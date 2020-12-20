前進台版富士山「苗栗加里山」登山步道　難度、行前準備、交通攻略全解析！

不能去日本爬富士山逮就補，台版富士山底加啦！位在苗栗南庄的加里山因外型和富士山相似，因此有台版富士山的美名。這座中高海拔的加里山屬進階中級山，加里山登山步道好不好走？交通方式如何？登山新手能爬嗎？這些問題讓小編幫你解惑吧！

苗栗加里山登山步道簡介

▲苗栗加里山登山步道。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

加里山位在苗栗縣南庄鄉，是中台灣知名的進階中級山，海拔高度為2220公尺，全長來回約為7公里，走完大概需要7～8小時。被列為台灣小百岳的加里山，其杉木、雲海、舊鐵軌和豐富的動植物生態皆是非常令人難忘的山林特色。

苗栗加里山登山步道交通

▲苗栗加里山登山步道口。（圖／e840411, Instagram）

自行開車

加里山主要有兩個登山口分別是“鹿場登山口”和“大坪林登山口”，其中比較熱門的是從鹿場登山口進出的路段。開車來的朋友請定位“加里山登山口森林露營區”，這邊可以停放車輛，也有洗手間可以使用。(須繳100元停車費)

包車/拼團

加里山交通略微不便，沒有大眾運輸可以抵達，建議來此遊玩的朋友可以使用包車或登山拼團的方式。除了能解決交通上的困難，還能在專業嚮導的帶領下登山讓旅程更安全。

苗栗加里山登山步道介紹

加里山登山步道難度

▲台灣中級山路線推薦-苗栗加里山登山步道。（圖／jocelyn_620, Instagram）

登山新手可以爬加里山嗎？

▲苗栗加里山步道環境。（圖／zhi0314, Instagram）

加里山為進階的中級山全程爬完約要7個小時，建議平常有運動和登郊山的朋友再來體驗較為適合。若擔心體力不足也可考慮入門中級山的“塔曼山”，塔曼山的爬升高度為700公尺比加里山的爬升幅度小。

然在進階中級山裡，一天就能爬完的加里山路線較其他進階中級山嶽，如松蘿湖、加羅湖來的輕鬆許多，推薦給想跨出郊山舒適圈的朋友們來挑戰。

怎麼做登加里山的行前準備？

登加里山前建議養成運動與爬郊山的習慣，讓身體保持在體力良好的狀態下去爬加里山。登山為全身性的協調運動，循序漸進並保持一定程度的體能狀況非常重要。建議大家可以做健身房的登階機與重訓，或著爬郊山來訓練腿部肌肉。

除了爬郊山訓練，不訪試著在生活中把搭電梯換成走樓梯，搭配負重上下樓梯來做訓練。過程中可以慢慢增加訓練時長，以應付加里山陡上的路段，這些練習都能提升肌力讓爬山時更有效率更不容易鐵腿受傷。

除了加里山台灣還有哪些小百岳呢？

▲苗栗加里山步道環境。（圖／annjoycelin, Instagram）

台灣的山嶽依海拔高度可分為郊山、中級山和高山，郊山為海拔高度1500公尺以下的山，中級山為海拔1500~3000公尺的山，高山則是海拔3000公尺以上的山區。行政院體育委員會從臺灣各縣市鄰近郊區的登山路線中，挑選出100座具代表性的郊山，並命名為「小百岳」，藉以鼓勵民眾出外走走接近山林。

加里山登山步道環境介紹

加里山登山步道環境＃1

風美溪

▲苗栗加里山步道環境-風美溪。（圖／mao.mao.jun, Instagram）

想登上加里山必須拉繩攀爬、翻越巨石群、溯過溪流，路途會遇到多變的地形和豐富的林相，這些都造就加里山非常高的可看性。其中要涉過的這條溪叫做風美溪，風美溪發源於加里山水質清澈，還能看到許多魚兒悠游其中。

風美溪全段有三個瀑布，其中最知名的就是位在中游的苦花瀑布，有些愛山又愛水的朋友，會在第一天於苦花潭溯溪，並在附近適合的地方紮營，隔天再攻上加里山的三角點充實的完登這座小百岳。

加里山登山步道環境＃2

避難山屋

▲苗栗加里山登山步道-伐木台車鐵軌。（圖／jessie_shoremosan, Instagram）

抵達避難小木屋後，小編建議大家在這邊稍作休息，因為過了小木屋後迎接你的是巨石區、陡升坡，也就是爬加里山最辛苦的路段啦！

離開避難山屋後會先經過一段過去伐木時期留下來的台車鐵軌，陽光穿透蒼天大樹的葉縫，灑在山間小路的台階上非常夢幻，此段被大家稱為加里山最迷人的一段。旅人一步步向上攀登，看那光影變化與柳杉枝葉婆娑的景致就像走入童話世界的迷霧森林裡一樣。

加里山登山步道環境＃3

翻越巨石區

巨石區與岩壁拉繩區是加里山最刺激、最有趣的路段，由於石頭樹木盤根錯節攀登時要特別小心別扭到腳，建議來登加里山的朋友穿著中筒鞋保護自己的安全。

加里山登山步道環境＃4

九號救援椿陡升坡

從巨石區和九號救援椿陡升坡開始林相開始出現變化，運氣好的話在每年3~4月還能看到台灣特有一葉蘭！加里山除了春季的花卉，11月時飄落的白色木荷花鋪滿山徑也十分浪漫美麗。

撐過這一段辛苦的陡升坡等著你的就是加里山的制高點了，加油加油手腳並用！為了山頂絕美的視野別放棄呀！

加里山登山步道環境＃5

加里山三角點

▲苗栗加里山步道環境-三角點。（圖／csh.14, Instagram）

加里山三角點視野廣闊可遠眺氣勢磅礡鹿場大山，登頂後山頂雲霧繚繞的景色，就像是從童話中的森林穿越到迷幻的銀白世界裡～

苗栗加里山周邊景點一覽

苗栗加里山周邊景點推薦＃1

神仙谷

▲苗栗加里山周邊景點-神仙谷。（圖／hardyliu1996, Instagram）

說到加里山附近的景點絕對不能錯過的就是這個“神仙谷”了！神仙谷是風美溪和鹿場溪匯流切割而成的峽谷地形，下切的斷層岩床承接了傾瀉而下的溪水非常壯麗。神仙谷過去稱作死亡谷，是泰雅族人去世後下葬的地方是祖靈的聖地。

2011年由魏德聖導演拍攝得知名國片«賽德克巴萊»，也曾來到神仙谷取景，隨國片的曝光也讓神仙谷人氣暴漲。希望來此處的旅客，愛惜山林、減少破壞，把這裡的美麗和仙氣世世代代的傳下去。

苗栗加里山周邊景點推薦＃2

南庄老街

▲苗栗加里山周邊景點-南庄老街桂花冰鎮湯圓。 （圖／smile.cheese, Instagram）

說到取景地除了上面提到的神仙谷還有這條南庄老街，南庄老街是2011年創出超高收視率的偶像劇«我可能不會愛你»劇中大仁哥女友Maggie，把程又青氣得牙癢癢的旅行地點。

這條南庄老街裡有許多客家美食，像是客家粢粑、綠豆凸、芋粿和各式客家餐廳，除了美食桂花巷和五月時的油桐花也都是南庄老街的亮點。

苗栗加里山周邊景點推薦＃3

雲水度假村

▲苗栗加里山周邊景點-雲水度假村。 （圖／yy_aboutus, Instagram）

位在苗栗南庄的雲水度假村結合住宿、泡湯和下午茶，讓來這遊覽的旅人可以好好放鬆享受。雲水度假村討論度最高的美景就是落羽松森林啦～秋冬之際落羽松顏色漸變黃橙與紅褐色的葉瓣相互交織，映著度假村中的湖畔彷彿置身秘境。

苗栗加里山周邊景點推薦＃4

苦花潭瀑布群

▲苗栗加里山周邊景點推薦-苦花潭瀑布群。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在風美溪中游的苦花潭水質清澈、地形多變，層層堆疊的瀑布就像人間仙境一樣，這些吸引人的景致讓不少溯溪愛好者前來挑戰深潭泳渡、刺激跳水。然溯溪這個活動結合了登山與涉水的技巧，建議要前來的遊客跟著專業的教練較為適合以免發生危險。

苗栗加里山周邊景點推薦＃5

向天湖

▲苗栗加里山周邊景點-向天湖。（圖／yen911108, Instagram）

位在苗栗南庄的向天湖位在海拔738公尺的山上，是美麗鏡面的山中湖泊也是賽夏族人守護的聖地，在每年農曆10/15前後賽夏族人會於向天湖舉辦矮靈祭（Pastaay），藉以慰藉矮靈的亡魂並祈求豐收。

向天湖的步道入口有賣著原住民特產的小販，過了這些攤位就是聳拔的杉木林蔭道，經過林蔭步道的沐浴後就會看到向天湖，環湖步道沿途風光明媚、靜謐宜人。

看完加里山步道的介紹和這麼多好玩的南庄景點後你心動了嗎？跟著小編的腳步一起去挑戰加里山，讓迷幻美景盡收眼底。

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