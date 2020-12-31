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日出雲海+金色大草原！ 奇萊主北2天1夜 最滿意的日出夢想
這大概是我最滿意的日出了，在一等三角點奇萊北峰的加持下，太陽公公幾乎完全無遮蔽從地平線升起，配上雲海與金色大草原，有種實現夢想的感覺^-^
從陵線看過去黑色奇萊山真的是黑色的，與柔美大草原成強烈對比! 自製的影片分享可1440p，這麼美的地方不能只有我看到對吧!
行走時間參考:
D1 14：20奇萊登山口 》16：30成功山屋
D2 03：30 成功山屋》06：30北峰〉09：40主峰》12：50 成功山屋》 15：30 登山口
這行程D1很輕鬆寫意，D2已跟單攻差不多了，而且還要重裝從成功山屋走回登山口，有興趣山友最好鍛鍊好體能再出發，有些路段是有相當危險性的! 這次選擇在成功山屋過夜考量是上北峰看日出比較好抓時機，晚上過夜也不怕太冷(奇萊山屋冷爆了)
這次奇萊主北之行特地排在天氣較穩定的秋季，出發前天氣預報20%下雨機率，多雲集中在3000m (雲海的條件)，為今年最後一趟百岳之行畫下句點，奇萊之美值得等待的!
14：20登山口出發
小奇萊
黑水塘山屋
一段森林裡的陡上
16：30 抵成功山屋
傳說的成功堡就在附近
D2
06：20 北峰
冷到都結霜了
06：30 北峰等日出
下北峰 ，出大景
朝遠處的主峰前進
主峰與南峰叉路口
往主峰陡上，比起北峰好走多
09：40主峰
Yeah! 無白牆
乾溝下切回主北叉路口!
這段須小心走，雨天應該很危險!!
12：50 成功山屋
15：30 登山口 >>大滿足*V*
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