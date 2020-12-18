2020精選！全台19處「落羽松景點」懶人包　湖上森林、落羽松步道一次看

時序進入了秋冬季節，台灣的冬天不管是平地還是高山上色彩也慢慢的變繽紛~不論是楓葉還是落羽松還是水杉林都悄悄的換上新裝~阿珠珠整理了這幾年我到過的多處賞落羽松景點分享成懶人包，雖非現況但是不管是綠油油的還是黃的、紅的...或者是葉子都掉光光了還是有不一樣的美感呢!

一.桃園。石門水庫溪洲公園落羽松

石門水庫一直被阿珠珠稱為我家的後花園，因為它離我家近，不管何時去都有不同的風景，不論是爬山、健行、野餐、還是吃活魚賞楓搭遊艇遊水庫薑母島都是很不錯的選擇，除了上述的選擇之外水庫每年還會舉行熱氣球、活魚季還有馬拉松路跑等活動喔!

石門水庫楓紅了，落羽松也紅了~

二.桃園。大溪石園路落羽松

原本是石園路558巷的這條路，因為落羽松而爆紅，所以這個石園路558巷目前已改為落羽松路!很酷吧!

阿珠珠最喜歡這條路有好幾個S型的彎道拍起來好美!

即使是綠油油的落羽松也是浪漫到不行

桃園大溪。綠意盎然的落羽松大道

三.桃園。大溪河濱公園

這是我前陣子因為迷路才發現的這個公園，佔地廣還有很多青少年和兒童的遊憩區，除了落羽松還有台灣欒樹在秋冬季節都變得五彩繽紛呢!

桃園。孩子們的遊戲天堂｜大溪河濱公園台灣欒樹落羽松好繽紛。

不一樣的季節有不同的風景。

四。桃園。八德霄裡落羽松

這片落羽松林也是無敵美的，是一片私人土地所種植的落羽松苗圃開放給遊客來拍照，之前去因為停車的問題所以有酌收停車費，今年是否一樣我就不是很清楚!

我喜歡這片落羽松林真的種植的很美!整座森林宛若走入北國的森林裡浪漫無比!不過要提醒民眾私人土地請愛護園區的一草一木喔!

桃園。八德落羽松森林&宵裡池畔落羽松。同場加映金陵路向日葵花

五。明池森林遊樂區

明池森林遊樂區也是四季皆有好風景的森林遊樂區，雖然阿珠珠到訪的時間落羽松也已掉落但還是很有看頭的!除了走明池湖畔的步道之外，還可以深入走進馬告生態園區裡去探訪神木唷!

宜蘭。北橫復興橋。羅浮橋。明池國家森林遊樂區

六。羅東運動公園

又是一個無敵美的免費公園。羅東運東公園佔地47公頃有五座停車場是一處交通相當方便的公園，公園內有許多運動設備的場地如游泳池 足球場 田徑場 籃球場 網球場...除了上述的運動設備場地之外還有一些地型景觀也相當特殊喔!

如望天丘 翡翠山丘 大草皮 節理護岸 飛鳥飛石 軸道中心點 圓型廣場 老街碼頭 卵石灘 還有水流景觀區的徒步戲水區 溪谷 ...

宜蘭羅東。羅東運動公園

七。宜蘭。蜊埤湖福園落羽松秘境

蜊埤湖的景色很美環境也很寧靜，因為旁邊是墓園所以有很多人會忌諱來到這裡，但我是無神論者只要心存善念沒什麼好怕的!

宜蘭。員山蜊埤湖福園落羽松秘境

最喜歡這湖面的倒影一整排像是棒棒糖的落羽松，經過幾年了應該更茁壯了吧!

八。宜蘭。三星安農溪溪畔落羽松秘境

在宜蘭三星鄉安農溪畔旁的落羽松林，每年入秋十一月份開始就慢慢由綠轉黃變紅真得很美，又是一處浪漫唯美的落羽松林

安農溪畔的落羽松是三星鄉公所種植，位在安農溪畔旁的落羽松林在草皮兩側種植了不少的落羽松，可以在草地上遊玩或也可以在樹底下野餐，在安農溪畔的河堤還可以散步或騎騎腳踏車都是不錯的選擇喔!

九。宜蘭。三星搖搖洛克馬公園

搖搖洛克馬公園雖然只是個小小的社區公園，是個充滿童趣的公園，公園內的落羽松雖不多但挺有味道的。搖搖洛克馬公園原址為三星公園和三星車站所在地，經過改建之後把高8.3米寬6.4米的黃色巨型洛克馬放公園處，成為三星鄉的新地標也變成ig打卡的熱門景點之一。

除了巨型洛克馬之外還有洛克馬造型的座椅和蹺蹺板，真的是一個很棒的免費景點公園，拍照打卡休閒遛小孩真得很不錯喔!三星鄉的這兩個景點可以一起順遊唷!

宜蘭。三星鄉安農溪畔落羽松祕境。搖搖洛克馬公園也有落羽松

十。台中。武陵農場露營區落羽松

武陵農場是我最喜歡也最常去的高山農場之一，每個季節都有不同的花卉和景觀可以欣賞，梅花 、櫻花。蘋果花、海芋，紫藤、大波斯菊，墨西哥鼠尾草、秋冬的楓和銀杏、落羽松和杭菊，都是我們這些好攝者最愛來拍照度假的天堂!

露營區的落羽松每到秋冬就會換上繽紛浪漫的新衣!

大草原搭配藍天加上紫色的墨西哥鼠尾草畫面宛如明信片!不論是手機還是相機隨手一按畫面就是美!

台中和平。武陵農場秋天景色&桃山瀑布

十一。南投。日月潭向山自行車道落羽松

日月潭本身就是一個很美的景點，有很多的環湖環山步道還有美景如畫的環湖自行車道，堪稱全球最美的十大自行車道之一

向山自行車這一段的水岸邊種植超多的落羽松，湖光山色波光凜凜讓人賞心悅目!水面上的倒影也是無敵美!

南投。日月潭向山自行車道繽紛落羽松。貓囒山浪漫紅葉步道

南投。日月潭向山自行車道繽紛落羽松

十二。南投。杉林溪浪漫水杉林

杉林溪的水杉林看起來跟落羽松林沒什麼太大差異，就是水杉和落羽松的差別(哈!這不是廢話?因為我也是傻傻分不清楚啦!)

杉林溪的水杉林位置就在藥花園花卉中心旁邊，種植約有500株號稱全台唯一的水杉林，每到秋冬季節就會由綠轉為金黃，就像走入北歐森林裡一般如夢如幻!除了水杉林這個季節的楓也紅了可以一併來欣賞!

南投。杉林溪。雲海。楓紅。浪漫水杉林。漫步穿林棧道

南投，季節限定杉林溪繡球花季

南投。杉林溪青龍蕨類步道。石井磯。青龍瀑布氣勢磅礡。越嶺古道穿越杉林間

南投竹山。杉林溪松瀧岩瀑布氣勢磅礡。藥花園賞花趣

十三。苗栗三灣落羽松秘境

苗栗。三灣水漾落羽松夢幻森林祕境

去年最夯的苗栗三灣落羽松秘境就在苗栗縣三灣鄉，這個超夢幻的落羽松祕境位在苗栗縣三灣鄉，入口處就在台三線101k處，雖說是祕境但是假日來人車無敵多跟著人群找就找得到~綿延在道路兩側的車潮和人潮綿延數公里真得很誇張!

落羽松林距離停車的台三線10k入口處還有一段距離，約一兩公里邊可以當作爬山健行的行程也是不錯啦!

苗栗。三灣水漾落羽松夢幻森林祕境

苗栗。台三線上的浪漫美景三灣水漾落羽松秘境

2020

今年來多了一些新的東西步道蓋成水泥的，還多了一個觀景平台，還有一群悠游自在的小鴨鴨真的很可愛~我當天沒有上去，後來看到人家分享在觀景台上拍的照片又有另外一種美感，建議可以上來看看不同角度的三灣落羽松林喔!

十四。新竹。北埔六塘落羽松秘境

北埔六塘的落羽松是前兩年崛起的落羽松景點，因為去年三灣落羽松爆紅把這裡的鋒頭搶近人潮少了許多，這是個小而美的景點景區不大建議可以順遊北埔老街，天氣好的時候還能看到曬柿子的景況喔!

新竹。北埔六塘落羽松順遊北埔老街

湖面的倒影超美的，若是有藍天會更美唷!

十五。霧峰落羽松林

這片位在霧峰和草屯交界處的落羽松林，就在國道六號高速公路下方只要下對出口一下下就到了，很多其實很多落羽松林顏色變化的時間不一定，完全看老天的臉色若是碰到暖冬就該紅的都不紅，葉子就直接掉了的景況也是常有的事!

台中。季節限定霧峰落羽松祕境

十六。陽明山冷水坑遊客中心落羽松

陽明山冷水坑遊客中心旁要通往冷水坑和絹絲瀑布的步道兩側，種了不少的落羽松入冬之後就變的浪漫無比，尤其是在霧濛濛的午後更有味道呢!

台北。雨中漫步冷水坑絹絲瀑布步道

漫步冷水坑步道賞絹絲瀑布

十七.苗栗南庄雲水度假村

苗栗南庄。雲水溫泉渡假村浪漫包場賞落羽松

南庄雲水度假村是民宿也是溫泉餐廳、飯店，但我這次是衝著他的落羽松而來的，沒有住宿沒有泡湯，只有帶著純拍照喝咖啡的心情前來!入門票200元,100元可抵消費。

湖畔邊的白色鋼琴和彩色熱氣球倒映在水中別有一番風情~

十八.月眉人工濕地公園

桃園大溪落羽松秘境。月眉人工濕地公園落羽松紅了芒花也開了

這個景點是去年才有的，因為樹也是去年的植樹節才種植的!這裡的落羽松不大，但數量眾多假以時日一定會更壯觀的!雖然落羽松還小小的但一整排在水塘邊真的很美，尤其是那到影更是美麗。

一整排的落羽松倒影在水中真是美極了!

這個角度拍這一整排的落羽松最美了!

十九.綠光森林富野綿羊牧場

位在桃園市復興區綠光森林的落羽松也是很美的，但我是七月分去的，所以囉!看起來當然是綠油油的喔!進入園去要收取入門票

入園費：連續假日NT$200元 贈送消費抵用券NT$100元 假日NT$150元贈送消費抵用券NT$100元平日NT$100元贈送消費抵用券NT$50元(100公分以下兒童免入園費)

園區有蠻多可拍照的點和可愛的綿羊，但說實話它們的餐點真我一點都不推，真心的希望這間景觀餐廳餐點能再加把勁!畢竟景觀餐廳要有景觀當然餐點也要好吃才是長久之計!

當日點的四、五百元的火鍋套餐長這樣，連個蛤蜊和蝦子都沒有湯頭也是普普通通的!料比我平常吃的百元鍋還差，只是多了一盤肉片!我覺這個餐廳真的可以用心一點會比較好些!

還好它們的綿羊真的很可愛讓我的心情平衡一些 !

以上阿珠珠介紹了19處曾經走過路過的落羽松景點或步道，照片雖不是張張都是美拍但都是我的回憶我的紀錄!也很開心能和大家一起分享!

※本篇旅遊拍照日期不一就不一一標示，敬請見諒!

一。石門水庫溪洲公園落羽松地址：桃園市龍潭區

二。大溪石園路落羽松地址：桃園市大溪區落羽松路(石園路558巷)

三。大溪河濱公園落羽松地址：桃園市大溪區大鶯路75號

四。桃園。八德霄裡落羽松地址：桃園市八德霄裡里浮覓16鄰1號

五。明池森林遊樂區落羽松地址：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號

六。羅東運動公園地址：宜蘭縣羅東鎮公正路666號

七。宜蘭。蜊埤湖福園落羽松秘境地址：宜蘭縣員山鄉東村蜊埤路27號

八。宜蘭。三星安農溪溪畔落羽松秘境地址：宜蘭縣三星鄉東西28路(田心橋旁)

九。宜蘭。三星搖搖洛克馬公園地址：宜蘭縣三星鄉義德路4號

十。台中。武陵農場露營區落羽松地址：台中市和平區武陵路

十一。南投。日月潭向山自行車道落羽松地址：南投縣魚池鄉中山路599號

十二。南投。杉林溪浪漫水杉林地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

十三。苗栗三灣落羽松秘境地址：苗栗縣三灣鄉錫隘13號(台三線101公里處)

十四。新竹。北埔六塘落羽松秘境地址：新竹縣北埔鄉上大湖村62號

十五。霧峰落羽松林地址：台中霧峰霧峰區北岸路22號

十六。陽明山冷水坑遊客中心落羽松地址：台北市士林區菁山路101巷170號

十七。雲水溫泉渡假村

地址：苗栗縣南庄鄉南江村東江31-3號；電話：037-825285

十八。月眉人工濕地公園(山豬湖自然生態園區)

地址：桃園市大溪區信義路525巷10弄292號(山豬湖土雞城)與450號(大溪彌陀山寺)之間

十九。綠光森林富野綿羊牧場

地址：桃園縣復興鄉霞雲村三鄰志繼19號之2；電話：03-382-2696

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