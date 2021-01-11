有你真好！ 登上台灣知名山峰「向陽山 」 與向陽名樹近距離合影

我總是很忙、我總是有事，我總是有千百個理由去拒絕夢想

那就揚起袖口，舉起腳步說走就走，人生無怨

夢幻仙境「嘉明湖」一個隱身很多的傳說的秘境

可以的話，累了就好好的在藍眼淚的身旁駐足喝杯茶吧!

辛苦了 。朋友

協作 不是只有背負 出發的瞬間成為隊裡的一員 總在神來一筆之間伸出援手

找我的時候我走在布拉桑山的稜線中

旅 程 就 是 要 自 在 旅 行

「沒你不行」，而是「有你更好」

在旅途中不要設定要如何，因為，處處都會有驚喜那就是人的互動 ，那一天我們在瓦拉米山屋

11/21第1天行程: 凌晨12:00 彰化-向陽登山口→ 向陽山→嘉明湖避難山屋

11/22第2天行程： 嘉明湖國家步道嘉明湖避難山屋→ 三叉山→嘉明湖→布新營地

11/23第3天行程： 布新營地→ 大窪地草原→布拉克桑山(百岳)→ 布新營地

11/24第4天行程： 布新營地→ 連理西峰前營地→飛機殘骸→連理山前(桃源)營地→下大雨迫降緊急搭營---原訂: 連理山→ 新仙山前營地

11/25第5天行程： 連理山前(桃源)營地→連理山→新仙山前營地→ 新康山→ 天宮堡壘→ 新仙山→ 新仙山叉路口→ 抱崖山屋

11/26第6天行程： 抱崖山屋/營地→ 瓦拉米山屋/營地

11/27第7天行程： 瓦拉米山屋/營地→ 南安登山口→台3號0k→南安遊客中心→玉里火車站→平安賦歸

我 們 的 隊 員 :

小孟。小新。子靜。蓉子。榮進。秀足。甘俠。 協作:阿凱團隊 白玉清。白照軒 另一隊協作:闊

D1121 關山火車站

這天凌晨12:00就從從彰化出發08:30到關山火車站接協作

長途旅程我們選擇大型保姆車，以利我們可以車上休息舒服的車程，苦了司機，沿路我一直叫他停車買檳榔提神!

1980 年，距離舊站100公尺的新建關山火車站正式啟用，關山舊火車站則停止使用

舊火車站比照日本北方農家的樣式建築完成，體採西洋磚造結構，屋頂採兩段式傾斜的曼薩爾式設計，是19世紀時期拿破崙三世最常用於法國公共建設的屋頂樣式；屋頂牆面有一個半圓形的小氣窗和四格一排的採光窗，為東部鐵路幹線僅存的日治時代歐風建築，極具保存價值。現已指定為臺東縣的「歷史建築」類文化資產，包含了附近原鐵路使用的辦公房舍

關 山 天 后 宮

臺東縣內歷史較久的寺廟之一，我們在這裡使用早餐 再來就是要敢在09:30管制前通車15分鐘過管制站

管制區約在戒茂斯登山口上方的明隧道，臺20線158.7K，不過這天居然沒管制我們提早於預約時間30分鐘到!

向陽國家公園 海拔2,320公尺，台20線154.5K

這裡繳交入山證，跟入園證報到手續，準備出發8.4K到嘉明湖避難山屋

途中碰到認識的小老弟 睿麒(綽號馬丁) 協作，在嘉明湖步道作工程 大家好高興，他鄉遇故知

過了這道木橋約2.8公里處林道終點，也意味著是開始陡升要往上爬的時候!

舟車勞頓，一點都不為過，喘唏唏的一步步走好走滿

向陽山屋 2850M

4.3K處，我都會說當妳看到有水經過的時候就是要到達山屋

好好休息一下!

黑水塘 旁邊有個臺灣池又稱好好池 海拔3129M 開始進入前段好漢坡

我稱呼為杜鵑坡 (高山杜鵑開的時候這裡都是美麗的紅粉色彩伴著)

向陽名樹 3305M

拉起管制線了，那就請大家別靠近 拍它就好 不用太貼近!

天馬登山團隊 馬男 好久不見了老朋友 四年了，距離上次見面的時候

在向陽名樹前已經架設基地台了，馬男陪著NCC人員驗收嘉明湖通訊工程

所以嘉明湖步道到嘉明湖避難山屋可以一路打卡打到飽，

有別以往在特定位置才有訊號!感恩，我們趕上這波的無限暢飲訊號

向陽山三叉路口 7.4K 海拔3490m

甘俠，榮進卸下重裝前往向陽山，在爬升0.4K，約30分鐘

回首三叉路口 在回味一下那一年造訪的日子

向陽山3,602公尺，排名第17 三等三角點No.7529

又名紅葉山，位於臺灣臺東縣海端鄉利稻村與高雄市桃源區梅山里之間，為台灣知名山峰，屬於中央山脈

人跟人之間很簡單，可以拗，可以不舒服，可以抱怨，但爬山的時候就是輕鬆的去面對

網路最近常說 寧願跟到罵你得人的隊伍。但領隊會落實走在一起團進團出，這點痛不是痛，卻是心安。

但也不要跟到什麼都不理你各走各的，那隨時都是危險的不確定性。

今天的夕陽西下 雲海鋪層 深呼吸

面對這個牌子往嘉明湖避難山屋1K 今天打尖住宿的山屋

向陽山下的雲海 背的重不重是其次，樣子要表現出來!

美麗的夕陽，紓壓就是往山裡跑一點都不為過，累不是絕對，爽確是盡在不言中。

其實兩個人在一起最重要的是開心

雖然沿路常聽到喝令的對話，那絕對是關心，這就是夫妻!

下嘉明湖永石岩(又稱巨石營地)前的玉山圓柏灣延蒼勁，生命自有出口，要到了!

嘉明湖避難山屋3340公尺 路標 8.4K

這天我們從凌晨12:00慢慢的一路挺進到了這奢華的山屋要下午16:00了!

足足今天度過了14小時，山屋已經準備好了熱甜湯等著我們了!

晚安~嘉明湖避難山屋~不久打鼾聲大作~

~文章未完 待續~