森林的自然美學！ 南投竹山「天地眼步道」、「杉林溪森林生態園區」
天地眼，乃一對圓洞鑲在山腰峭壁，在自然岩壁經風雨侵蝕及崩落逐漸形成。相傳~天眼鑑人心，地眼照萬物，宇宙天地，冥冥之中，存在著非凡人可見的偉大力量。
欣賞了讓人嘖嘖稱奇的，松瀧岩奇石岩洞與巨瀑
林溪森林生態園區~黃金水杉林x深秋楓紅相爭豔
杉林溪森林生態園區~松瀧岩瀑布
循著右方階梯，可在前行另一處，也是來自於大自然風化的奇景~天地眼
很短的距離遇上了岔路口，雖然階梯旁設有導覽圖，但在來來往往的遊人經過後表示:左轉的階梯步道較為陡峭，於是大部分的人包含我們則續往前行
經過一處岩洞
豁然天闊的山林
沿著棧道來到樂山步道的中段，這裡有顆台灣特有且珍貴的千年紅檜紅檜的樹種，約分佈在1000-2800之間的中高海拔間，而這顆枝繁葉茂的紅檜樹齡約在1000年，以壯碩之姿就立在步道旁
沿途再經過一顆樹木，前看只覺得彎曲的樹型很特別，側身一看，樹的表面呈現規則性且少見的波紋樣貌，後退看，整個樹型更像一個相框，當然也吸引了往來的遊人共影
約莫20分鐘的山徑距離，來到了天地眼，我們在這裡等候，比我們早一步出發的小團離去後，才能得以好好拍張空景
小休片刻後，再沿著來時路返程，樂山步道雖不累，偶有上上下下的階梯，對不常運動的人來說，多少還是不小的運動量，但走在杉林間還是很舒適
經過松瀧岩瀑布，我們則選擇了接續樂山步道的山徑
時而是木棧階梯，時而是石子階梯，中途也設置了涼亭，提供歇憩
步道的出口，一邊則是接續水杉林
一側則是接續花卉中心返程
經過紅樓，在杉林溪遊走，還是得參看手上的導覽圖，不然在腹地甚大的園區內，也是很容易走錯方向
牽手小路是杉林溪最容易到達的，台灣杜鵑及闊葉樹原始林步道，不過我們還得返回台中，加上這兩天走了不少路，這回就止於此
一趟杉林溪之行，彷若走在豐富的森林寶藏裡，各式各樣的花卉，奇岩石壁瀑布…，休閒或健行步道任意選
充滿了原始自然生態，每一口呼吸都是滿滿舒心的氧氣 ^.^
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言