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穿越筆直杉木林！新竹「高島縱走」中級山一日健行路線

健行筆記 / 健行筆記Abo阿寶｜登山．攝影．旅遊

五月走完苗栗加里山之後，一直心心念念那筆直的杉木林，還有陽光從樹縫間灑落至褐色土壤的畫面，下山後便開始著手蒐集類似加里山林相的路線名單，高島縱走就是其中一個。

這次走的路線是由第一登山起登，沿途經過高台山小島田山中島田山大島田山，最後腰繞回來完成P型縱走。其中我最愛的路段，是過了高台山之後遇見的整片杉木林?讓我想起了加里山，還有陽明山風櫃嘴-擎天崗中的一段森林浴，完全可以為了它再來一次！

  • 高台山：海拔1,510公尺

  • 小島田山：海拔1,670公尺

  • 中島田山：海拔1,800公尺

  • 大島田山：海拔1,824公尺

今天的文章內容包含交通資訊行程建議詳細路程紀錄

行程概覽

  • 日期：2020/11/29（日）

  • 天氣：晴，風大

  • 人數：2人（平常有運動習慣、爬過10+百岳）

  • 難度：中

  • 距離：9公里，P型縱走

  • 時程：6小時20分鐘

08:20 第一登山口起登09:20 高台山10:15 高島觀景台10:40 小島田山11:10 中島田山11:50 大島田山12:25 三岔路口（腰繞起點）13:10 高島觀景台14:00 高台山14:40 第一登山口

 

交通資訊

Google導航「高台山露營區」，沿導航開到最後會看到岔路口的電線桿旁插著一個「第一登山口」的指標牌，差不多就可以開始找地方停車囉。

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車位是路邊停放，沿路有超過20個車位；較晚抵達的話可以把車停遠一點，千萬別為了一時方便把登山口前的迴轉空間拿去停車喔。

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高台山的登山口其實有三個，分別是第一、第二與第三登山口。看到第一登山口指標牌不要理，繼續往高台山露營區方向開的話就會抵達第二和第三登山口，由這兩個登山口起登雖然能省下第一登山口一開始的陡上，但產業道路較小，車並不好開。

 

行程建議

  1. 沿路無廁所及水源，記得攜帶足夠飲用水（阿寶喝水600ml）。

  2. 高島縱走來回約6～7小時，要準備行動糧，隨時補充熱量。

  3. 第一登山口起段為陡上小碎石沙土路，地雖然是乾的，還是會滑！

  4. 小島田山～中島田山的瘦稜路段要攀岩拉繩，怕磨手的話可以戴手套。

  5. 中島田山～大島田山～腰繞起點的山徑較為溼滑泥濘，須小心慢行。

  6. 高島縱走沿路時有指示牌和登山條，但岔路眾多，仍建議準備GPX

 

詳細路程紀錄

▾▾ 8:20 第一登山口起登，迎面而來的是一連串的陡上。

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▾▾ 雖然出發前幾天都沒下雨，地板是乾的，但充滿小碎石的沙土路走起來還是有滑動的感覺（回程下山時讓陳先生吃足了苦頭）。

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▾▾ 08:30 來到第一登山口與第二登山口的岔路。這健行隊的路名很讓人會心一笑啊！

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▾▾ 我們取左往高台山的方向陡上，四周已經是杉木林囉。

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▾▾ 08:40 再次來到岔路，往右是第三登山口，我們繼續選左往高台山。

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▾▾ 路終於稍微平緩一點了。我想高島縱走的其中一個特色，就是步道全都由原始山徑構成吧。

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▾▾ 陳先生開心走完不到10公尺的平路，抬頭又看到長上坡的表情：「怎麼還有？！」

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▾▾ 相較於剛剛登山口的陡上，都算相對平緩啦，不過這種地形下雨天走起來...肯定會滑。

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▾▾ 09:20 走了一小時，抵達今天第一座山：高台山，海拔1,510公尺。我自己還蠻喜歡木板的設計，色調跟杉木林很搭！休息10分鐘後，繼續向前邁進。

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▾▾ 過高台山後山徑轉為平緩，時不時還有下坡，而這倒木是在考驗我們筋骨Q不Q軟。

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▾▾ 來到高島縱走中我最愛的杉木林區啦！

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▾▾ 陽光灑進森林的感覺，真的是看一百次都不會膩❤️。這邊距離高台山只有十分鐘的步程，如果體力較差或目標單純是大片杉木林的話，走到這邊就能折返囉！來回大約3小時。

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▾▾ 還有人在這紮營！這片森林非常靜謐，晚上應該可以聽到很多野生動物和大自然的聲音；不過這邊沒有訊號，想來露營的話也別忘了落實無痕山林喔。

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▾▾ 愉快的時光總是過得特別快，又看到上坡在眼前，面對的依然是樹根泥土路。

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▾▾ 10:15 高島觀景台。內鳥嘴山也在我的口袋名單，之後再找時間去拜訪。

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▾▾ 10:20 來到島田群山的O型縱走起點，準備開始陡上；到目前走的路是P型的腳，現在要來完成這個圈了。建議大家依指標採左去右回會比較好走！標示寫這段O型約須120～150分，我們這次則是花了160分（含休息）。

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▾▾ 10:40 小島田山，海拔1,670公尺，無展望。今天風實在太大了，走到一半把風雨衣穿起來擋。

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▾▾ 續行馬上看到警示標語，寫著往中島田山、大島田山為陡上瘦稜山徑，請小心慢行。

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▾▾ 11:00 來到了攀岩段，也是本次旅程的魔王關卡。基本上旁邊都有繩子輔助，暴露感也不重，不用太擔心；但特別提醒要記得看前方，別像我一樣顧著低頭看踩點，結果頭撞到岩石...超級痛啊?。

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▾▾ 11:10 抵達中島田山，海拔1,800公尺。在這休息15分鐘，吃點行動糧補充熱量。

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▾▾ 樹縫間瞥到加里山，感覺那邊有雲海，是出大景的日子！還沒去過加里山的朋友，歡迎參考阿寶之前寫的遊記哦。

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▾▾ 繼續走囉！往大島田山的山徑變得較為潮濕，會先有段下坡再開始爬升，走的依然是泥土樹根路。

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▾▾ 不單是大島田山所在位置有棵巨大神木，在大島田山之前也有棵大樹！感謝一路都走在附近的大哥熱情地幫我們拍了張合照。

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▾▾ 11:50 抵達大島田山，海拔1,824公尺。這棵樹真的超級大，五人環抱也圈不起來。

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▾▾ 接著往前走一點點還有棵倒木，今天風雖然大，但天氣是真的好，都中午了陽光還很足。

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▾▾ 12:10 離開大島田山，往腰繞路線前進。這段下坡較為泥濘溼滑，記得把登山杖調長一點、小心行走！

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▾▾ 12:25 來到三岔路口（腰繞起點），往左是東穗山，我們取右往第一登山口。

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▾▾ 腰繞這段一路好走，大多是緩下的泥土山徑。

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▾▾ 有個地方山徑較窄，但只有短短5公尺長，跨幾步就過了。

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13:00 回到O型縱走起點。接著就是原路走回高台山和停車場囉。

▾▾ 13:10 高島觀景台，中低海拔的雲比早上多了不少。

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▾▾ 13:30 再次回到最愛的杉木林區，走起來真的好舒服啊！我們在這邊小休10分鐘，吃點東西拍拍照，午後陽光轉黃，森林看起來更暖了。

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14:00 回到高台山。

▾▾ 當初由第一停車場出發的陡上山徑，在此刻變成陡下，乾燥的沙土讓陳先生和走在我們前面的美女都滑了一跤，所幸有驚無險、沒有受傷。

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14:40 回到第一登山口，平安下山。

 

後記

除了加里山和高島縱走外，有類似林相的登山路線還有油羅山、麥巴來和霞喀羅，希望這些地方都能在未來一一造訪。如果大家有推薦的路線也歡迎跟我說，我們下回見！

登山 露營 神木

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