05:45 東方的天空開始微亮，晨曦打在合歡北峰反射板上，不得不佩服反射板的方位擺得真好。

▾▾ 剛剛在路上巧遇陳先生和老江的大學室友，閒聊之際發現天空越來越亮，趕緊加緊腳步，希望能順利在日出前抵達北峰啊！

▾▾ 熬過了比較辛苦的0～1k，後面1～2k輕鬆多了！沿著這綿延的山坡緩上，就會抵達合歡北峰。

06:00 合歡北峰，順利趕在日出前報到！

▾▾ 06:10 日出。雖然來過合歡山很多次，但這倒是第一次成功看到日出?。

▾▾ 氣溫8度，陳先生為了拍照方便沒戴手套，手都快凍僵了。

▾▾ 06:20 欣賞完日出，我們繼續往合歡西峰前進；北峰往西峰起段是相對平緩的山徑。

▾▾ 走著走著，想說怎麼路邊的草怎麼都有點白白的，結果定睛一看，哇，居然是結霜！

▾▾ 接著開始瘋狂陡下，有些路段高低落差滿大的，要先蹲低再下去。

▾▾ 對，你沒看錯...就是要先下到黑森林那邊。

▾▾ 07:00 步道3k，老江回拍正在下坡的我們。陽光再次施展魔法，把低矮的樹叢變成金色大草原。

▾▾ Amanda依然戴著她的招牌墨鏡，踩著自信的步伐漫步在合歡西峰步道上。

07:30 來到最低鞍部3.7k，小休10分鐘。這附近（約3.2k～4k）有樹林遮蔽，沒那麼曝曬。

▾▾ 山徑轉為上坡，也是我相對擅長的坡度，急忙來個彎道超車，走到隊伍最前面，來紀錄爬到笑不出來的老江。

▾▾ 08:05 抵達水池營地4.4k，有四頂帳篷，腹地不大。路上剛好遇到從合歡西峰折返的山友，一問之下，才知道他們前晚就是睡在這邊；合歡西沿路雖有數個黑水塘，但水面都浮有一些雜質，他們建議自己扛水上來比較實在！

▾▾ 沿途視野開闊，展望一級棒。

目前為止都還跟著登山計畫書的時間推進，但之後陳先生上坡變得容易喘，我們開始放慢速度。

後來下山才發現他那是高山反應。要緩解高山症最有效的方法是高度下降，也可以事前吃丹木斯，之後有機會的話，再寫篇文章介紹高山症和應對方法好了；另一方面，團體行動也是登山很重要的原則，千萬不能在隊友不舒服的情況下，讓他自己一個人行動喔！

▾▾ 原本我跟Amanda是打算好好數一數，是不是真要走過「七上八下」才會抵達合歡西峰，殊不知爬著爬著就忘記數到哪了...?。不過，大體而言，4k～合歡西峰6.7k的山徑存在著某種規律，約莫是爬了200～300公尺的上坡後，就會接等距的下坡，然後一直循環。

▾▾ 09:00 來到合歡西峰與華岡的岔路口5.7k。往左是華岡，我們在這邊休息15分鐘，等等要取右續行往合歡西峰。

▾▾ 走過一小段樹林後，展望再次開闊，合歡西峰終於出現在眼前啦！從黑夜走到白天，都一直看不到它的身影，如今映在眼底除了感動，還是感動。照片最左邊那平平的山頭就是合歡西峰哦。

▾▾ 不過千萬別以為剩下的路都是平緩好走的下坡，前面樹林區還有一道關卡呢。6.4k～6.5k是陡下山徑，其中有一段還需要拉繩通過。

▾▾ 09:50 合歡西峰，阿寶的第17座百岳。

▾▾ 我們找了山頂附近的一處空地休息，天氣大好、紫外線強到沒有人敢把帽子拿下來。

▾▾ 看，身後的那座高山是雪山主峰喔！

▾▾ 11:05 大休75分鐘後，背起行囊，依依不捨地踏上返程（少來，其實是不想爬坡吧！?）

▾▾ 抬頭看著綿延山巒，山徑從左邊開始一路蜿蜒到右邊的山頭；原本以為那即是合歡北峰，走到那時才發現，欸？好像還不是耶…

11:40 華岡岔路口

▾▾ 走在樹林裡，不僅不比較不曬，如果幸運獲得倒木一根，還可以趁機坐下來休息5秒。

▾▾ 然後才有力氣繼續上坡。

12:30 水池營地

▾▾ 這張是Amanda最愛的照片，一個人走在壯闊的山脈裡，可以深刻感受到自己的渺小，也才會懂得感謝大自然的賞賜，謝謝山讓我們來。

▾▾ 爬完上圖的上坡，陳先生和老江都呈現顏面神經失調的狀態，看到鏡頭也扯不出笑容了，但其實…那坡沒有很陡（被揍飛?）

▾▾ 很多登山前輩都說，如果可以靠自己走的話，就盡量不要依賴繩子。為什麼呢？因為有些繩子其實並不牢固，看看這傾倒的鐵桿，原本該深深插在土裡的底部已經完全暴露於空氣中，我有試著要把它放回去，但它又會自己傾倒。

▾▾ 13:00 最低鞍部3.7k，在樹林裡小休10分鐘。

▾▾ 回程會遇到兩道關卡，一個是在3.2k、被我戲稱為地獄上坡的陡上100公尺。

▾▾ 老江站在陡上的起點，大嘆一口氣後，還是老老實實地開始緩慢上爬。

▾▾ 秋天時，3k附近有盛開的芒草，隨風搖曳的樣子非常療癒，當然陳先生主要是在喘氣，不是在欣賞風景。

▾▾ 接著進樹林繼續爬坡。

▾▾ 然後要開始挑戰第二道關卡了：2.6k微地獄上坡。我們都覺得這個比剛剛3,2k的還簡單，但IG上面有個打卡地標，把這裡取為「合歡西峰步道2.6km哭笑不得坡」，也滿貼切的?。

▾▾ 回頭看走過的路，合歡西峰步道是真的很美，以後誰再說它是鳥山，我一定跳出來抗議。

▾▾ 喝口水，休息一下，繼續往合歡北峰前進，2.3k~2k這段是緩上。

▾▾ 去程時看這告示牌，心裡沒有太多想法；走完西峰再次看到這牌子，仔細讀了一遍，非常同意裡面的說法！合歡西峰的確比其他合歡山系難得多，再加上回程大多是上坡，會需要更多的體力和時間。

▾▾ 14:45 合歡北峰2k，下午的山頂人潮不少，還有好多家長帶著小朋友一起來呢。

▾▾ 15:15 大休30分鐘後，準備下山囉。太陽漸漸往西移動，把旅人的影子照映在山坡上，從北峰出發1k是緩下，走起來很舒服。

▾▾ 原本計畫要走到合歡北峰反射板下面拍照，但今天陳先生狀況不佳，我們下次再來！

▾▾ 15:40 抵達1k路樁，山徑變得較陡；離登山口越來越近，這邊已經可以看到公路了。

▾▾ 合歡北峰步道沿路都有方向指示牌，起登時伸手不見五指，靠頭燈照路，能看見它在黑夜裡閃閃發亮。

▾▾ 16:15 回到登山口，全員平安下山！

後記

這次順利完登合歡西峰，總算把合歡群峰都走了一遍，短時間內暫時不會去了；畢竟冬天太冷，要搶松雪樓的住宿還得早上五點多起床，也滿辛苦的?。

話雖如此，合歡山在我心中依舊擁有不可撼動的地位，除了是我百岳的起點外，這裡交通方便，還有多條入門級登山步道，輕鬆健行即能一覽壯闊的高山之美。如果有人問我百岳要從哪座山開始，我一定毫不猶豫推薦合歡山！