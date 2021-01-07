懸崖間的天外飛石！「挪威三奇石」挑戰世界上最令人毛骨悚然的景點

挪威 day 1

原來以為今天可以爽爽無腦転機就好了，計劃趕不上變化的一天；廉價航空時間變更造成航班失接的事終究遇上了，而且今早要飛的航班半夜才發mail 通知、真tmd的健啊。旅行社提供的方案一是退款 二是替代航班補差額快一萬/人，還要隔天才到.只能緊抓應變了,幸好優秀團友全力支持。自己另外訂了替代航班接過去雖說晚上才能到，至少爭取一天的時間了行程可望順利進行不至於延誤了。

挪威day2

昨晚半夜二點半才到住宿處，寒帶國家基本上沒有冷氣這件事，幸好半夜比較涼，不過總算是把大家帶到挪威了，飯店早餐還不錯，吃飽喝足連中餐都省了，這裡的羊咩咩 很不怕人，挪威自然風光也令人感動。晚上住在峽灣中，只有渡輪才會到了。算是與世隔絕，明天開始準備爬山了。

斯塔萬格是挪威的一座自治市，是羅加蘭郡行政中心，擁有挪威第三大都會區。 人口為挪威第四多。城市位於挪威西南部的斯塔萬格半島，官方宣稱的成立時間是1125年，即斯塔萬格大教堂成立之年。市中心有大量18及19世紀的木建築， 這些建築都被當做城市的文化財產而受到保護，因此也使得市中心顯得與眾不同。。

挪威DAY3 奇蹟石登山健行關於奇蹟石（Kjeragbolten）的健行指示牌，官方的建議時間是來回更2.5小時，一趟下來約5小時前往奇蹟石基本上沒有什麼固定的路線，也沒有架設好的佈道！只有一道沿著山壁往上的鐵鍊，輔助登山的旅人往上走。但也有很多人是用不著鐵鍊，一路踩著石頭往上走的。路上的指標不多，不過每隔一段路就有小小的紅色箭頭，指引旅人們正確的方向。

本日健行16、4km 約2萬3千步渡船時間不理想所以改叫私人快艇，船長是挪威大個子，喜歡颷船，高速航行在峽灣中，從底下眺望布道台，之後再攀登其上感覺很特別。回家後又繼續爬這邊有名最長的木棧步道4444階的天梯，可惜天空不做美走了1500階就下雷雨，我們就收工了。Flørli是一個無路的小村莊，位於壯觀的Lysefjord深處，靠近Kjerag大牆。 到達這裡的唯一方法是搭乘渡輪。 Flørli以其4444步台而聞名於山 - 這是世界上最長的木製樓梯。 它也以其水電歷史而聞名 - 在動力大廳，您可以參觀博覽會並享受夏季開放的PowerCafé咖啡廳。布道台（挪威語：Preikestolen）也譯為聖壇岩，挪威著名的旅遊景點。位於挪威西南部羅加蘭郡呂菲爾克區福桑附近。懸崖兀立於呂瑟峽灣海岸，高604米，正對著謝拉格山，頂部為一塊25米見方的方形岩石，形狀類似教堂牧師的講台，故名。站在頂部，視野開闊，為觀賞峽灣的好地方。

挪威三奇石day 4-5

本日健行15.6km 約22000歩位於呂瑟峽灣的謝格拉伯頓（Kjeragbolten）的Kjerag，又稱奇蹟石，大自然的傑作。這奇蹟石就像上帝彈指間留在兩面懸崖間的天外飛石，不偏不倚地卡在了那裡，巍然不動，對抗著地心引力。它是一塊真正的「勇敢者之石」！三石中數這奇蹟石最險最懸，被評為世界上最令人毛骨悚然的景點。從標高640公尺的Øygardstøl登山口到標高1020公尺的Kjerag（謝拉格山，也就是奇蹟石Kjeragbolten的所在地）需要翻過三個山頭，從這可以看出這段落差極大的健行路線，走起來開心。入口招牌前提醒登山遊客，要穿對鞋子，另外要用繩子栓住狗狗（幾乎很多公園或國家公園都是這樣規定，我沒養狗不大懂原故），單趟時間要二小時，不含中間休息一共要四個小時。Preikestoeln 高度是 604 公尺，水平距離是 3.8 公里（真的不長），看到下面的圖，其實只有一小部份是陡坡，剩下的都還算平坦。

挪威三奇石day5

巨人之舌位於挪威西南部奧達（Odda），位於Ringedalsvatnet湖上的懸崖，高度700公尺，它是一萬年前冰河時期冰川融化所形成，看起來就像懸崖峭壁上伸出的『巨人舌頭』，因為前往的山路崎嶇難行，又被稱為「惡魔之舌」，想上舌頂，登山健行來回大約22公里，所需時間要10-12小時。2017年6月新開一條路，增設一個停車場，高度在850公尺，可以節省2公里的路，少爬升400公尺，但只有30個車位，最好在7點開放停車前排隊。山怪之舌，距離約14公里14公里！一般人行走至少也需要十小時以上；這也是我們這麼早就來的原因路線上的最高點海拔約1200m；登山口海拔則只有約450m而4K處就已經來到1150左右，爬升幾乎集中在前段本日健行29.8km 4萬3千步

挪威 Day6-8

車程-到阿雷松德(500KM)當今只要一提到挪威西岸最赫赫有名的地標，已非新藝術風的阿雷松德（Alesund）市莫屬了。阿雷松德歷經百年前的一場大火後，不僅沒有因災難而灰飛煙滅，反而因禍得福的猶如浴火鳳凰般復甦重生，成為現代建築史上的輝煌典範。

駕車走黃金之路/(老鷹之路+精靈之路)從Geiranger（蓋倫格）到Andalsnes（安道爾森尼斯）的這段63號公路，因為沿路能看到美麗的奇景，因此被稱為黃金之路。黃金之路由兩段景觀道路所組成，這兩段分別為從Andalsnes（翁達爾斯內斯）到Linge的「精靈之路」（Trollstigen），和從Eidsdal到Geiranger（蓋倫格）的老鷹公路（Ørnesvingen）。黃金之路旅程 Golden route ~ 一路穿越蜿蜒曲折的山谷、冰河峽谷與翠綠的峽灣，沿途飽覽挪威原始的大自然之美；這是挪威政府耗費鉅資，順著峽灣環繞著陡峭崖壁開鑿完成的一條公路，是北歐最美麗、也是最險峻的一條公路。

挪威Day 9

8月3日 "回卑耳根還車"【卑爾根（Bergen）】就是心中那個夢幻的北歐國度，好似童話一般的模樣，在一出車站就讓人留下深刻印象。移動日 和 老鷹之路，一早天氣陰霾籠罩，坐了好幾天的渡輪大家也失去新鮮感了，車子緩緩上升在老鷹之路卻被陰沈的灰雲把景色和山頭的稜線都遮掩了，攀升到隘口，勉強拉近拍攝峽灣中的郵輪。但是老天還是疼愛我們的，翻過第二隘口時出大景了，雲霧輕輕的踏著湖面上襯托遠方的白雪山頭，如仙境般。晚上移動到卑爾根，入住露營區，體驗挪威人的休閒活動，他們的露營區不像台灣的比裝備比伙食比卡拉ok，比親子活動，只有輕聲細語的聊天、喝咖啡、看書。這就是先進國家人們的日常休閒。