天使的眼淚「嘉明湖」4日行程　藍色高山湖超養眼

嘉明湖行程- 6/16第一天(台中-->台南-->關山-->向陽管制站(2370M)-->向陽山屋(2850M)

清晨一大早5點半，走3號國道開車上到向陽管制站，走4.28公里到向陽山屋過夜，向陽山屋居然有老鼠，我的床位在門口下床第一個，而我的背包裡有起司麵包，所以半夜老鼠到訪我的床位三次，我還聽到老鼠沿著牆角，吱吱地叫,碰撞我的鋼杯的聲音，真是難忘的體驗?

嘉明湖行程-6/17第二天(向陽山屋2850M-嘉明湖避難山屋3350M)-黑水塘

第二天我們從向陽山屋，早上7點25分開始爬，天氣非常好，但一路都是上坡，我依舊上山一條蟲，等我走到黑水塘時，山導已經在那裏泡茶好一會兒了，我們將背包丟在路邊，跑進去黑水塘拍照，山導帶我們爬上高點，登高擺姿拍照超high!

嘉明湖行程-6/17第二天(向陽山屋2850M-嘉明湖避難山屋3350M)-向陽名樹

走完黑水塘，我們繼續往上爬，經過著名景點向陽名樹，蒼勁的玉山圓柏，佇立在山岩上，看過古今人來人往，藍天白雲大地悠悠，一切盡在四季圓柏。

嘉明湖行程-6/17第二天(向陽山屋2850M-嘉明湖避難山屋3350M)-向陽山3603M

經過向陽名樹後，開始一段漫漫陡坡，但四面景色非常美麗，依照慣例等我爬上去後，山導他們已經在向陽山登山口等我了，我們卸下重裝背上攻頂包，不過天氣變換很快，抵達向陽山上時開始起風霧，向陽山頂像是隆起的大石堆，在爬上去最後一段，很像在爬馬來西亞神山，我們在山頂搞笑拍照，擺出各種招式，百岳清單+1!

嘉明湖行程-6/17第二天嘉明湖避難山屋(3350M)

離開向陽山後，我們順著山坡往下走，走過一段巨石堆，終於看到紅色屋頂的避難小屋，由於山上缺水，廁所是沒水沖的，連洗手都是酒精乾洗手，用一點熱水洗用餐後的鋼杯，都被工作人要求喝下去，在山屋的露台，可以看到晚霞跟日出，半夜起來上廁所，可以看到眼睛發亮的水鹿躲在樹叢間，還遇到一隻小動物，在廚房附近餐桌上找尋食物，我以為是松鼠，但隔天問工作人員才知道，原來是隻黃鼠狼啊！

嘉明湖行程-6/18第三天(三叉山3496M)

要去嘉明湖的途中，會經過另一個百岳三叉山，但依每個人的體能跟時間，有些人並不會攻上山頭，雖然我很肉腳，但既然已走到這裏，再累也要走上去，其實三叉山的上坡路段，從嘉明湖避難小屋就可以看到，我們上到三叉山山頂時，天空晴朗360度視野清晰，很興奮地拿出國旗，在藍天白雲下，展現我們的熱情!

嘉明湖行程-6/18第三天(天使的眼淚-嘉明湖 3310M)

山導說我們非常幸運，第一次來到嘉明湖，就是非常晴朗的天氣，能夠看到藍色的嘉明湖，有很多人來到這邊只看到白牆，我們在湖邊待了許久，我們繞了湖邊一圈，湖邊有人堆了祈福的瑪尼堆，我們玩起金雞獨立的姿勢，日子終究會過去，但我們會記得這一天，在這高山藍色湖邊，我們一起分享的時光。

嘉明湖行程-6/19第四天(嘉明湖避難小屋3350M-->台南-->台中)

因為事先知道自己爬坡很弱，所以安排了四天的行程，但就算是這樣，對我來說還是很吃力，最幸運的是四天都是大晴天，山導因為中途要時時等我，腳步必須放慢許多，難得沿路拍了好多小花，第四天清晨沒睡好，整個人有氣無力，我們的睡袋全賴給山導幫我們塞，山導心裏大概OS:好無奈啊! ?。從清早5點從山上走下來，回到家已是晚上10點半了，雖然非常累，但很高興自己走完30多公里的山路，爬上二個百岳!?