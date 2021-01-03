翠綠梯田茶園好迷人！嘉義梅山「梨子腳山Ｘ太平老街」

位於嘉義梅山鄉南村與太平村交界處的梨子腳山，海拔1182公尺，立有編號228的三等三角點，為編號57小百岳之一

這天，繼續我們的認證小百岳之旅。在進入蜿蜒曲折的山路，隨著1.2.3……的每一個過彎處，都會標示著標高與景點的距離，倒是36個髮夾彎每一個距離短，車上的乘客得先忍受暈車之苦

橫跨路面建置的便是太平雲梯，話說….目前都還只是經過，還沒上去遊賞過…

我們將車子停放在太平三元宮外，一旁有小小的施工p.s.回程後發現一旁的告示牌，表示不再讓山友停放了

整裝後沿著緩上的柏油路前進，約莫不到10分鐘的腳程，來到岔路口，循左邊前進梨子腳山

步道入口前的兩旁有高高的檳榔樹，但最為吸睛的則是，梯田式的茶園，在藍天白雲下，滿眼的翠綠太迷人了

步道的岔路口循右上

一小段直上的階梯

接上的土石路，兩旁的草及芒花長的好高，一度淹沒了路徑

接著豁然開闊，四周種植了不少的茶樹

接著往左走繞進茶園旁的直上階梯

愈往上視野愈遼闊，茶園、以及遠方的綿延山峰，一直伴隨著我們緩上的腳步

天氣太好，得取出陽傘遮遮陽

結束了茶園景緻，出發後半小時，穿越竹林來到三角點

山頂反而沒甚麼展望，前行可續往，龍眼社區的嘜走嘜走步道及二尖山步道

我們在此返程

一樣沿著綿延的梯田…這一趟山旅，最大的收穫不是山頂的三角點，而是不需要爬高山，就有好看的山景，附贈茶園風光

接著我們回到太平老街，將車子停在太平實驗生態國小旁，到老街上覓食

老街上的餐食選擇並不多，這家大坪牛肉麵，倒是聚集了不少遊客來用餐

簡單的午餐後，再來一杯由冬瓜熬煮的百年冬瓜茶，甚是清涼…

梨子腳山 海拔1176M，當地人稱祝壽山，又名掘尺嶺山，容易起霧的嘉義梅山，這回賞我們一個大晴天，晴空萬里下的梯田茶園與起伏山巒，這是坐在家裡也看不到的好風景呢 ^.^

城市漫遊。 gina

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