走在阿里山「特富野古道」歷史軌跡　柳杉森林一字排開好壯觀

特富野古道太有名了，有名到必須提前搶住宿、六點起登，不然不知道是在看山還看人(汗)。

06:40 我們選擇從特富野古道的【自忠】入口進，從阿里山轉運站往上開10分鐘左右抵達。車位不算多，而且早上來看日出的朋友不少，即使六點半抵達已經小小塞車。我們收拾行囊即起登。

特富野古道東段兩側為「柳杉人工林」，又稱吉野杉或日本杉，而我踏的正是日治時期，日本開採紅檜、扁柏所鋪設的「阿里山森林鐵路水山支線舊鐵道」，可謂走在日本開採台灣資源歷史的軌道上。

日本開採台灣檜木之遺跡。

07:40 抵達3.7K中途休息點。0.0-3.7K均為平緩道路，適合各年齡層的山友，然而3.7K至6.32K的「特富野入口」為一路陡下(沒錯，所以回程為一路陡上)。建議先休息再前行。

忙裡偷閒來張自拍。

09:11 抵達特富野古道之特富野入口，完成第一個6.32公里、費時2.5小時。此入口產業道路狹小，會車不易，且網路上多有翻車墜谷之意外，就連當地包車業者都不喜走這條，建議評估後再選擇這個入口。入口處有非常乾淨的廁所，三到五台的停車空間。休息之後即可北返。

返回3.7K處之後往右看，這顆木頭像不像一隻暴龍呢？(也有人說像狗，whatever...)

12:41 返回自忠入口。我們步行腳程不算慢，加上空拍攝影時間，仍然將近6小時完成往返。若有年幼年長者，建議從自忠入口走到3.7K處即可返回。

心得：若清早來走特富野古道，可以享受清幽的古道氛圍，細細品味鄒族與日本人行經這片山地之歷史。越接近中午旅客越多，頗為吵雜且拍照不易。另外，當地多看到遊客拋棄之垃圾、菸屁股，雖有清潔人員仍力有未逮。請山友們保持無痕山林，不屬於山上的東西請務必自己帶下山。