走過新康橫斷！ 迎接「向陽北峰」日出 貼近月亮的鏡子「嘉明湖」

「 天 使 的 眼 淚 」

上 帝 遺 失 在 人 間 的 藍 寶 石

東 方 日 出

Hengneng pasiwali yo sadak sa ko cidal

Lomowad yo sa to kako

Ano papacem to ha I na

Yo nalomowad yo sa ko lako

Ina ama salikaka mapolong

Dipoteng to ko tireng namo

Aka to piharateng to tiring ako

即將露出一絲曙光

也請媽媽輕聲地將我喚起

當我起身離開時

媽媽爸爸兄弟姊妹們

你們就要好好保重自己

不要再為我牽掛了。。。。這是阿美族薪伊勒樂團的歌曲~

「我也要跟媽說 ~謝謝您~我很好~別牽掛!」這趟旅行讓我出來散散心!

記錄旅程:

11/22第2天行程： 嘉明湖國家步道嘉明湖避難山屋→ 三叉山→嘉明湖→布新營地

嘉明湖避難山屋營地 目前開放四個營地給玉管處申請

D2 : 06:30嘉明湖避難山屋 -09:00嘉明湖叉路口 -09:20輕裝三叉山-10:00嘉明湖 (糜爛兩個小時)

12:00嘉明湖三叉路口-14:40布新新康叉路口-15:00布新營地搭營

向陽北峰的日出 讓這裡也形成黃金大草原

昨日的疲憊，睡一覺都已補足精神，走是一們學問，如何走的灑脫自在就看自己的那顆心

向陽北峰 海拔3435公尺 無基點 尖尖的凸起遠處就是玉山主東北峰

一路挺上這無基點確很有名望的山巔，在立牌上有人用一顆顆小石頭排列成那心中的北峰

榮進夫妻也跟上來了，百岳不是夢過50了! 後面的玉山主東北峰是我帶你們真正嘗試百岳的起點

記得我說當你欣賞喜悅的開始可要回頭看來時路，可以走偏但要導正心裡的那份態度

曾幾何時兩人爬山的嫩樣還依稀在我的腦海，總是被另一半罵得半死，能對妳大聲的人一定是最關心妳，

不是嫌妳慢，是有安全顧慮不得不吆喝，也許我們沒那麼穩定的EQ，

但比起你們 我們的那顆心在路途中總是掛著，總是隨時出手拉拔著，但路還是要自己走完

兩位兄長也許當初認識的時候也根本沒想到會走在一起的路徑上

老天讓彼此認識可能就是互相考驗互相幫忙!相處是一門功課，修得如何看自己!

「跳躍石」我站這裡駐足著 ，向陽北峰的後方!

來了這裡第四趟從沒上過向陽北峰正後方的燭臺 這次我先往上走瞧一瞧，視野最好的角度莫過於此

向陽北北峰前的一個像燭臺般的石頭屹立眼前。石頭上方很平 很多人在此跳躍

所以登山客就把這裡稱呼為 ~跳躍石~

三位女人併在一起怎麼念 不難 就是七嘴八舌

有懼高症不敢跳~大師~很懂我的人

向陽山北峰，海拔3435公尺，位於高雄市桃源區與台東縣海端鄉交界

山頂是塊朝天的尖銳岩石，無基石亦無標示

裸露的岩峰 。筆直的探頭著，每位都是高手能在此層峰疊起都是一種意象

嘉明湖迎賓樹 嘉明湖約2.2K處

北峰下切後守護神，左右各長一棵樹 總是靜靜的看著來往嘉明湖的登山客

因為吸收不到養分枯萎凋零，下次可能迎賓不在，只是回憶!

曾幾何時有想想過我們的初衷是由何時開始 路 其實可以走得很簡單

到三叉山與嘉明湖三叉路口我們取右直腰繞嘉明湖前往南二新康叉路口 距離1K

三叉山。嘉明湖。南二新康VS叉路口

大夥好好休息一下，時間還早，兩隊的協作也都跟上了!

前往三叉山0.6K 輕裝上去約30分鐘

三叉山，百岳排名26，海拔3496公尺，

山頂有個一等三角點基石，又稱「霞雲沙山」，為台灣高山十崇之一

月 亮 的 鏡子

布農族祖先稱嘉明湖為cidanumas buan (月亮的鏡子)

嘉明湖位於台灣台東縣海端鄉，座落於中央山脈南段主稜三叉山的東南側約700公尺下凹處，海拔3, 310公尺

這是第四趟貼近天使的眼淚，每次都有不一樣的感覺，帶的人也不同，相對的味道各有不同，你要的是什麼?

那就得看自己去找段故事!累了就休息吧!休息好了那就不吝嗇的抬起腳繼續往前走，

也許天氣，人，路況都會影響過程，那就換個心情每個考驗都是故事的開始，絕不是結束。

#國旗真得很美

#青天白日滿地紅

一行人 在這裡糜爛了二個多小時，人生難得 難得人生在嘉明湖畔靜靜的不趕不搶下山

沒有白霧遮蔽，也沒有一大堆朝聖者，那就好好休息看著這裡湖面上的變化

再一次來到這裡也不知道何時，珍惜當下跟你在一起旅行人的笑容，每一個過往

我曾看過網路與陽光湖泊的一段詞語，在這裡很適合搭配著嘉明湖。

微波蕩漾的古湖在陽光照射下粼粼閃光，婀娜多姿的柳葉如同少女洗過的秀髮，在波光反映中輕輕飄動，如同夢幻一般……

想什麼?大師

妳在看我嗎? 是 看湖

妳們的對話總是讓我又氣又好笑，這就是夫妻之間別人不懂的默契跟溝通

又見面了!

來過的地方讓我很熟悉，歲月已經慢慢的在眼角上浮現，能走就真的要趕緊走，莫蹉跎!

謝謝妳~真的~

甘俠終於看到這藍眼淚!他最划算每天一座百岳，也感謝你這次幫我備料

自在就是如此

天使。。眼淚也有流光的時候~

是天使的，是結界的，也需要我來穿梭牽起那莫名的氛圍。。

閉上眼睛 周圍冷空氣般的獨白~真棒

不管今天的水如何！我就要輕輕舀起眼淚 泡一壺日月潭紅茶 品茗。。下次造訪不知道何時可以再接近第五次。

坐這裡兩個多小時，沒有趕著下山的衝動，自己的心在這裡產生悸動，

藍天空，水光倒影。人與我，這點境界我還可以不斷的冥想。

#爺走的是味道不是山頭

#嘉明湖禱告石

他說要貼近湖水 他說要用嘉明湖的水泡茶 我說好 我陪你 回程 要命扛水而上

一定要如此含情脈脈函嗎?

12點準時離開嘉明湖踏上南二前的草原，去年才走過南二段那時候白牆一片，如今天氣大好

一直走在大草原上 沒有多大起伏，不斷的調整背包負重，偶而休息一下喝口水，都是種享受

不要把自己的心太過於拘泥。放輕鬆。可以放肆一下

新康山岔路口3100m

繼續前往是布新營地，這裡約可以臨時搭營5-6帳

叉路口我還以為是布新營地看看GPS還要往下走

後天11/24我們就必須從這裡先挺進3055峰

好久不見了!至從上次無明走到無言

布 新 營 地 3080m

一片大草原 搭個百來帳都不是問題

取右靠近水源下切處搭營，這裡的看天池都乾枯了!

開始織羅網般的搭設營帳

四房一廳就位

曬曬衣服。裝備

嗨

水源 新武呂溪的源頭

幾個男人在想誰要下去，有人聽到水聲，那我們就說那你去吧!

下切取水 約略來回1小時 活水

大師開始備料

一大堆辛香料放上去不用客氣

綠咖哩大辣

豬舌頭川燙，配料香菜辣椒醬油，無辣不吃，可以增加食慾

魚丸海菜湯

蒜苗炒香腸

小白幫我們煮白米飯，登山就是要吃飽飽，千萬別簡單

慢慢的起霧了，大夥聊聊天，聊著聊著男人不是談山就是談當兵

霧起了，飽餐一頓。明天布拉克桑山還要來回八小時14公里~晚安!

文未完~待續~