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台灣海峽＋落日美景一覽無遺！新竹竹北「鳳崎落日步道」親子登山好去處

健行筆記 / 健行筆記泰然

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簡介：

   鳳崎落日步道位於新豐與竹北的交界，步道的兩端分別為天德堂及蓮花寺， 因此又稱「天德堂步道」或「蓮花寺步道」。這條步道沿途林相豐富，可以眺覽台灣海峽的落日美景，因此稱為「鳳崎落日步道」。鳳崎落日步道全長約3公里，全程鋪設完善，走起來很舒適。沿途有許多坑道、碉堡等軍事遺跡可參觀，並且設有涼亭和運動器材，是網路票選台灣百大必訪步道之一，新竹地區票選第一名的步道。

詳細行程紀錄與資訊 請連結至部落格：https://gohiking.pixnet.net/blog/post/556394284

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行程照片：

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↑- 至天德堂前寬大停車場停車

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↑-《09:12》從天德堂前停車場出發，沿著道路下行約200公尺，即抵達鳳崎落日步道登山

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↑- 《09:30》從登山口出發，進入石階步道緩緩上行

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↑-《09:39》路旁有一座觀景涼亭，續前行

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↑- 步道分成主線和副線，主線步道有鋪石板，路況佳

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↑-《09:47》叉路，看到一個標示「坑子口靶場」，原來附近是國軍實彈射擊演練陣地，告示牌上還會註明射擊時間

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↑-《09:56》牛牯嶺體能活動廣場，這裡設有親子體能設施，是極佳的休憩處。

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↑- 牛牯嶺廣場有支線步道回登山口

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↑- 續行仍循主步道續往蓮花寺

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↑-《10:07》廢棄的碉堡，約位於步道1.3K附近

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↑- 軍事碉堡最早是二次世界大戰時日軍所闢建， 設置火砲，用來防禦竹北一帶海岸，以防止美軍登陸台灣。 戰後國軍接收這些軍事設施，仍作為防禦海岸之用

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↑-《10:18》前方有封閉的軍事坑道

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↑-《10:25》休息區。鳳崎步道適合親子同樂，沿路很多這種攀爬遊具

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↑-《10:32》鳳崎小舖，約位於步道1.7K附近，這是私人設置的休憩站， 販賣輕食、飲品，並設有觀景亭，供遊客休憩及眺覽鳳崎落日美景。先取右上行往蓮花寺便道捷徑

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↑-《10:38》小散兵體驗營，設有木板鞦韆，附近是個親子同樂的休憩區，似乎沒有營業。休息玩樂

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↑-《10:58》續上行，循稜線山徑進入蓮花寺便道

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↑- 走在山的稜線，遠眺竹北平原遠至台灣海峽，可以清楚看到濱海的南寮漁港一帶

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↑-《10:59》稜線上有棵巨大的斜倒榕樹

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↑- 附近也有軍事碉堡

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↑-《11:07》下行接回主線步道約2.4K處，叉路口設有一個木棧平台休息區，附近周圍有幾顆大松樹

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↑- 平台休息區，附近周圍有幾顆大松樹。休息

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↑-《11:21》續行，循主線步道往步道終點蓮花寺

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↑-《11:24》涼亭，續右下行

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↑-《11:31》步道終點抵達蓮花寺

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↑- 蓮花寺前有大廣場，步道位於大停車場角落，至前方廣場旁上個廁所後回程

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↑-《11:50》回到涼亭叉路，取右至蓮花寺最近的大涼亭，休息午餐

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↑-《13:00》回程，改取直行往鳳崎小舖

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↑-《13:14》下至山坳處，與鳳崎小舖下來的產業道路會合，而步道越過整治溪溝、產業道路，轉為上坡路，爬回鳳崎小舖

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↑-《13:19》經過一段原始的相思樹稜線森林小徑

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↑-《13:32》回到鳳崎小舖，點杯飲料坐下欣賞美景

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↑- 這裡也是整條步道的最佳展望點，竹北平原一覽無遺，還可以清楚看到台灣海峽淨收眼底。如果是傍晚來到這，直接可以看到夕陽落下入台灣海峽，橘通通一片的美景，「淡水廳誌」把這列為全淡八景之一，名為「鳳崎晚霞」。

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↑-《14:37》續行，由鳳崎小舖走返天德堂，回程叉路口取右改走支線小徑，體驗不同的風景

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↑- 支線步道以原始的土徑為主， 是早期的舊路，山徑質樸，走來有自然風味

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↑- 沿途有些叉路，殊途同歸，皆取順路而行

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↑-《15:05》回到支線步道出口，續行馬路回登山口

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↑-《15:09》回到登山口，馬路邊陳列一輛了M48A3巴頓戰車，是昔日國軍戰車旅的主力坦克戰車，已除役置此展示，供遊客觀賞

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步道 登山 美景

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