世上最美徒步路線！「瑞典國王小徑」美景嘆為觀止

2019/08/06-15

瑞典國王小徑Fjällräven Classic 經典穿越活動線路是全球十大最美徒步路線之一，穿越路徑位於北極圈以北200公里的拉布蘭山區，史稱「國王之路」，意為「世界上最美的穿越線路」，全程呈現了拉布蘭純凈自然之中不同層次的風景。

從瑞典南部薩米人的村莊Nikkaluokta村啟程，途徑著名的Kungsleden山區，最終到達位於瑞典北部的Abisko國家公園，一路上經過森林、沼澤、溪流、峽谷、高山、湖泊等多種地形地貌，景色極美。 在整個110km穿越中，活動參加者會穿越極具挑戰性的山地Tjäktja Pass，此段路十分顛簸陡峭，大面積石頭路段，非常容易崴腳，並且遇到連續上坡，對體力消耗很大，是整個穿越中最困難的路段之一。儘管路途非常艱辛，但道路兩邊令人嘆為觀止的美景，也不時讓人心情小小激動一下。

Day1搭乘瑞典國鐵 從 基魯納到阿比斯科 阿比斯柯的旅客中心就在車站附近而已，中午到了後還不能入住，但是可以找地方先放下背包，去吃它的自助餐。以瑞典消費水平，一餐400多台幣吃到飽，非常超值。

飽後附近有許多小徑可以去逛逛，遊客中心也有一個賣運動用品的店鋪，我在這裡買到一件便宜又好穿的老人頭長褲。另外紀念T上面印有國王小徑地圖的也可以在這裡購買住宿ABISKO旅客中心

Day2 Abisko turiststation－Abiskojaure(15Km)健行開始這天的行程很輕鬆，大概走了半天大家就走到了山屋，山屋的志工人員鑑於我們是第一個地點的山屋，特別集合大家詳細說明，國王小徑上的山屋規定及使用方法，同時推薦我們道山屋後方小徑，有一個世界最美的湖邊去打發時間/哈哈，事實上因為它們山屋還沒整理好。山屋原則上同一團隊或是同國家的人他會安排同一間，我們11個人剛好湊一間，半夜起來尿尿，結果是永晝。不能就近尿，只能乖乖走到廁所。這裡山屋和廁所通常隔開很大一段距離/因為這裡的山屋廁所大部分都是自然投彈式，難免有味道住宿STF山間小屋

Day3 Abiskojaure－Alesjaure(21Km)這天行程稍稍有點距離，但是大家腳程也滿快的，下午3點就走到山屋了\ 住宿STF山間小屋Day4 Alesjaure－Tjaktja(25Km，途中有一段可搭船)住宿STF山間小屋Day5 Tjaktja－Singi(12Km) 這個山屋就比較簡陋了，設施也比較擁擠住宿STF山間小屋Day6 Singi－Kebnekaise fjallstation(14Km非國王小徑)住宿STF山間小屋5Day7 Kebnekaise fjallstation－Nikkaluokta住宿KIRURA旅館 (同一間可取回寄放裝備) (含早)

瑞典國王小徑總結

1.極圈內的健行，?木極少、草坡多、雪地溶解的溪水多、不用背水。2.天氣變化大，雨具必備、七八月是永晝，不用頭燈。3.山屋有賣泡麵、乾燥飯、餅乾、麥片、瓦斯、只要帶信用卡，可以免背糧。 4.山屋先到先住、晚到可能睡地鋪，廁所有的味道很臭，小心別在?面抽煙會氣爆。男生有時小便區設在户外。5.山屋大多有公共廚房，水必需自己提進去，有些提水點比較遠，水桶分髒水及飲水二種，絕對不能混淆。沒有流理台要自己用水盆處理。垃圾簡單分類、大多數是拿去燒掉的。

6.途中有二段渡輪但是時間都在下午而且很貴，前後二個山屋有直升機可以接駁出去，而且才1000-850克朗算台幣2000多到3000非常便宜。7.Abisko 和kebnekaise 是遊客中心型的山屋要額外預定而且費用也比較貴。但是如果山屋事先預約不到、也可以去現場問問看，山屋會想辦法安排、最差的情況就是地鋪也會有。不過人數多就最好還是先安排比較好。8.前後接駁交通也最好先預約好，避免開天窗、背帳者就沒有差別。反正可以隨時露宿。9.前後二間大型山屋中餐是吃到飽而且才115克朗、跟一包乾燥飯價格一樣、不吃可惜。吃一頓飽二頓。10.八月初適逢小狐狸辦活動、沿途很熱鬧。今年台灣團約有60人參加分成4隊，有瑞典響導帶隊，吃乾燥飯睡帳篷，我們是睡山屋比起來幸福多了。尤其遇到天氣不好下雨時，真的替他們擔心。

11.有水源的山屋通常附設桑拿，蒸汽室蒸完後就近跳入湖中或溪中，完全是特別的享受。途中有三次桑拿、我跳了二次，其中有一次沒有跳是因為要走太遠有些懶哈哈。12.山屋服務人員多半是義工、英文不錯且熱心、有些山屋知道我們的下一站會先通知，預留床位給我們。山屋使用規範大同小異。床上的棉被枕頭早上起床後要收摺好。最好自備睡袋內套比較衞生。13.這一段的國王小徑蚊子特別兇特別多，不夠厚的衣服可以直接叮穿，防蚊或是止癢的藥要備好。14.瑞典的山屋比台灣好、但是和阿爾卑斯山區的山屋比又差了一節，和紐西蘭的山屋有點相似、基本上每條路線都是有特色的、喜歡高山雪景可以去阿爾卑斯山區、喜歡北國荒野的感覺，走挪威和瑞典這邊的路缐很好，尤其是七八月臺灣被颱風侵襲、歐洲熱浪橫掃。只想找凉快的地方避暑時，北歐是極佳選擇。