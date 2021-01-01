聖稜的日出太美！「雪山主東線」北下翠池3日行
凌晨5點多從雪北山屋出發，頭頂著聖稜的星光前進，遠方中央山脈的晨曦很美，底下草坡依稀可見369山莊
前為凱蘭特崑山北峰，原本預計在那看日出，不過是來不及了
在聖稜線里程約2.6K處看著日出南湖中央尖美景
往雪主望去，在陽光照耀下也染成了黃金聖稜
續往雪主方向走去
來到聖稜線1.9K處往黑森林水源路的三叉路口後左轉下切碎石坡
這裡的坡度比下翠池更陡，還好有拉繩可用
回望這段碎石坡
接著進入雪山黑森林
途中有叉路可通往前往雪山主峰的黑森林傳統路線
在過了水源地後路徑變得較為平緩，幾乎跟著黑色大水管走
經過大水塔，369山莊的水就是從這裡來的
黑森林水源路沿途的倒木很多
從樹縫中回望剛才從聖稜線下來的碎石坡
走出森林後便是一片金黃色的秋芒草原
前方就是369山莊了
一早攻頂雪主的人應該還沒回369山莊，在此休息補充水分後便離開
雪山秋妝
武陵四秀
結霜的步道
回望369山莊後方火紅的巒大花楸
腰繞過雪山東峰
回望這次走過的這段聖稜線，很美的回憶
雲海湧過思源啞口了
下望哭坡觀景台
20多年沒去南湖大山了，有點想去回憶看看
經過七卡山莊
終於抵達雪山大水池登山口，這裡的遊客好多，花了7個小時多才從雪北山屋回到這，接著再開遙遠的山路回台中，途中合歡山，清境的車流多的嚇人，國道6號也是塞車，想想開車真的比爬山還累啊！
航跡圖 雪山主東北下翠池 (Day3 雪北山屋~ 雪山登山口)
全程航跡圖 雪山主東北下翠池3日行 (翠池山屋, 雪北山屋各一晚)
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