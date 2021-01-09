俯瞰大安溪谷、雙崎部落！台中「埋伏坪步道」展望極佳

埋伏坪步道位於台中市和平區雙崎部落，當年日軍進攻雙崎部落時，泰雅族人埋伏於大安溪南岸高地，也就是現在的登山步道路徑上阻隔他們的進攻，此地因此被稱為埋伏坪

先將車子停在雙崎部落位於東崎路旁的停車場，這裡也有公廁可利用

之後沿著東崎路往南走，便來到埋伏坪步道出入口

埋伏坪步道導覽圖

圖裡的步道起點在自由里辦公處，這裡算終點，但O行環繞一圈其實沒差，步道全長2.6公里，沿線有日治時期水圳遺址、百年櫸木等景點

步道的起終點都會經過果園，果園裡當地人養的狗會狂吠不已，但有狗鍊拴住

行約300公尺後進入森林

一會兒就來到水圳遺址

這處貫穿山洞的水圳遺址不是很長

山洞的另一頭是一片森林

回到山洞口續往前行，經過一座大水塔

綠意盎然的步道

之後沿著天然石壁開鑿成的石階陡升，沿途的林相還不錯

來到一處開闊處，應該也是步道全程展望最好的地方

這裡可俯瞰大安溪谷及雙崎部落

步道1.3K處的休憩平台

接著來到百年櫸木

百年櫸木過後不久開始沿著木棧階梯下切

遠眺大安溪谷

木棧階梯一路往下

接著穿越果園

在自由里辦公處接上東崎路後左轉

經過泰雅族傳統竹屋

回到停車處

埋伏坪步道環繞一圈約90分鐘，算是平緩好走的步道

航跡圖 雙崎部落埋伏坪登山步道