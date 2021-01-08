巨石、柳杉、雲海三重奏！「哈加縱走」挑戰進階版加里山

? 加里山是苗栗境內有名的中級山～? 實際上應該叫做「網美山」吧～加里山位於苗栗縣南庄鄉、泰安鄉，屬加里山山脈，海拔2220公尺，是台灣小百岳，有「苗栗縣山」之名。和加里山隣近的哈堪尼山，登山入口為同一處，如果想要走進階版的加里山，可以連同哈勘尼山一起縱走。哈勘尼山到加里山的縱走路線和單純走加里山的路程比較起來，長度落差不大，但哈加縱走難度提升許多。在好奇心的驅使下，來試試「哈加縱走」！

涼風吹拂的柳杉人工林中開始旅程，平緩的樹根泥土路柔軟舒適，適合暖身。柳杉瘦直穿入天際，整齊排列著；深深吸了幾大口氣，調整呼吸，身體裝滿森林中的芬多精，愈走愈順暢。沒多久開始陡坡向上，柳杉漸漸消失，進入原始林中。樹木的排列沒有人造林那麼整齊劃一，但樹稍松蘿滿佈、枯枝橫天，加上偶然可見的巨大倒木⋯確有一番不同風味。

步伐輕鬆登上哈堪尼山，接著下切至風美溪谷。路陡又滑真不好走，之前的愜意消失了⋯即便盡量小心，終究還是在下切風美溪前的最後一小段泥巴坡上大滑一跤！? 突然變成盜壘成功的棒球選手～? 褲子、背包全沾滿泥巴～? 自己笑自己的蠢樣，慶幸還正好到溪邊，可以清洗乾淨～風美溪畔的紅葉看著我把全身的泥巴弄乾淨；溪中的小蝌蚪笑我連泥土坡都不會走⋯（?小心等你們變成青蛙之後，我都把你們的煮湯喝了）枯水期的風美溪依然清澈，在溪邊好好整頓一番，辛苦的挑戰就開始了！

接下來沒有別的，路況就是「陡上、再陡上、箭竹、瘦稜、又陡上、還是陡上⋯」沒完沒了。日正當中，又餓又熱，幾近體力耗盡時，二大段近90度巨石和岩壁眼前，挑釁地告訴我「哼，挑戰現在才開始」！幾近垂直的岩壁上，手抓緊、腰用力、腿站穩、大口喘氣⋯

加里山頂上除了滿滿的人潮，還有棉花糖般的雲海、遠方的雪山山脈、鹿場大山、馬那邦山、鵝公髻山⋯? 曬太陽、享受雲海、賞大景，宛如仙境一般⋯☀️ 實際上，山頂無遮蔽，快被曬昏了！? 還有，加里山上，網美還真多！

2020年12月7日

06:10 加里山鹿場登山口

08:30 哈勘尼山

09:30 抵達風美溪休息

10:00 風美溪出發

11:00 1940峰休息

11:30 1940峰出發

13:00 第一攀岩點

13:30 第二攀岩點

13:45 加里山山頂午餐

14:10 加里山山頂出發

13:10 大坪、鹿場登山叉路

16:30 避難山屋

17:30 風美溪

17:45 回到加里山鹿場登山口