【新北微笑山線】郊山步道體驗　山林是親子共學最佳場所

晨晨登山隊期待好久的「新北微笑山線」，終於在11/21的土城場次出發囉！

新北微笑山線是什麼？這是今年由《新北市觀光旅遊局》推出的活動，並由《親子天下》執行帶領活動，邀請親子一同玩山趣！在臺灣每個人的家旁邊總有一座山，而住在新北市的我們，當然不能錯過境內豐富的山林資源，而新北微笑山線正是：「一條從西部開始，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑、汐止到平溪等地區的微笑山域曲線」。

新北市觀光旅遊局鼓勵父母可利用假日或假期帶孩子一同進入郊山步道體驗，這次活動也邀請荒野保護協會擔任生態導覽員，透過自然生態解說與遊戲帶領下，除了讓孩子從健行中建立好的體能及免疫力之外，還能認識臺灣豐富且多樣的山林資源，並且在過程中介紹在地的文化特色，有這麼棒的活動，當然不能錯過呀！

11/21活動當天，是個細雨綿綿的週六早晨，空氣中帶著些許的寒意，此時溼漉漉的捷運永寧站2號出口，有著孩子們滿滿的歡樂氣氛，大家竟都沒有因為下雨而取消參與！幾年來的親子健行經驗，我們知道大多登山口是位於大眾運輸難以到達的產業道路終點或崎嶇難行的林道之上，所以大部份的山友都必須開車前往。而新北微笑山線的許多行程都是大眾運輸就能抵達，讓住在都會區的家庭很容易就能親近大自然，讓全家人的健行活動從家門開始就兼顧綠能喔！

朝山步道牌坊

親子從活動中一同認識台灣的特有植物

10個家庭，約40多人在登山口公車站下車後，就分成兩個小隊，從土城桐花公園的牌坊出發。朝山步道，在清代是原住民的狩獵之徑，也是當地居民來往都市的重要道路；於1955年時，廣欽老和尚來此開山，承天禪寺就此進駐，再以砂岩石板鋪設在原本的土徑上，讓各方信眾更方便上山朝拜。此時雨中的石板路超滑溜，路過的山友們紛紛提醒著孩子：「要走在路的中央才不會滑喔！」「啊！！！」別人才提醒完，晨爸馬上在尖叫聲中就滑了一下。今天晨爸的身體很不舒服，大多時間只在旁邊傾聽，無法深入參與互動，真的很可惜。

活動從生態導覽出發，小隊的家庭一起觀察了「台灣山棕」，以及它與原住民之間的故事，我們還認識了崖薑蕨、水同木、紅紋沫蟬、蠅虎及燈蛾，如何分辦姑婆芋與千年芋？還有你知道蜘蛛吐絲是有限量的嗎？好多好多有趣的話題，孩子們根本完全忽略在雨中爬山的辛苦。

承天禪寺

你知道要怎麼分辨姑婆芋(有毒)和千年芋(可食)嗎？

大雨之中，我們在承天禪寺短暫休息後，接著我們沿著石壁寮溪走上「清溪步道」。「請每個人都在山徑上撿拾3種天然的材料，等一下在飯後會玩遊戲。」孩子聽到有遊戲可玩，每個人都卯足全力的開始撿石頭、樹葉、落果；此時導覽員再次提醒：「千萬不要為了遊戲，而去摘採植物喔！」接著順著話開口問說：「我們吃完的果皮能丟在山上，讓它們自然分解嗎？」「不能！」晨晨馬上舉手回答，保育山林觀念早已深植她的心裡，所以能迅速的回答。而新北微笑山線在遊戲中把「LNT 無痕山林」觀念帶給在場的所有的家庭，讓親近山林過程中減少人為的破壞，讓環境教育從小就開始紮根喔！

桐花公園的表演舞台上，雖然有下不停的雨，卻澆不熄孩子參與遊戲的熱情。導覽員帶著我們用嗅覺去分辦植物，用手創作、用眼欣賞以自然素材完成的美妙作品，用五感去體會大自然。。結束了一個多小時的遊戲，大伙兒再度搭上公車回到永寧捷運站，晨晨不捨的與志工及親子天下的哥哥姊姊們道別，期待下次還有機會參與這樣同時充滿知識與活力的活動。

從晨晨還是9個月的小Baby，我們就開始了一家人的山林之旅，所以早已建立我們家的親子相處默契，她知道如何在山上找到遊戲的方式，也可以很自在的邊走邊跟我們講講心裡話，山林安全更不需經我們事事提醒。但藉著這次活動，晨爸看到新北市觀光旅遊局及親子天下的用心，帶來了很不一樣的親子爬山活動，特別將我們的收獲分享給大家：

桐花公園雨中用餐

用五感體驗大自然

心得分享後還有小禮物喔！

親子一起學習

孩子天生充滿好奇心，新北微笑山線體驗活動，讓孩子排山倒海而來的疑問通通迎刃而解：那樹幹上有果子耶！是什麼樹？可以吃嗎？蜘蛛是從嘴巴吐絲嗎？(答案是屁股)。而學習不只是孩子的事，是全家人的事，一場生動的導覽，親子一起聆聽觀察，短短一天的旅程中，建立起親子間共有的話題，就是一場精彩的親子共讀之旅。

親子一起面對挑戰

淋雨爬山的辛苦並不會因為爬山經驗多了而減少。

牽著孩子的手，奮力的拾級而上，一面努力站穩一面提醒孩子注意路面濕滑的青苔。突然發現原來孩子腿比我們短這麼多，我們認為可以輕易做到的跨越，孩子卻需要我們提供幫助。

雖然我已經很累的，爸爸媽媽沒有比我輕鬆。媽媽牽著我的右手，除了要確保自己腳下安全，還要適時拉我一把，在我走不動的時候，他們還要安慰我、鼓勵我。

孩子與父母走一樣的山徑上，一起面對各種的挑戰，也一起從挫折中爬起來。父母深刻理解孩子的需求，孩子也在看到父母的辛苦付出。回到家裡，我們也更懂得放下自己的成見，來尊重彼此的法及見解。

親子一起放手

放手不是隨孩子跑跳失控，身為成人的我們更清楚山徑上所存在的風險，評估孩子無法靠自己通過的地形，我們抓緊給予安全上的協助，其他的就放手讓孩子去嘗試吧！

剛從朝山步道的牌坊開始，孩子都黏在父母的身邊，可能因為害羞。但在1個多小時後，他們更願意與志工互動，也漸漸的離開父母的身邊，而父母也從原本將孩子的手緊緊握著，然後試著少一點掌控，讓孩子有更多的活動空間，這就是親子健行為家庭所帶來魔力：「放手」。

當3歲的晨晨走在稍有斷差的傳統山徑時，晨爸無時無刻在她的下方，確保每個踩點及跨越都是安全無虞的；但現在7歲的晨晨，晨爸如有過份的緊抓，反而會給她太多的心理壓力，無法冷靜的完成每個動作。而家也是山的延伸，我們試著在律法、禮節及安全的規範之外放手更多 ，讓孩子更能自由的發展，也能讓親子關係更加輕鬆。

參與「新北微笑山線」的一整天，雖然只能體驗到大自然中一小部份，卻已經種下一顆「愛土地」的種子在孩子心底深處，這株小苗將會在他們的人生當中不斷成長茁壯，並且會不間斷的傳承下去，讓世世代代都能成為「為環境付出努力的一份子」喔！