三角點360度景色美輪美奐！「十峻之一」之奇萊北峰單日行程

山齡一年，終於來到合歡山的另一邊——奇萊北峰，我的第十一座百岳

#海拔 3607公尺（百岳排名16）

#往返 約15小時20分（含休息），來回23K多

#備註 須申請入園，假日限額60位

?03:50 奇萊山登山口 ▸▸05:30 3.7k黑水塘山屋 ▸▸06:35 成功山屋 ▸▸08:00 奇萊北峰1.5K岔路 ▸▸10:05 奇萊北峰 ▸▸11:40 回程 ▸▸13:25 奇萊北峰1.2K岔路 ▸▸15:35 成功山屋 ▸▸16:05 休息完畢 ▸▸19:15 奇萊山登山口

我們在開放申請入園的30天前申請，前一天下午5點多先從台中出發到埔里住一晚，半夜1點起床出發合歡山莊停車場，停好車後整裝上廁所往滑雪山莊走去；是目前我的登山生涯中最累且距離最長的一座山岳，沿路我應該停下來喘超過30次吧（汗）原本要單攻奇萊主，但上次去完羊頭被勸走奇萊北，前一晚問我的隊友們要奇萊主北一起嗎？他們說看我，因為他們應該可以?? 原本打算看行走的狀況，可以的話就上完北再過去主，結果算一下時間、體能及天氣起霧的狀況，最後決定不過去主，而且三角點360度的景太美！！我們在上面待了快2個小時～從天黑走到天黑。

▼前面有一段都走在樹林裡加上飄雨，日出了！你好，對面的合歡山。

奇萊登山口在滑雪山莊旁邊，在登山口有遇到一對4-50歲的夫妻，他們從嘉義上來，後來我們先出發，途中我們停下來拍星空雲海他們有追上，讓他們先過（大哥說他們要單攻奇萊主北），抵達1.4K小奇萊後我們稍作休息，然後繼續下切，結果發現那對夫妻往上朝奇萊尖走⋯想說是跟我們不同路線嗎？抵達成功山屋後約30分鐘他們也抵達了，結果聊一聊他們說迷路了（暈），後來一路到三角點他們都跟在我們後方。

起登的時候氣溫約1度，有幾段都走在樹林裡，因為雲霧的關係，有許多處是泥濘積水的路+飄雨，鞋子褲管都是泥土⋯

▼抵達成功山屋休息吃東西時的褲管及鞋子

▼休息完畢要開始走一段亂石溪床囉～

▼快走到稜線上囉（已經走到懷疑自己？）這段碎石陡坡崩壁型的路，雨天不建議走；時而晴時而雨、時而下著太陽雨時而起大霧，其實也滿美的啦！

過1.2K岔路後不久會走一段瘦稜線，是需要拉繩的～越接近三角點，地勢越險峻，最後那段踩石攀岩地形真的是陡上「爬」到懷疑人生（下山更抖），我幾乎都是死命拉著繩子抱著巨石，因為只要一失手一踩空感覺就是⋯對我這種臂力比較不足的人來說，真的挑戰。

▼準備好要往上了嗎？北峰快到了喔～

▼恭喜！！奇萊北峰三角點到了，而且沒有起大霧，超美❤️ 一等三三角點，360度的景太美，我們待了將近兩小時才啟程下山。

▼要準備下山囉～怎麼上來的就怎麼下去吧，下山好硬。

▼剛剛從藍天那邊下山的啦（苦笑）

▼對面太美了吧！！途中又停下來讚嘆大自然的美與尊敬這片山林

▼上山下山都遇到的一群山友請我們吃牛肉，雖然我不吃～但隊友說很好吃，謝謝你們❤️ 吃完繼續走啦～～

▼過黑水塘山屋後，不知道為何肚子突然絞痛，但又沒有想拉肚子? 最後在19:15抵達登山口

奇萊氣候多變，時而晴時而雨、時而下著太陽雨時而起大霧，之前從合歡山那側看，因為背對陽光而顯奇萊的龐大、漆黑，雄壯的氣勢，是台灣發生最多山難的山區之一；謝謝我的隊友，因為我每一次只要覺得自己需要停下來喘、擤鼻水、讓手臂休息、喝口水，他們一定都會停下來等我，我OK了才繼續走。

2020倒數中，今年的登山行程也告一段落，謝謝山，謝謝山的招待，謝謝那個過程中雖痛苦但仍沒有放棄的自己，以及為我加油打氣的山友與隊友，我們平安下山了❤️

【Instagram】https://www.instagram.com/fengwu_/

以上為個人奇萊北峰單日行程心得分享，謝謝這次行程的隊友們與路途中遇到的山友們，如有錯誤或需要更正之處敬請告知，祝上山平安。