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攻頂武陵三秀「桃山、關品田山、池有山」　絕美展望讓人快門停不下來

健行筆記 / 健行筆記Kitty picnic

台灣百岳有許多縱走路線，常去武陵農場露營的朋友，應該都很常聽到武陵四秀的名詞，我也是~常常聽到山友們提起武陵四秀這名詞，kitty太好奇武陵四秀是條什麼樣的路線呢?因此在秋高氣爽的好時節，來拜訪這條高山縱走經典路線-武陵四秀桃山、品田山、池有山、喀啦業，四座百岳以桃山CP值最高。此次重裝上百岳，但最後kitty撿了三座百岳。此篇文章與大家分享武陵四秀的登山歷程。

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規劃路線D0：山上民宿D1：武陵-品田池有登山口-輕裝池有山-新達山屋D2：輕裝品田-新達山屋-桃山山屋-輕裝桃山D3：喀拉業山-桃山山屋-桃山登山口-武陵06:35從武陵賓館旁邊過了武陵吊橋

705488bf82e903fb1efbb3ba7893a3bd.jpg從武陵農場至登山口有一段水泥路，要走到3.9K處才是品田與池有山的登山口，雖然是緩坡上，但也要走各1.5小時(眼神死~~

2f3abc2b6c611d844498fc981dbc62c7.jpg8:30好不容易走到登山口，但是走到第一個目的地三叉營地，是連續上坡陡上預計要5小時落差達1300m

07080601bda10f15e1f1276e65ea2659.jpg13:50到三叉營地的路一路陡上有心理準備 但是加上重裝 確實很累每隔100公尺忍不住停下小休息

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cc0b74e87e039c6ef421c8f22fb79787.jpg14:40經過三叉營地後會抵達石瀑  可以把大包包放在石瀑輕裝往上走約10分鐘便可抵達池有山

9700594fc2bc0fe538c62894f45b1ba9.jpg15:05抵達池有山山頂360度展望 可遙望大小霸和雪山

d211657d40e9d9205e735a6b401747f3.jpg從池有山走到新達山屋蜿蜒腰繞路真是痛苦啊…

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16:40累到看到赫赫有名的池有名樹，想拍照又沒力氣但是又不拍不行心理的糾結與矛盾~~建議你自己來體會一次(推坑

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從池有山到新達山屋大約要走3小時，一路陡上加陡上偶爾附贈攀爬(笑~~17:30看到新達山屋了感覺得到救贖(到底是多累啊~~

4321ae2d9c20581e5dc891180b1da079.jpg今年颱風都沒進到台灣，所以雨水甚少新達山屋也缺水，要自行到山屋後下切100公尺左右的水源地自行取水。我們進到山屋背包放下後先趕去下切溪谷取水

78b116a6b035477f6fb6ac5dae3beb9e.jpg4:50第二天半夜起床要去品田山

9fc50dbabfb2fc3ccfb17a7993c0d800.jpg走到頂田前峰的大草原，剛好日出初陽照耀在草原上，變成一大片的黃金草原 好漂亮喔

a2c9f29bb7a0b27bc43fed382bf0d901.jpg6:50抵達聞名的品田V型斷崖。克服恐懼開始這段的魔王關品田山，真的要在好天氣的時候攀爬才能夠看清楚踩點，並踩穩踏點。如果是下雨天真的不建議走這段，石頭會濕滑外，拉繩也濕滑會更費勁~危險吶

41ba247642b1f23ecbcd09b93d37b4cc.jpg7:35武陵四秀最高峰品田山我面對著大小霸呢^^

beb41997dead8d04cf1ec333a427337c.jpg從新達山屋攻品田山來回約5個小時，加上在山頂玩樂逗留拍不停回到新達山屋已經11點，匆忙煮水吃個午餐，準備往桃山山屋前進

56b8b1f8eee93677df6ba726eb11191d.jpg加上今明兩天的飲用水要揹到桃山山屋，再走回昨天沿路令人崩潰的路程，13:10走回到三叉營地往桃山前進

372ec6bb59e5f61e8c6ce863567542f5.jpg15:55經過一個小劍龍陵

2d064af8a43ccc99ad4b85b71e22c21b.jpg16:50桃山山屋到桃山三角點大約是10分鐘的距離，超級近的。抵達桃山山屋背包丟下，便急忙前去桃山看夕陽，桃山的展望真是美到不行~~雲海滿滿的~~四周有雪山 大小霸 南湖大山 中央尖山 品田山 奇萊主北 山峰連綿氣勢磅礡的圍繞在你眼前

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5f4a07d25201a637c902bf54b626f6e3.jpg第二天在桃山的美景下結束。回到山屋隊友討論明天凌晨要去喀拉業，但我覺得我的體力已經耗盡應該無法跟上隊友，所以放棄去喀拉業。在桃山山屋遇到長鬃山羊 不怕生的低頭吃草

eef71a232328b498f0f1d4b2495d5348.jpg5:45第三天一早和隊友一起到桃山看日出並歡送隊友去攻喀拉業山，桃山日出感覺很近，跟在品田路上看的感覺不同，是顆很大很近的，在身邊的發光球

b4d3ded03c0c8c180e604df8c72c6b13.jpg拍照好經典感覺人生充滿光明(笑

eadb43bd68235da4bd24f29b091373f4.jpg大約11點去喀拉業的隊友回來了，比預計時間還早真心佩服他們也慶幸自己沒去拖累大家

b3a69967e1baff317ac644c8e37e3ba4.jpg背上重裝三度登上桃山，又忍不住一直拍照，在山上總是有令人忍不住一直按快門的魔力

fe2065e2d02335a35d10b52323e01048.jpg12:40準備回程下切路段1400M

658ee6ce487768bdc6a82ac4cd4a0c9c.jpg桃山下山路是Z字型下坡，因為乾旱已久原本泥土乾荒變成泥沙路，下坡因泥沙變得有點滑，需要登山杖輔助減緩下衝力道。路程上有年輕朋友因一路往下快速下衝，被泥沙滑倒而掛彩了

3f77a03cb98f1bb3615328385cf01494.jpg15:15經過一處平坦可休息的路段，稍稍緩解下坡對膝蓋的衝擊力

2b1e33c8e0aa7c54c4c48b6d9e7e942f.jpg17:20走完感覺無止盡的下坡Z字型 終於到了平地

9beafe97a0703e6da4c5f90852964fdb.jpg17:40走出登山口終於有如釋重負有回家的感覺(嗚~~好辛苦

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d306c8964e8ea45713de234467a7d5ab.jpg四秀的風景真的很美，但這4座真的不簡單。雖然只完成3秀但短期間不想再來面對這段辛苦的路程

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<網誌>:上山下海也要美美的野餐

:請點我

登山 武陵農場 野餐

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