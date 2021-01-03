快訊

五月天台南場倒數1周開賣延期 售票突喊卡致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翠綠梯田茶園好迷人！嘉義梅山「梨子腳山Ｘ太平老街」

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

IMG_20201106_103930.jpg

位於嘉義梅山鄉南村與太平村交界處的梨子腳山，海拔1182公尺，立有編號228的三等三角點，為編號57小百岳之一

IMG_20201106_103932.jpg

IMG_20201106_103933.jpg

這天，繼續我們的認證小百岳之旅。在進入蜿蜒曲折的山路，隨著1.2.3……的每一個過彎處，都會標示著標高與景點的距離，倒是36個髮夾彎每一個距離短，車上的乘客得先忍受暈車之苦

IMG_20201106_103934.jpg

橫跨路面建置的便是太平雲梯，話說….目前都還只是經過，還沒上去遊賞過…

IMG_20201106_103935.jpg

我們將車子停放在太平三元宮外，一旁有小小的施工p.s.回程後發現一旁的告示牌，表示不再讓山友停放了

IMG_20201106_103946.jpg

IMG_20201106_104044.jpg

IMG_20201106_104621.jpg

整裝後沿著緩上的柏油路前進，約莫不到10分鐘的腳程，來到岔路口，循左邊前進梨子腳山

IMG_20201106_104824.jpg

IMG_20201106_104846.jpg

步道入口前的兩旁有高高的檳榔樹，但最為吸睛的則是，梯田式的茶園，在藍天白雲下，滿眼的翠綠太迷人了

IMG_20201106_105340.jpg

步道的岔路口循右上

IMG_20201106_105341.jpg

一小段直上的階梯

IMG_20201106_110001.jpg

IMG_20201106_110045.jpg

IMG_20201106_110049.jpg

接上的土石路，兩旁的草及芒花長的好高，一度淹沒了路徑

IMG_20201106_110346.jpg

接著豁然開闊，四周種植了不少的茶樹

IMG_20201106_110349.jpg

IMG_20201106_110958.jpg

接著往左走繞進茶園旁的直上階梯

IMG_20201106_111006.jpg

IMG_20201106_111158.jpg

IMG_20201106_111211.jpg

愈往上視野愈遼闊，茶園、以及遠方的綿延山峰，一直伴隨著我們緩上的腳步

IMG_20201106_111212.jpg

天氣太好，得取出陽傘遮遮陽

IMG_20201106_111425.jpg

IMG_20201106_111752.jpg

IMG_20201106_111851.jpg

IMG_20201106_103931.jpg

結束了茶園景緻，出發後半小時，穿越竹林來到三角點

IMG_20201106_111859.jpg

山頂反而沒甚麼展望，前行可續往，龍眼社區的嘜走嘜走步道及二尖山步道

IMG_20201106_113159.jpg

我們在此返程

IMG_20201106_113355.jpg

IMG_20201106_113433.jpg

IMG_20201106_114053.jpg

IMG_20201106_114948.jpg

一樣沿著綿延的梯田…這一趟山旅，最大的收穫不是山頂的三角點，而是不需要爬高山，就有好看的山景，附贈茶園風光 

IMG_20201106_114949.jpg

IMG_20201106_114950.jpg

接著我們回到太平老街，將車子停在太平實驗生態國小旁，到老街上覓食

IMG_20201106_125209.jpg

老街上的餐食選擇並不多，這家大坪牛肉麵，倒是聚集了不少遊客來用餐

IMG_20201106_125210.jpg

IMG_20201106_125211.jpg

IMG_20201106_125645.jpg

IMG_20201106_125646.jpg

IMG_20201106_125804.jpg

簡單的午餐後，再來一杯由冬瓜熬煮的百年冬瓜茶，甚是清涼…

IMG_20201106_125805.jpg

梨子腳山 海拔1176M，當地人稱祝壽山，又名掘尺嶺山，容易起霧的嘉義梅山，這回賞我們一個大晴天，晴空萬里下的梯田茶園與起伏山巒，這是坐在家裡也看不到的好風景呢 ^.^

城市漫遊。 gina

文章出處:

步道 老街

延伸閱讀

水情吃緊 嘉義市立棒球場前噴泉暫停演出

嘉義女護理長偽填精神病患訪視表 檢方將分案調查

影／嘉義縣府嚴選三大團隊 打造藝文表演專屬代言人

特奧滾球嘉義開賽 執法人員火炬跑為運動員募款

相關新聞

翠綠梯田茶園好迷人！嘉義梅山「梨子腳山Ｘ太平老街」

位於嘉義梅山鄉南村與太平村交界處的梨子腳山，海拔1182公尺，立有編號228的三等三角點，為編號57小百岳之一 這天，繼續我們的認證小百岳之旅。在進入蜿蜒曲折的山路，隨著1.2.3……的每一

攻頂武陵三秀「桃山、關品田山、池有山」　絕美展望讓人快門停不下來

台灣百岳有許多縱走路線，常去武陵農場露營的朋友，應該都很常聽到武陵四秀的名詞，我也是~常常聽到山友們提起武陵四秀這名詞，kitty太好奇武陵四秀是條什麼樣的路線呢?因此在秋高氣爽的好時節，來拜訪這條高

三角點360度景色美輪美奐！「十峻之一」之奇萊北峰單日行程

山齡一年，終於來到合歡山的另一邊——奇萊北峰，我的第十一座百岳 #海拔 3607公尺（百岳排名16） #往返 約15小時20分（含休息），來回23K多 #備註 須申請入園，假日限額60位 ?0

穿越筆直杉木林！新竹「高島縱走」中級山一日健行路線

五月走完苗栗加里山之後，一直心心念念那筆直的杉木林，還有陽光從樹縫間灑落至褐色土壤的畫面，下山後便開始著手蒐集類似加里山林相的路線名單，高島縱走就是其中一個。 這次走的路線是由第一登山口起登，沿途經

桃園復興「東眼山國家森林遊樂區」　仙氣四溢的自導式步道

位在桃園復興鄉的[東眼山國家森林遊樂區]有三百多公頃，高聳入天的柳杉林木，屬雪山山脈尾稜的。東眼山海拔為1212公尺，從遠處望山形，像往東望的大眼睛，而有東眼山的名稱 有很多人好奇東眼山要走

聖稜的日出太美！「雪山主東線」北下翠池3日行

凌晨5點多從雪北山屋出發，頭頂著聖稜的星光前進，遠方中央山脈的晨曦很美，底下草坡依稀可見369山莊 前為凱蘭特崑山北峰，原本預計在那看日出，不過是來不及了 在聖稜線里程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。