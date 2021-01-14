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高山迪士尼？合歡西峰「遼闊群山、粉色雲海」絕美夢幻此生必來

健行筆記 / 健行筆記山谷谷＿谷庭

合歡群峰是很多人的百岳起點，像是石門山、合歡主峰等都非常容易攻頂，又可以享有大山大景，而比較有挑戰性的合歡北峰，現在也是人山人海，但有點人潮恐懼的我想安靜享受山景森林，那就決定再去合歡西峰～來個一日合歡北西經典路線！

其中西峰是合歡群峰最矮的一座，不過想抵達除了要先到北峰，之後還要繼續再走六個假山頭，加上西峰三角點較平坦，很多人會認為西峰是座鳥山，但我實際走一次我覺得西峰超級值得去！！有多值得呢？ 不囉唆直接看下方影片！沿路風景真的美到讓人想再來！

詳細時間：（以下時間包含拍攝影片、照片，行走速度跟上河圖差不多）

0800 合歡山北峰登山口入口

0930 抵達北峰三角點＋小休

0945 出發前往西峰 

1300 抵達西峰三角點 

1710 返回北峰三角點

1800 出登山口

規劃一日合歡北西保守抓10~12小時，其實路線不難只是西峰比較遠一點，加上現在北峰登山客多，前面的一段路比較窄小有時還會稍微卡住，所以早點起登最保險。（早點去也比較好停車，現在車真的都超多）

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快到北峰反射板時旁邊有超美的中央尖山跟南湖大山～記得一定要停下腳步好好欣賞。

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其實反射板真的是很神奇的存在，就超級人工放在山上原本應該是很詭異的存在，但最後這種衝突違和感，竟然讓人每次來都忍不住拍一下？ 這次因為西峰比較遠我們就沒有繞過去反射板，但以下還是要插播一下上次來跟反射版的合照（到底有多愛？）

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結論：反射板不論哪一面都超～好～拍，而且我覺得側面拍這鋼構的線條，也是另一種有趣角度。

在北峰三角點吃點補給，實在人山人海到要找個小位置都有點難（哈），所以趕緊就往西峰的方向過去，其實只要再往前走一點點，立刻跟北峰變成平行時空，鮮少人煙、靜謐悠閒，也會覺得心瞬間寧靜不少，也許是我還沒練會在人多時也能享受心靜，那只能用遼闊的群山、雲海持續練習。

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在這段路上我跟Yuan都沒說什麼話，只是好好聽聞山的聲音，吸嗅高山甜甜的空氣。

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其中從北峰開始走的第一座、第二座假山頭是比較陡峭的，這兩座都是一路下切，但旁邊都有拉繩所以雖然陡但不會不好下，而從第三座開始就會穿越樹林間上上下下，裡面也有一些小拉繩的路線，路線很多元走起來比較不會膩。

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前往西峰沿路處處皆有美景，除了壯闊群山，也有這種被樹林簇擁的前景後景，鐵杉林等原始林相更是精彩，一路上非常享受。

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我覺得有些山友認為合歡西峰鳥，可能很大原因是來的時候天氣不太好，白牆看不到外，這上上下下假山頭應該也很濕滑，才會讓人覺得路線又臭又長，但若好天氣來絕對值得。

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抵達了之讓我睡一下～

另一個西峰會讓人累的原因，是回去的路上還有很多陡上，不像一般下山就大部分都是下坡，你心境上會比較放鬆，回程遙望好幾座要翻上去的山頭，會心累（笑）

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大概就像這樣強顏歡笑哈哈哈，後面回去的那條路好陡好抖阿～～我們大約是在快五點要回到北峰，這時雲霧漸漸吹上來了，搭配一點點夕陽，在滿頭大汗回程路上，一回頭看到大景，覺得是西峰送來的一份「恭喜你持續堅持」的禮物。

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然後走到北峰時更精彩，整片大雲海佐夕陽美景送給你，完全彌補了我在北大武沒有看到雲海的遺憾。

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而反射板也被染上一層柔柔粉粉的粉色雲霧，這是我第一次在山上看到這麼夢幻的場景，老實說，我那時腦海裡瞬間浮現「高山迪士尼」的感覺，很多雲的形狀很像大象、犀牛等動物，又有金色夕陽、粉色雲海，剛好西峰還是「遠的要命王國」，每一刻都讓我感到夢幻美好。

當然我們從北峰回登山口是摸黑的，頭燈、保暖衣物絕對不能少，加上我們對於北峰折返路線算熟悉，所以就一路飆速下山，但抬頭看也開始有淡淡的星光，可以說整趟合歡北溪驚喜不斷，心滿意足的下山吃慶功宴去～

總結來說，合歡山西峰很適合在百岳新手村的人可以嘗試的進階路線，路況安全、山景優美、還能好好練體力，不過建議可以在清晨5~6點起登，最好下山時不要摸黑，因為如果路況不熟可能還要再找一下，夢幻行程推薦給你們～

更多爬山生活會在這邊，也歡迎訂閱我們跟留言喔～～

YouTube : 山谷谷＿谷庭  https://www.youtube.com/channel/UCAd3pQKmh9fGXqzRkspCMaw 

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登山 合歡山 美景

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