隱藏版秘境！「四天王山經典路線」　沿途賞阿里山鐵道、螢河、雲海

步道巡訪員四大天王山步道巡訪最終回～鐵道、雲海、生態、人文～四天王山不只有步道…

水社寮位於嘉義縣竹崎鄉仁壽村原名「水車寮」，阿里山森林鐵路從四天王山山腰穿越而過，讓這純樸的山中小村，蘊藏更豐富的歷史和人文故事，水社寮車站原是阿里山森林鐵道上的小站，現在是林務局重要的森林生態教育基地。四大天王山又稱四天皇山，由篤鼻山、青園山、知鳥山、四天王山等四座山呈西北、東南走向，環列成峰守護著交力坪、水社寮一帶的山區，又稱「四季平安山」。環狀步道僅環繞四天皇山，步道順小溪上溯到鞍部，兩側為茂密的孟宗竹林，途中可觀賞阿里山森林鐵道、山林及眺望遠山、雲海等景致（摘自林務局網站）。

水社寮的交通：資訊發達帶來便利，使用網路導航的民眾占比已經很高，但沒有正確使用的遊客似乎也不少，在四天王山步道巡訪的這一年中，遇到很多遊客因為不清楚水社寮的地理位置，會利用“古哥”導航來到水社寮，走到最後一段路才發現被帶到一條路幅不太寬的產業道路，坡度有點陡又不易會車且容易刮傷車體或碰壞底盤鈑件，本來開心出門卻才抵目的地就壞了遊興，外地的遊客常因此吃盡苦頭，因此，把交通資訊寫在前面，希望大家都能快快樂樂出門，然後帶著愉悅的心情平安回家。

貼心小提醒～(交通路線圖連結)利用"古哥"帶路的遊客，尤其高速公路由南往北行駛的方向，一定要來到竹崎之後再重新設定導航，確認是往瑞里方向的166縣道才正確，到了71K指標處(左側即是雲潭小舖停車場)的叉路右轉水社寮聯絡道，才會比較好走。水社寮必遊景點攻略～【鐵道、森林火車、蝙蝠生態館】

水社寮車站：位於阿里山森林鐵路的交力坪和奮起湖中間的水社寮車站，距交力坪車站5.6公里，再往上5.3公里抵奮起湖，水社寮車站的特殊之處，進站和出站的軌道恰成180度，設計成「Ω」形狀的軌道，可看出高山鐵路興建的獨特技術，隨著運輸業務的遞減於民國80年代後改為無人看管的車站。相較於人潮熱絡的樟腦寮或奮起湖車站，水社寮車站顯得寧靜許多，曾經的繁華年代將近有百戶人家，據當地耆老說，在阿里山區伐木全盛時期這附近還曾經有酒家，可見當時的熱鬧氛圍。隨著經濟模式的改變加上老一輩居民日漸凋零，時間仿佛也忘記繼續往前，留下充滿寧靜的純樸山村，後來車站改置成蝙蝠生態館，在站內透過即時的影像系統，讓遊客在這裡就可以了解蝙蝠的生活狀況，避免附近的蝙蝠生態被干擾，並藉此宣導生態保育的觀念。

↑↑↑水社寮車站、現為蝙蝠生態館。

【雲海】每年到了冬、春季節因為氣溫低，層積雲凝結高度低，加上冷空氣活動頻繁，在山區常出現大面積雲海景觀，著名大阿里山區雲海美景總是吸引各地攝影愛好者不辭舟車勞頓來朝聖，眾所皆知的地方不外乎阿里山公路台18沿線的隙頂和頂石桌。而水社寮剛好隔著八掌溪上游與隙頂兩相遙望，地理條件與隙頂相差不遠，雲海美景當然不遑多讓，漫步在車站鐵道旁不需要人擠人，只要時間對了就可以欣賞壯觀的雲海美景，另一處視野頗佳的觀景點則是位於四天王山步道途中的 茶園涼亭處 ，是夕陽西落的絕佳賞景視野，每當夕彩的顏色變化照射在波濤壯闊的雲海上，絕對令人駐足忘返，記得要帶照明設備，以免欣賞完美景之後得摸黑下山。 ↑↑↑水社寮車站旁的雲海美景，中間左側浮出的山頭即隙頂二延平山。

【鐵道螢河】每年的四到五月是最佳賞螢季節，螢火蟲喜好棲息在水質乾淨且無汙染及光害的環境之中生存繁衍，所以有螢火蟲的地方是環境重要的生態指標，在溫度及濕度適中的地方，總會有一大片像星河般的螢火蟲現身，代表這附近的環境生態較少汙染。每逢假日各地遊客遠離城市的喧鬧到水社寮來賞螢，車站周邊及廢棄的小學校園都是熱門的賞螢景點，在這片寧靜的山村裡搭配森鐵賞螢，瞬間讓人忘掉不少不愉快的事，若是入住水社寮驛站，走出民宿即可觀賞螢光點綴夜空下的螢河鐵道，別有一番懷舊風情，近年來水社寮環境保育有成，螢火蟲盛況總吸引了不少的人前來上山賞螢，捕捉美麗的夜景。

↓↓↓照片可聯結網誌

【步道、竹林】四天王山環狀步道主線全程約4.2K，落差約300公尺，行走一圈依照個人腳程快慢不同，大約3～4小時，全程大部分都是如秘境般的竹林步道，主要有孟宗竹和轎篙竹，青翠的竹林傍著石階梯而生，步道進入竹林內彷彿墜入寧靜的翠綠世界，高聳參天的翠竹無止境的延伸，多數已棄耕的竹林倒竹相互交錯，僅有步道將竹林闢出一條道路，獨特的氛圍讓人在此找回城市裡所沒有的平靜，每當陽光穿透那竹林隙縫，綠林因微光的薰染而營造出極夢幻的竹林美景，沿步道緩慢步行隨地形蜿蜒而上，大自然的蟲鳴鳥叫聲音增添幾分熱鬧，偶而停下腳步可以聽聽風吹過竹林的聲音，在此享受幽靜地竹林景致，舒心的美景讓人流連忘返。

四天王山『隱藏版秘境』，讓在地人帶路 探索四天王山經典路線～以下篇幅將彙整這一年來實地踏查走過的路線分享給大家，從入門到進階規劃不同腳程路線，提供「客製化」的多元選擇，就讓我們一起探索四天王山的故事。

【健行路線】適合一般遊客

四大天王山步道是建國百年林務局推薦的百條步道之一，適合一般遊客健行， 不管你是跟團或是自組團，如果體能有限建議水社寮車站及周邊散步，享受與世無爭的山村時光，想像一下昔日的榮景。若是體力許可走一圈四天王山步道或從水社寮車站北入口(土地公廟登山口)走最近距離的支線來回四天王山，吸收竹林芬多精兼具運動賞景是不錯的選擇。

↑↑↑照片可聯結網誌環形步道有三處登山口，分別為水社寮車站南入口(愛玉店)、水社寮車站北入口(福興宮土地公廟)以及風吹凹入口，可依照個人體力而行，拜科技發達之便，建議下載健行筆記APP學習使用離線地圖或下載軌跡檔，可以省去找路或迷路的麻煩。如果有時間來水社寮住一晚民宿，隔天早上搭乘森林火車到奮起湖遊老街，吃飽喝足之後再回到水車寮取車賦歸，是很愜意的休閒生活。當然如果只有一天的時間，只要提早出門，走完步道後再搭小火車到奮起湖，也是沒問題，既可享受幽靜的山林，又可以到老街購名產吃美食，個人很推薦一般遊客做這樣的規劃 。森林火車假日有三個班次，只要抓好時間即可，記得要戴口罩才能搭車。

↑↑↑阿里山森林火車時刻表

【健腳路線】適合平常即有運動習慣或喜愛爬山的民眾，如果你的體力還不錯，除了四天王山步道之外，可以連結周邊的步道系統，體驗更豐富的生態之旅。水社寮周邊步道系統參考網誌：

【勇腳路線】早期熱門的郊山中級縱走路線，適合喜歡探勘或撿基點的山友，絕對不能錯過^^

後記：為期一年的步道巡訪任務，在這歲末即將告一段落，這一年來除了每月固定的巡訪任務，搭著步道巡訪員的順風車，讓在心中醞釀多年的想法付諸行動，完成踏查了四大天王山縱走路線，環境的變遷與農務的世代交替，已經讓這條路漸漸被大自然回收中，經過這些時日的走訪，重新賦予『竹崎九連環』的新名號，期待喚醒這條沉睡已久的經典路線…。任務解除了心中卻有些許不捨，親自走過這些路感覺特別踏實，雖然～這條路並不好走，但一路走來不覺孤單，這些日子也學習頗多，感謝林務局也感謝健行筆記，感謝水社寮愛玉店老闆，還有耆老們提供的寶貴資訊，感謝這一路曾經協助的朋友們。

#林務局步道巡訪員 #Lafuma #JAIPUR GTX 二件式防水保暖刷毛外套。

【人物專訪】用雙腳把家鄉的路走回來！四天王山｜步道巡訪員 - 健行筆記 (biji.co)

四天王山一年四季都有不同風情，每月巡訪的照片請連結相簿欣賞。

因為水社寮沒有餐飲店，用餐問題相對較不方便些，個人都會盡量自己準備餐點，順帶整理一下附近的店家讓看倌們參考，有些民宿不提供給一般遊客餐飲，有些我自己也沒有消費過，好不好吃是比較主觀的評價所以請自行斟酌囉。

水社寮車站旁愛玉店 販售愛玉及草仔粿、肉粽，每訪必訪的地方，特別感謝老闆分享很多的在地故事，感恩。 水社寮驛站 提供住宿及房客用餐。電話：0937797069 二姊的家民宿 住宿，草仔粿 (位於風吹凹) 0921507095 郭家肉粽 肉粽及筍仔湯 (往水社寮聯絡道的左側路旁)0932173398 雲潭舖子餐廳 嘉166縣道71K處，(雲潭瀑布停車場)，團體合菜，個人餐$250/人 圓潭遊客中心餐廳 團體合菜，個人餐$250/人 原住民小站 嘉166縣道大約70K附近，烤香腸及山豬肉，筍仔湯。 竹崎老松牛肉麵 台3線竹崎路段，上山方向過鹿滿(台三線里程280K)不遠的右側，老松牛肉麵最近很夯，早上7點賣到下午4點，大概10點以後都是客滿的狀態，每當用餐的尖峰時段還得排隊。時間若許可偶而品嘗一次也不錯，或是利用早上路過時外帶一碗上山再加熱，也是可以大快朵頤。 牛肉麵 紅燒口味$100元

【參考文獻】林業鐵路-沿線各站周邊旅遊-水社寮車站 (forest.gov.tw)

嘉義縣文化觀光局網站

嘉義縣竹崎鄉公所網站

https://www.ali-nsa.net/zh-tw/attractions/detail/214

https://blog.xuite.net/jjlu07/mount/102153595

https://recreation.forest.gov.tw/Trail/RT?typ=3&tr_id=084

https://udn.com/news/story/120665/4118444

https://udn.com/umedia/story/12749/4509923

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