桃園復興「東眼山國家森林遊樂區」　仙氣四溢的自導式步道

位在桃園復興鄉的[東眼山國家森林遊樂區]有三百多公頃，高聳入天的柳杉林木，屬雪山山脈尾稜的。東眼山海拔為1212公尺，從遠處望山形，像往東望的大眼睛，而有東眼山的名稱

有很多人好奇東眼山要走多久呢？今天kitty 帶大家一起來走進這仙氣滿滿的森林步道野餐喔

如何去自行開車-國道1號平鎮交流道下->台66線->大溪端交流道下->市道122甲線->台3線->台4線->台7線->桃119線大眾交通 2020年9月1日從桃園客運大溪總站天天發車[台灣好行東眼山線]

行前注意

1.門票-假日全票100元 非假日80元 小孩50元 優待票10元 團體票20人以上80元

2.東眼山海拔較高登頂後風涼需帶小外套以免著涼

3.步道潮濕陰涼故有小蚊子需注意防蚊

3.園區內有販售部簡單餐點備有飲水機供遊客使用11:40車子停在遊客中心旁邊的停車場

天氣好棒的藍天白雲

遊客中心是東眼山自導式步道的起點

有販售部和飲水機廁所遊客中心旁有設造林過程和東眼山國家森林遊樂區的生態簡介，可以進來看看走走，了解園區內的生態物種

12:25今天走東眼山自導式步道O型，爬山起點就在遊客中心旁邊

走一段柏油石路，陽光穿透樹蔭撒下的光線～真美

仰望著沖天的柳杉林木感覺自己得渺小

12:47看到第一個木建築造景涼亭-森林木十人設計作品[脊森]

13:00繼續往上走看到小瞭望台，東眼山森林步道雖然好走但連續陡上木棧道還是會流汗流成流失體力，可以在這小瞭望台休息一下補充水分喔

走在這一大片的柳杉林道還有許多植物物種每一口呼吸都是滿滿的芬多精，雖然都是辛苦上坡路段也覺得身心舒暢

14:00走了約一個半小,到東眼山的三角點了看到小百岳基石

三角點展望台景色可以看到周圍連綿的山巒景色，遠眺桃園三峽淡水河與七星山系

從三角點另一個方向下山，這段下坡路有比較的陽光照耀,所以路徑顯得乾燥多了,比較好走

14:40因為登頂平台太多人了，所以kitty選在下山後的一段步道旁，開始今天的野餐下午茶。在山林中吃熱粥喝咖啡，非常自然放鬆 悠閒愜意啊，聞著森林的自然氣息,聆聽蟲鳴鳥叫的交響樂章,滿滿的幸福感

16:10這整段下山路段有較多陽光,不像剛剛上山路的潮濕難走。經過一個香楠樹環繞的大平台,可以在這休息歇腳一下

16:20沿著木棧道看到遠處,有個帶點神秘感的玻璃屋出現

16:30走到平面道路後,也看到指標往遊客中心方向

16:35經過第二個和第三個木建築造景涼亭-森林木十人設計作品[懸森]

經過野餐區在這裡野餐也很舒適~又漂亮下次帶家人不想辛苦爬山,就直接來這裡放空~耍廢,美美的野餐就好了

再繼續走不到三分鐘即可回到遊客中心，可來到這間森活館稍作休息。再去個洗手間整理一下，但要注意禮貌不要大肆喧嘩，這間森活館只開放到17:00，也要注意時間喔

東眼山國家森林遊樂區自導式步道,全程約4個小時可以走完，如果不要像kitty下午茶玩太久應該可以更早下山

東眼山國家森林遊樂區,真的適合全年齡的朋友來走走不想辛苦爬上去登頂的,可以在園區內的柏油路段隨意逛逛也很舒服好走,非常適合親子家庭或帶長輩散散步喔

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上山下海也要美美的野餐