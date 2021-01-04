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碧綠湖面上有鱷魚！俯瞰石碇「鱷魚島」 沿途還有群山環繞的茶園
當飽覽了千島湖的山光水色後，回程當然不能錯過走訪鱷魚島。
為避免會車困難，依建議將車子臨停在碧山派出所旁空地；又依建議走較近，通往小格頭獅頭山的森林步道前往(好乖喔！乖孩子有糖吃？)。
經過鳳梨園、茶園之後似走在原始叢林間，一團團的藤蔓、亂七八糟匍匐的植物，可是完全的荒山遍野
僅容一人的小徑，旁邊還雜草叢生，可有？真想飛奔而過
還好，越過山頭就是小格頭獅頭山，無三角點基石也無展望；之後步道緩坡而下。終於～前方一片開闊，真有撥開雲霧見青天的豁然開朗
從觀景平台俯瞰鱷魚島，然後各自表述：不只一隻鱷魚，有三隻喔！這是鱷魚的頭，那是鱷魚的腳..，尾巴..。喔～！咦？？？
已近傍晚，看著從產業道路開車、走路上來的人，似乎不遠嘛！回程決定走產業道路。沿途欣賞被群山環繞的茶園，相較之前走在森林步道更覺步履輕盈
因打算買點山產，再度進入建議我們走森林步道的店家。一聊才知，要看到完整的鱷魚島必須從觀景平台往上走，循著左側的木板棧道往下走…。豈可入寶山而空回？決定開車再度前往，終於，終於，每個人露出了笑容～真有鱷魚Ya！
看著前方宛若一隻鱷魚趴在碧綠湖面上歡然汲水，而遠山蒼茫近水碧落，近黃昏的風無比的溫柔，溫柔到拂不開湖面的褶皺。這靜默的湖水流淌著她的溫婉，縹緲安謐的湖面是如此靜雅別緻，且讓時間停留在這一刻吧！
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