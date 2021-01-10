媲美霍爾的移動城堡！「新康橫斷」 東臺一霸、孤傲一方的新康山

東臺一霸，孤傲一方的新康山

天宮堡壘 世紀天宮 絕境堡壘

酷似 霍爾的移動城堡 我駐足於此 美哉!

風起雲湧的山嵐 整夜的雨拍打著，晨間時而遠山含笑 時而我們苦笑

旅程記錄:

11/24第4天行程： 布新營地→ 連理西峰前營地→飛機殘骸→連理山前(桃源)營地→下大雨迫降緊急搭營---原訂: 連理山→ 新仙山前營地

11/25第5天行程： 連理山前(桃源)營地→連理山→新仙山前營地→ 新康山→ 天宮堡壘→ 新仙山→ 新仙山叉路口→ 抱崖山屋

又回到布新叉路口營地， 順著崩落的岩壁開始今天一路挺進3055峰

往新康山10.7K往嘉明湖3.9K 指示牌

山嵐雲霧剛剛好 昨夜的雨洗淨了這附近 天氣好有好的走法 不好卻帶來一段段的山水畫鋪層

隨手捻來 都是往後的美景回憶

3055峰

開始下切鞍部 不斷的三上三下 雨水讓路徑濕滑

松羅鬍鬚下的我們

回首3055峰 陽光已經打在山頭

暖度再起 身體微微的抖擻著 陽光 真好

飛 機 殘 骸 2840m

編號44-42052的美軍494轟炸大隊886中隊B-24型轟炸機

退役空軍少將劉瑞成把一些飛機零件放在前往新康山的步道旁，希望提醒山友注意到這個歷史現場!

1945年9月10日「三叉山事件」，二次世界大戰剛結束後，美軍機載了許多在南洋被日軍俘虜的高階軍官，準備接回美國，想不到在此地遇到最大的颱風而墜毀，日警即組成搜救隊，召集了布農、阿美、泰雅、客家等族人上山，因裝備不足，反而造成另一次更重大的傷亡。25名盟軍，還有26名搜救人員喪生，共計51名人員。

大家辛苦了 先下到連理西峰前營地3070M 我們只看到一個獵人帆布搭在 一個鞍部凹地

連 理 山 前 營 地 又稱 桃源營地 2700m

很多人在此取水繼續往新仙山營地出發

此時大雨開始下著 中午約12: 00，我決定直接緊急搭營不再前進，後面上連里山的路況是陡升，若是在由這桃源營地背水上去可能更辛苦，所以今天入住在此，也省去隔天背水之苦，不過都下著雨前面的營地應該也不缺水

桃源營地約略可以搭四張帳篷，搭好帳大家分工合作在把天幕帳展開搭起，吃頓飯

水也不用去取了，天幕帳以經盛滿了水夠讓我們省去下切之苦

今天就由我開伙 把各式的泡麵集中大鍋煮，在打上幾顆蛋，暖呼呼的熱湯，辣辣的口味，好吃

協作背架下的左方是下切取水的路徑，小白協作說雖然有水源了，他要下去取更乾淨的水15公升給我們洗手，真可愛

前一隊伍下去取水約1.5小時，感覺他們下切很深，我們去取水的時候只是順著左邊山溝不到15分鐘就看到水源，

應該是下大雨雨水已經在上游處流出，來回不到30分鐘，原來協作小白是為了往後再來新康段的水源狀況作探勘~好樣~

1124今天就到桃源營地~這天好睡 睡過頭~

未完~待續~

11月25日從叉路口前往連理山

最辛苦的莫過於從這裡要扛重裝400公尺上到連理山，會經過石瀑，陡峻的山形一路約60度角上去~要命~

昨日的雨水讓今天更加難走!

東臺一霸【 新康山 。天宮堡壘 】今日要貼近了

11/25日遠望連理山西峰，昨夜的大雨不斷灑落 夜裡的不安燃上心頭06:00起登

一開始就進入陡升石瀑石塊區 到連里山之前有4段路況皆如此

還有一處石板屋遺址 開始就是走到天荒地老的重裝而上

老天爺阿 就昨天一晚的大雨 到了今天第五天天氣都大好 陽光又揚起 冷度又開始慢慢退去

回首來時路 我們就是從那一段好幾個山頭一路挺進到這裡 後面還有一段更難搞的旅程!

連理山登頂前的一大落石 感覺鬼斧神工 一點都不為過 這裡有種莫名 ❬ 結 界 ❭，

是祖靈，是神祉 不重要我們只是尊重這裡觀望的過客

巨石前石板屋遺址 無法查考! 如MIT說的請不要再繪聲繪影的搶答石板屋遺址、或地下葬…陷阱？不一定如您想像哦!

扛起這段路 走得一直是辛苦 但眼前的巨石層層分明的坎在這裡 很不可思議

我們就是從遠方那一頭草原旁上上下下的來到這裡 路不遠了 就是要走完

松林下的路徑 總是那麼的美 有我們的路過更有顏色更有味道

不時的回頭看著自己的另一伴 石頭上的苔蕨 鋪上綠地毯的迎接我們

心心相印 永遠懂妳的人從來就不會表現在臉上表情 都放在心上

連理山，海拔3136公尺，名列150岳，山頂往前走有展望處可以近距離瞻仰新康山的險峻

新康山3.6K vs 嘉明湖11K

阿爾伯特．哈伯德，《態度決定一切》

態度，決定一個人的高度

沒有卑微的工作，只有卑微的工作態度，而我們的工作態度完全取決於我們自己。

旅程亦是如此，可以走的慢，但要走的喜悅謙卑，背包可以讓人幫忙背，但路還是要靠自己走完，我走在前面的人回首就能看得很清楚每一位要的是什麼？

新仙山 前 營地3085m

這裡是個不錯的營地 昨夜的大雨也讓這裡有了提供水的水池

水池的倒影 也呼應了我們柳暗花明又一村 即將邁入心中的那段旅途秘境

新仙山營地3125m

有座新康山的導覽牌，這裡正好是三叉路左下瓦拉米抱崖山屋，接八通關東段

往上走向新康方向的路徑，則約1分鐘就是新仙山三角點

新仙山3143m

編號1578號的二等三角點基石

在這裡不會成仙，在過去就是四上四下陡升新康山才是辛苦!尤其下到鞍部再陡升約400公尺 要命

最低鞍部2900M上升到3331M，再走到天宮堡壘海拔3343 公尺

一路跟我們對望的聳立新康山越來越近了，從遠處看來像一個叼著鷹嘴的尖銳的山形

垂直陡下拉繩前的告示牌 小心

這裡約20米的攀岩拉繩直下 左右都是懸崖峭壁 踏點的落差大 對女孩子的施力點是一大考驗

垂直90度的拉繩，20公尺的深度，女孩子們加油，回程有得拉了 怎麼走回來 真的就是靠時間掌控

小心再小心

累了!落差對妳來說就是個痛，我懂拍肩，休息一下吧!

最低鞍部2900m，再來就是陡升3331m，這400公尺上升真是了得，新康門神巨石已經在跟我們打招呼了!

一路順著路徑沒完沒了的往上走 怎麼還沒到 我都不敢看著GPS說公里數 越說越沒完沒了 走吧!

挺 辛苦的!

一個跟著一個 第五天了體力的消耗已經明顯看的出人的耐心跟辛苦 心裡的那把尺開始盤算~

登頂前的巨石 滴滴落落的泉水

陽光近了 即將撥林見日 新康 我來了

『東臺一霸』「東臺首嶽」

新康山3331M 百岳#045，森林三角點基石

台灣百岳名山的「十峻」之一。 台灣東側最高的山峰

當我們同在一起!總有說不出來的喜悅，走到就是種快樂，至於辛苦早已拋腦後

2020.11.25 AM12:00 登頂

天宮堡壘上的雲層今天好美 跟我們在招手著!

再馬上前往來回約一小時的天宮堡壘，含拍照休息，時間漫漫的在催擾著我們

繞過天宮堡壘基座，後面森林高點就是新康山

累了 沒笑容了 我懂

天宮堡壘滑石而上 拉繩而上約10米

緊跟而上的甘俠 這裡不是攀岩場沒那麼難 但可要考慮到後面的旅程

天宮堡壘 海拔3343 公尺

既顯其高(與天高)，又顯其險(以堡壘名)

倚靠著青蛙石 眼前盡是山嵐美景 。新康山後的至高點

比新康山還略高一點，四週斷崖，直下千米，下方山頭，森林茂盛，雲層已經慢慢湧起

我們從山的那一端來 走進這一端的雲端 遠望 。駐足 。

青蛙石往上 來的方向 曲折連峰綿延 落下的白雲朵朵 真美 值得

你的表情還真的不知道是高興還是不爽

風起雲湧 卻無法撼動心裡對山的感動

不囉說馬上回程 路還有得走!

回到新康山補充一下體力 硬休息30分鐘

又來到討厭的垂直直上的峭壁攀岩

回到新仙山營地岔路口，整裝待發，後面就是一路下切到到八通關古道東段

要兩公里走不完的路程，昨天的大雨讓路經濕滑泥瀝，要很小心 滑了好幾次~

PM:15:30 時間晚了許多 這天快不得 要摸黑了!

~ 古道上的石洞隧道 ~

出了古道叉路口，往左走八號停機坪0.4K，往右抱崖山屋2.2K，摸黑了

八通關古道唯一由人工鑿成的石洞，感覺像是個由橋那邊吹過來的風，像個風口風很大呼嘯著

石 洞 吊 橋

號吊橋，日據時代稱「朝日橋」，距離瓦拉米步道入口約29.35k處，因古道穿越一石洞隧道，所以取名石洞吊橋

之後在穿梭過櫻橋過了抱崖橋終於到了目的地!

終於到了 我看著抱崖山屋前得指示牌 好累 好餓!好在協作把我們的食材拿出來早已經煮好一頓晚餐等著我們

他們說在抱崖山就可以看到遠遠得山稜線一排頭燈緩緩緩緩......而下 抓個時間備好晚餐等我們~感恩~

晚安抱崖山屋，明天再介紹你 清水101-6號 - 抱崖山屋 -

未完~待續~瓦拉米步道