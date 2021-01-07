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雲林古坑「雲海茶園」美如畫！雲嘉大尖山一路視野遼闊

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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雲嘉大尖山位於雲林縣古坑鄉桂林村與嘉義梅山鄉龍眼村交界處，海拔1305M，為編號56小百岳之一。在太平老街用餐隨意逛後，我們前行大尖山。第一次來的時候，和家人從梨子腳山、馬鞍山、嘜走嘜走步道…一路走到大尖山….

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這回直接開車來到二尖山步道，茶園旁有一處停車場

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沿著茶園旁餐廳的後方，午后時間，不知是不是山友已陸續離開，人…不是很多…

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轉入二尖山茶園，望向涼亭處，除了有翠綠的茶園，遠方有綿延的山峰，山峰下覆著一片像似雲海又像似薄霧….的景象，讓人彷入在雲深仙境

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順著茶園階梯往下，連接土石路徑

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行過兩旁的小竹林，步道似乎有整修過，和上回來的時候有些變化…

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路徑分出了左右方，雖然最後都能匯成同一條路，第一次來的時候走了右邊，結果愈往上路小且陡.....

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全因眼前這個指標上往右的箭頭，這回聰明了，走了左邊....

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和上午在梨子腳山遇上了不同的景致，一波波雲海，雖然不是那麼分明，不需要翻騰急湧，便讓人感受其醉心的樣貌

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進入竹林，沙沙作響的吹動，秋冬時節有了些許涼意

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上上下下的階梯恰恰好，又不會太過激烈的運動量

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過了這處大水桶，步履將可以緩解

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山頂處的腹地不小，早有山友在此歇憩，聊的都是關於走入山裡的故事....

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大大的石碑是一路走來的見證，附贈背面，潑墨如畫般的美景 

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山行之路，我們總在山頂處午餐，再來一杯溫熱的咖啡，別於咖啡廳的香醇，這是雙腳走出來的味道

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一路繞回到停車處

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回程沿著導航提供的路線，巧遇了路旁~雲林縣的界標

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經過了雲林縣樟湖生態小學，這天非假日沒法進入校園，立在四周茶園的國小很美~~有機會賞文的你(妳)可以來看看

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來到南投鹿谷，小小慶祝了一下，夥伴的第50座、我的第64座小百岳達標

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大尖山山勢高聳有如一座屏障，是小百岳五嶽的西嶽名山，除了一路視野遼闊，日出、雲海、 夕陽、山谷、茶園….總能給山行之人獨一的山林景致^.^

文章出處:

城市漫遊。 gina

步道 美景 雲林旅遊 嘉義旅遊

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