山林吊橋、空靈溪谷、絕美岩壁！南投仁愛桃花源「武界之美」

武界的記憶

民國七十四年與兩位同事從萬大村騎著機車，經親愛、松林、萬豐，然後進入曲冰古道。那時沿線都還是凹凸不平的土石路，而自曲冰古道開始，更僅剩約一米寬的山徑，兩輛機車三個年輕人，就在濁水溪上游的深山裡蜿蜒穿繞，記憶裡途中還經過好幾座吊橋（可能是七座）。我第一次坐機車過吊橋，心中有些忐忑，擔心吊橋是否承受得住？載我的同事家住埔里，大概已司空見慣，只看他從容的一座騎過一座，任憑橋身搖晃震動，他絲毫沒有遲疑，一路往前 ，最後來到柳暗花明的武界壩。我以為到這裏就要折返，因為前面已經沒路了。這時同事叫我下車，他則牽著機車往那陡峭的水泥階梯下去，並要我幫另一位同事。載我的同事是體專健力選手，他一個人牽著125一階一階而下，似無困難；我則吃力得在後頭拉住另一位同事的機車，以免往下衝。就在我還納悶等一會兒怎麼騎上來？機車震動聲中，我們總算將車子牽下這段長階梯。

再次坐上車，我們騎進村莊（武界法治村），同事說要回埔里，我才知道這邊有通往埔里的路。然而這段路遙遠漫長，路況比萬大到萬豐的還差，如果是雨天，一定泥濘不堪。這條黃褐土石山徑，就如老太婆的裹腳布，散落纏繞在深山裡，即使是晴天，也令人難以領教。這樣難抵達的山村，不知有誰會因著什麼原由來到這裏？（三個傻瓜？）

武界之美

時光荏苒，記憶彷彿還停在拉著機車的陡峭階梯上，三十五年卻一晃而過。而曲冰古道上，那一座座山林中清麗柔美的吊橋，仍舊懸掛在腦海；橋下濁水溪婉約動人的溪谷與清澈水流，也依然在心中流淌。

三十五年，我再次來武界了！因著什麼原由？而且還連來兩回！這樣的深山。現在，我想已無需贅述 ，來過武界的遊客已難以計數，而【雲的故鄉】這般美幻的名稱，就足夠讓人憧憬不已，何況還有摩摩納爾瀑布，第一秘境武界壩，一線天，冬日的滿江紅……。

十一月十八日

到武界，路途雖遠，卻不再艱澀，路面已是寬闊的柏油路，更開鑿隧道，縮短路程，免去一些彎彎繞繞。

一早，雲的故鄉就以祥瑞的白雲歡迎遠方的客人，真讓人歡喜！

這幅白雲纏繞的景象，讓人聯想藏族為來訪的客人，獻上象徵吉祥與祝福的潔白哈達。

今天的規劃：1.武界吊橋 2.思源吊橋、武界壩、摩摩娜爾瀑布 3.一線天。

武界吊橋：（谷歌：武界吊橋）

橋前看村莊

武界吊橋（橋旁有收費停車場，可能非假日，並沒瞧見主人。停車場有一角落可下到溪床。）

看著橋下蠻美的，便下去走走。美麗的岩石與倒影

岩石的紋路像一幅山水

溪床遊晃後，上岸開車往思源吊橋。（應該也可直接走溪床過去，如果車子已繳費，建議走過去，否則到思源吊橋需再付一次停車費。）

到思源吊橋需將車子停在收費停車場（100元），再往思源吊橋走。（谷歌：思源吊橋）

沿步道走，經過標示。

武界名稱由來

途中看到公告：摩摩納爾瀑布步道整修，十八日起暫停開放。真巧，正是今天。

走一小段平路，即到思源吊橋。

蓊鬱山林中的吊橋，晨光灑落，一身光彩耀眼。

橋下溪谷也清新綺麗

溪水碧翠，岩壁絕美 。不能到瀑布 ，等一會兒就改到溪谷逛逛。（這一逛就逾半日……）

過吊橋，爬上好漢坡，再走一小段就可到安寧宮。（好漢坡應該就是以前牽拉機車的陡峭階梯，現在打掉拓寬，鋪上水泥。）

途中回望村莊

通透的藍天映照下，座落青翠山巒中的村莊就如世外桃源。

王爺葵開滿邊坡

上到臺電安寧宮，水壩在下方。

山明水秀的武界水庫

臺電安寧宮（有飲水機）

枯枝與藍天

欣賞水壩景觀後，回到吊橋，橋旁有路通到溪谷。（仍需注意安全）

這段濁水溪床讓人流連忘返，溫度舒爽，空氣清新，河邊崖壁、溪中巨石，形色各異，千姿百態，美不勝收。相距不遠的一段地層，經過千萬年堆疊沉積，竟成就這般的巧奪天工 ，怎不令人讚嘆大自然的神奇？

人物適切點綴，山水之美不言而喻。

溪水倒映下，一剛一柔，更增岩壁之美。

水壩溢洪道，稍微開了一絲縫隙，所以雖然乾旱，溪床仍保有涓涓水流。

岩壁之美令人無以形容

成片的巨大岩石 ，是溪谷上的天然的屏風。

往吊橋另一邊看看

雖不是假日，吊橋上常見遊人來來去去。

另一邊巍峨聳立的峭壁

從另一側看吊橋，山壁落在陰暗背光處，橋上人影則如走在虛無縹緲中。

這邊溪谷的山壁岩石也各有風貌

皺摺變化萬千，凝視久了會讓人腦中浮現奇怪視覺圖像。

溪水有呈碧綠如翡翠的 ，也有寶藍如鑽石般的。

水中綠藻更增一絲夢幻

粗曠的巨岩與遠處隱約細小的遊人，形成自然景色微妙的對比。

美麗溪谷讓人徘徊流連，不知不覺中已過四點，此時尚有不少剛下來的遊客，應是留宿的，來武界安排二日遊確實較能盡覽其勝。而路途遙遠，我只能帶著不捨的心情，打道回府。（一線天 ，摩摩納爾瀑布，改日再見了！）

空靈優美的溪谷與點點旅人

再訪武界：十一月二十五日

幾天前到武界竟只走了計畫中的一小處，難忘其美，今日不畏遠程奔波，再度造訪。

有上次的經驗，所以今日只計畫從武界吊橋走溪床到一線天，也就是「武巴公路」。（雖是冬日旱季，仍有水流，需穿運動涼鞋較適當。）

溪谷仰望吊橋

岸邊王爺葵金黃燦爛

倒映河中更增柔美

教堂與村莊屋舍在一片青山綠水中，明媚如畫。

溪床上總有奇特巨大的岩石鋪展

沒有滿江紅，綠藻仍將溪水渲染出一片奇幻。

這片水上綠藻美麗夢幻，讓人不忍離去。

繼續沿溪行，有怪手、砂石車於河床轟隆作業。

圖中白屋頂處有河岸停車場，載客廂型車有的會停在那邊，下車走不久即到引水道。

一般遊客如不想走太遠，也可將車停在此處河岸空地，免停車費。

每段岩壁、每座溪石均有自己獨特樣貌。

來到引水道下

回望引水道

紋路細如髮絲的岩石

溪谷本身就很清新幽美，步行其上，也如入桃源世外。

見到這片山壁，對面就是往一線天的叉路。

一線天：（入口有簡易廁所）

遠遠望去，一線天看似狹窄，走入後，其實還夠寬。

走進去才能看見山壁岩石之美

進入一線天後還有一片天地

河床大石

一線天的兩邊山壁各有特色，而水流潺潺、清澈綿綿，真乃自然之佳境，戲水賞石，足以讓人忘懷得失，是一線天，也可稱忘憂谷，或美麗之幽情谷……。

剛走進一線天時，在不留神間上頭樹梢突然掉下一尾蛇，落入水中砰的一聲，我一驚停止腳步觀察注視，只見牠急急鑽入石縫裡再也不見蹤跡。這還真是段奇遇！又好像是電影才有的叢林恐怖情節。

回程：

剛進來的廂型車

青山綠水中，踏上歸途的遊客。

走在深山溪谷中，更顯人的渺小。

引水道下方的魚嘴水泥護坡

往回走時改走河岸道路，途中遇到兩位迷路遊客，陪她們走了一段，再往武界吊橋開車，心中不放心，又前去尋她們。看到兩人還是找不到同伴，於是載她們到停車處，總算與隊伍會合。今日的武界行，疲憊卻充實，武界之美，永存記憶。

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武界段的濁水溪谷空靈幽美、綺麗迷人，兩側岩壁與水中巨石沿溪矗立散佈，形態、紋路千奇百怪，漫步觀賞令人身心愉悅，有如置身琳琅豐盛的麵包坊，那奇石巉岩有的一層夾一層，像是美味的三明治；有的甚至千百層重複交疊，一如酥脆的千層派；也有成方形一塊一塊相接，恰似名產方塊酥；有見表面光滑，像未切的油亮吐司條；有揉扭成一坨，就如QQ黏黏的麻糬；有含鐵帶著赤赭色的，彷彿剛出爐還散發焦香味；也有透著誘人的奶油黃，直叫人想近身咬一口；……。

一定是走累了、餓了，才會將這溪谷的美麗岩石想成美味麵包、點心。這迷人的溪谷，也許說是大自然的展覽廳更貼切，展示著千萬年雕琢摺塑的一件件大自然精彩之作，有的樸拙無華，仿如朱銘大師三斧兩鑿劈裂而成；有的紋理細緻，非千思萬慮難以造就。它們羅列陳設於翠綠山巒中、清澈溪水上，人行其中，就如進入寬廣無邊界的藝術之境，千岩萬石競秀之姿，令人心曠神怡，也不禁嘖嘖讚嘆。

說「武界」名稱肅殺，我倒認為保留這名子是有意義的，它提醒聰明自大的人類，記取歷史血淚，莫輕起干戈。這段期間對岸戰機頻仍飛越海峽中線，各式先進武器的報導成了熱門新聞。歷史學家說：人類最愚蠢的行為就是戰爭。這句話一針見血，至於那些多麼厲害的武器，說白了只不過是殺人的昂貴工具罷了！在大自然面前，和武界千萬年沈疊幻化的奇岩麗石一比，不值一提！