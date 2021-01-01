聖稜的日出太美！「雪山主東線」北下翠池3日行

凌晨5點多從雪北山屋出發，頭頂著聖稜的星光前進，遠方中央山脈的晨曦很美，底下草坡依稀可見369山莊

前為凱蘭特崑山北峰，原本預計在那看日出，不過是來不及了

在聖稜線里程約2.6K處看著日出南湖中央尖美景

往雪主望去，在陽光照耀下也染成了黃金聖稜

續往雪主方向走去

來到聖稜線1.9K處往黑森林水源路的三叉路口後左轉下切碎石坡

這裡的坡度比下翠池更陡，還好有拉繩可用

回望這段碎石坡

接著進入雪山黑森林

途中有叉路可通往前往雪山主峰的黑森林傳統路線

在過了水源地後路徑變得較為平緩，幾乎跟著黑色大水管走

經過大水塔，369山莊的水就是從這裡來的

黑森林水源路沿途的倒木很多

從樹縫中回望剛才從聖稜線下來的碎石坡

走出森林後便是一片金黃色的秋芒草原

前方就是369山莊了

一早攻頂雪主的人應該還沒回369山莊，在此休息補充水分後便離開

雪山秋妝

武陵四秀

結霜的步道

回望369山莊後方火紅的巒大花楸

腰繞過雪山東峰

回望這次走過的這段聖稜線，很美的回憶

雲海湧過思源啞口了

下望哭坡觀景台

20多年沒去南湖大山了，有點想去回憶看看

經過七卡山莊

終於抵達雪山大水池登山口，這裡的遊客好多，花了7個小時多才從雪北山屋回到這，接著再開遙遠的山路回台中，途中合歡山，清境的車流多的嚇人，國道6號也是塞車，想想開車真的比爬山還累啊！

航跡圖 雪山主東北下翠池 (Day3 雪北山屋~ 雪山登山口)

全程航跡圖 雪山主東北下翠池3日行 (翠池山屋, 雪北山屋各一晚)