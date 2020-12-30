快訊

林淑芬等三人拒當萊豬立委 遭民進黨團罰款3萬、停權3年

境外+2！口袋裡的疫苗將解謎 陳時中下午2時10分說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「雪山主東峰」超美大景、圈谷美照盡收眼簾！加碼物理治療小教室

健行筆記 / 健行筆記雞翅

網誌文章好讀版▼
https://hiking104ya.pixnet.net/blog/post/22091825

Pan 山生活：雪山主東 (上) ▼

IFrame

Pan 山生活：雪山主東 (下) ▼

IFrame

三六九山莊現在是出了名的難搶，幸運的搶到中秋連假前一天的三六九山莊，也感謝老天爺的眷顧，給我們超美的主峰大景d47e45d535ac71576e097cec8a8d03dc.jpg

接下來就來看看我們的紀錄啦～～～另外也記得要看到最後，有我們的物理治療小教室，在三六九山莊大公開唷！

成員：雞翅、Pan、Marco、老闆、GY人、白白 

時間：2020/09/30-2020/10/01

[行前準備]

1. 行程安排：兩天一夜

DAY 0 住宿：環清宮DAY 1 雪山登山口→雪山東峰→三六九山莊 (GPX下載點我)DAY 2 三六九山莊→雪山主峰→三六九山莊→雪山登山口 (GPX下載點我)

DAY 0可選擇住宿地點：武陵農場、環山部落、南山村，可自行評估需求狀況決定住宿地點

※環清宮

◆地址：台中市和平區平等里中興路三段55號 (看到環清宮牌樓後左轉上斜坡)◆費用：$400/人，確認入住後付費◆停車位：住宿點前方空地，車位少、先到先停，若停滿可停下方公路沿線空位◆提供設施　◎基本衛浴設備 (不包含盥洗用品及毛巾，需自備)、吹風機　◎廁所　◎飲水機：冷熱水供應　◎用餐空間，可自行準備炊煮用具煮食　◎冰箱◆住宿空間：上下舖客房，提供簡單住宿　◎房間內插座不多，建議自備多孔插頭或於一樓冰箱處先充電　◎床偏硬，若不習慣的山友可以自備睡墊

2. 交通資訊：雪山登山口位於武陵農場內，需進入武陵農場

◆搜尋「武陵農場」以台北出發，自行開車為例：國五(雪山隧道) →宜蘭→員山(台七線)→棲蘭(台七甲線)→南山→武陵開車時間約3.5小時，視雪隧開車情況而改變

◆停車：搜尋「雪山登山口停車場」共有三個停車場：第一停車場最靠近更山口服務站，但車位不多易停滿；第二第三停車場雖然離登山口有一點距離，但皆有清楚階梯和路線可抵達登山口

◆武陵農場收費　◎門票─全票 (假日/平日)：130/160元，半票：80元　◎停車費─小型車：50元，機車：10元

3. 入園證、三六九山莊申請

雪山主東峰屬雪霸國家公園，需申請入園證 (網站點我)目前雪霸國家公園申請方式為入園日前2個月、7:00準時於網站開始申請。

上山時若服務站沒人，使用app空中報到後將入園證投入信箱即可；下山後記得也要將入園證交給服務站工作人員唷！

雪霸國家公園申請訣竅◆先於入園申請網站確認申請日期◆申請日前7日可儲存草稿，申請當天可7:00準時重整並送出

4. 入山證申請：免申請入山證

5. 協作訂餐：雲豹登山隊/布農登山隊，我們這次跟布農登山隊訂餐費用：$800/人內容：睡袋、一晚餐一早餐 (第二天主峰登頂回來，也有吃到協作煮的麵唷！)聯絡方式：http://www.bununclimbers.com/edcontent.php?lang=tw&tb=1

[行程]

DAY 1

時間

里程

海拔

5:30

環清宮出發

6:00

雪山登山口第二停車場

6:10

0k

2310m

雪山登山口起登

6:48

0.9k

觀景台

7:20

2k

2463m

七卡山莊

8:53

3.4k

大休

9:30

4k

3050m

哭坡觀景台

10:54

5.1k

3201m

雪山東峰

12:12

7.1k

3100m

三六九山莊

共約6小時，含休息、拍攝、吃東西

DAY 2

時間

里程

海拔

2:30

7.1k

三六九山莊出發

3:00

7.8k

黑森林入口

4:35

9.7k

黑森林出口

6:15

10.9k

3886m

雪山主峰

6:55

出發

7:20

10.4k

3650m

圈谷搶武陵四秀山屋

9:25

7.8k

黑森林

9:50

7.1k

3100m

三六九山莊

11:10

三六九山莊出發

12:10

5k

東峰登山口：休息

12:20

東峰登山口出發

13:04

4k

3050m

哭坡觀景台休息

14:30

2k

2463m

七卡山莊

15:25

0k

2310m

雪山登山口

共約13小時，含休息、吃飯、拍攝

[詳細行程記錄]

P1180479.JPG974249d3300562701ae3181fa75b924c.jpg

（雞翅的圖文筆記～雞翅手寫點我

DAY1：雪山登山口→三六九山莊

DAY 1 雪山東峰_201007_25.jpg4eab3a4630049e9229db3391e11fbd8b.jpg

DAY 1 雪山東峰_201007_26.jpg9e94fa98c02580afc0393a2736aa7110.jpg

在第二停車場停好車後，階梯往上走即可抵達雪山登山口服務站。使用雪霸登山AR app線上報到、將入園證投入信箱後，就可以出發囉！

P1180310.JPG6d9aa48f8a6bd4049cc475faea8cc790.jpg

大水池登山口。中秋連假前連下了好幾天雨，我們出發時也是霧濛濛一片～

P1180311.JPGcdc696543b870e6e50c0a2d8ff976649.jpg

今日目標：位於7.1K的三六九山莊

P1180321.JPGbf66be1fc426e862e242b00de05b3a92.jpg

DAY 1 雪山東峰_201007_0.jpg30ec8ae08987e7899029b92835d5eef5.jpg

抵達七卡山莊前，大部分的路線為緩緩的之字型往上，維護得很好的石階路線，每0.1K就有木樁里程數。

DAY 1 雪山東峰_201007_5.jpgfcc27f4ba06a870a71fdfe2da8da30c9.jpg

前半可以開心地慢慢走，但因為前一天沒睡好，真的走到好想睡啊4f0f73f35283b1ca19413901d07bd0e4.jpg

P1180317.JPGff0c4bfb25c1dd1026e0efc7a313db04.jpg

抵達2K的七卡山莊！目前七卡山莊正在整修中，我們稍微喝水補充熱量後，繼續前進～

DAY 1 雪山東峰_201007_13.jpg8e40f4813cba3c7f160f44a12c5c2f79.jpg

抵達哭坡前，開始有石瀑石頭路～走得稍微辛苦一些；加上路線都在樹林裡，永無止盡啊（哭f762c9dc326a7127cfda5c5c4957e819.jpg

DAY 1 雪山東峰_201007_9.jpga895820491bcd834960ff0597f108d66.jpg

4K的哭坡觀景台稍作休息，挑戰哭坡！哭坡整體走起來不算太累，開闊的路線上走起來心情比較好

P1180329.JPGfb0feab54572170108ad519002d54ab2.jpg

雲霧繚繞的哭坡很美～～～

P1180341.JPG5ab95a4be2b840ef108be519889fae7b.jpg

抵達雪山東峰啦！一片白牆

DAY 1 雪山東峰_201007_29.jpg16846abfb832d99053e12aabce7c129b.jpg

但很幸運沒下雨！！！！！！！！這時已經在醞釀下雨的氣氛了～

P1180349.JPG3a1e31729b4ad69d96cfbf4b1282fa09.jpg

停機坪～往三六九山莊出發！

我們抵達三六九山莊時大約12:20，已經在飄小雨了！過沒多久開始下大雨幸好前一天看Windy會有午後雷陣雨，為了避免碰到下雨提早起登。也建議大家出發前看一下Windy的氣象預報~上次羊頭山也因此避開下雨唷！（延伸閱讀：羊頭山單攻

物理治療小學堂：在山莊伸展一下！

1. 如何伸展小腿後側肌群?

小腿是爬山時很容易緊繃的肌群之一，甚至有時候會爬到抽筋！伸展一下隔天才能更好的用力～

螢幕擷取畫面 (15).pngb50beb55fb9f9257fe890d86e5fc2867.jpg

最方便的伸展方式：找一個台階或是牆壁，將腳掌前側踩住後身體往前、伸展小腿後側肌群

螢幕擷取畫面 (16).png166d04654507ef82958ca95276712c07.jpg

屁股要記得往前、讓身體保持一直線唷！

2. 如何伸展大腿前側肌群?

螢幕擷取畫面 (17).pngb95ae4cec8c9faf8bd2cd70fdda25748.jpg

躺姿下的大腿伸展：骨盆及膝蓋盡量靠近地板，伸展大腿前側

螢幕擷取畫面 (18).png81984495782e399e900e65e5a6beb835.jpg

若是大腿前側真的太緊，可以轉為趴姿、並請友人幫忙伸展（或是自行拿毛巾固定腳踝也可以唷！）

螢幕擷取畫面 (19).png303de888988f3d81ecb4cfc466f0a9ae.jpg

固定骨盆後將腳踝靠近屁股

3. 如何伸展脊椎、手臂及上背呢? 

這部分的詳細介紹，我們寫了一篇文章唷～更詳細請看這篇：║山學堂║ 重裝爬山時肩頸痠痛、手麻怎麼辦？物理治療師來解答！

螢幕擷取畫面 (38).pngdd7f34301aaf229201228cc82d714db5.jpg

將胸口往上提、伸展脊椎。

螢幕擷取畫面 (39).png290f349f82ebd0aab1a2936a094626b5.jpg

旋轉脊椎加上手臂延伸，伸展前胸肌肉其上臂肌肉神經

螢幕擷取畫面 (40).png6d22296cb662261716cdc8b68e81c52c.jpg

螢幕擷取畫面 (41).pnge684998e63362752cb069fa282ff3344.jpg

在山上虐待第一次爬百岳的老闆跟GY人XD

DAY2：三六九山莊→雪山主峰→返回登山口

2:30從山莊出發，這時滿天的星斗！加上隱約看得到的雲海，已經有預感這天會出大景啦！！！！摸黑進入黑森林後，一定要注意自己的路線是否正確沿途皆有反光條，可供山友確認路線～

P1180369.JPG6549d7e6136d330facbc3d5cf3bf9c03.jpg

抵達圈谷並向上走往主峰，路途上迎接日出～曬得紅通通的圈谷非常美ef585572fc0f21f2f5054fff340671f0.jpg

DAY 2 雪山主峰_201007_71.jpge930a0bf64d4562b21ed2b780c65ac6f.jpg

DAY 2 雪山主峰_201007_73.jpgf6564ef492138a284e95305374d483e6.jpg

P1180370.JPGb612c3dc09a6e2b228f99c466c86e409.jpg

DAY 2 雪山主峰_201007_68.jpgae47b24fec1748dd63842c8ee9c02bcf.jpg

滿滿的圈谷美照！

DAY 2 雪山主峰_201007_64.jpgcfe4fd02441a3b26abe6d63c4a556136.jpg

DAY 2 雪山主峰_201007_0.jpg4e092363a32370861c2a986ecc24ac01.jpg

DAY 2 雪山主峰_201007_4.jpga0b7c472244376360d3ef0df2749cb40.jpg

日出伴著雲海、中央尖山、南湖大山山脈，能見度很高

DAY 2 雪山主峰_201007_69.jpg14862787e45b089c78a9d643bc476e31.jpg

圈谷往主峰的路段，是我們這兩天覺得最累最辛苦的一段路程。

DAY 2 雪山主峰_201007_72.jpgdf4c2f9e9313523bb034d094d0cbefca.jpg

抵達主峰前回望碎石路與圈谷，依然感到震撼。

P1180377.JPGeb323e75b582225599f9a3a7c28a4cc2.jpg

6:15抵達雪山主峰，出大景了～

DAY 2 雪山主峰_201007_58.jpgc1091d628ecb3c25bb94ad5461fb32e2.jpg

雪山包與雪山主峰合照c9d8d3a6149207e35ddfbfc85cc3fd96.jpg

P1180380.JPG54fc2140ef865c835c43b63ec370b44d.jpg

天氣好到可以看到雪山主峰的影子～

P1180411.JPG0c8afce3e0cf6275e07769f01c86ce3e.jpg

P1180406.JPGe4cd6063ff1c6f336cb6e6ab0535aed0.jpg

P1180407.JPG97a727a5e8a1a39fdbe6a45110849fa3.jpg

P1180396.JPGdccf2382c5929a98edf156942633fa89.jpg

P1180400.JPGef4e0d7905320a204809537b46cc2844.jpg

在主峰玩了好久～真的太美太感動了5feb3bcb9fc0c4b00d5971dffb4a541f.jpg

P1180414.JPG5638f04d7782be9ab0395e9fc9d082b2.jpg

DAY 2 雪山主峰_201007_12.jpg503753bb11652210f29972099c8df713.jpg

下山時的雪山圈谷，不一樣的壯觀跟美麗。

DAY 2 雪山主峰_201007_31.jpgf7d10cf9b22eadfdfd13b3e6bcff8130.jpg

十月初的雪山圈谷，地上已有許多碎冰，難以想像冬天後的圈谷會是甚麼景象。

DAY 2 雪山主峰_201007_56.jpgae95e7f445f8196fbbb064e246d90db1.jpg

10.4K有網路，趕緊搶11月底的武陵四秀山屋！搶到啦

DAY 2 雪山主峰_201007_41.jpgc05a6dfe9b1aa0b99170aaa2ecbd7b9a.jpg

DAY 2 雪山主峰_201007_44.jpg7cd36afe1f1f3e00438d858a41be1f85.jpg

陽光灑進黑森林，青苔綠得發亮。

DAY 2 雪山主峰_201007_51.jpgac24034d2f073ca8a580ecf699142879.jpg

P1180437.JPG420599159e3b8d39e8b2dfcbaf7c7aaf.jpg

前幾天下雨，黑森林裡的溪水充沛。

P1180439.JPGa9a8a4891400464e062dbe114ac2fd9e.jpg

P1180440.JPGc0c5165956b98692be288990de3602cf.jpg

幾段石瀑路線。

DAY 2 雪山主峰_201007_36.jpgba141fa39a571754276f0846cecb9df6.jpg

三六九山莊稍作休息、吃東西、整理好行李，要下山囉！

DAY 2 雪山主峰_201007_20.jpg21956a73321a3dbf077e95ad52f4c9f5.jpg

回到哭坡觀景台，旁邊的Pan和GY人深受膕肌疼痛之苦

延伸閱讀：║山學堂║ 登山時膝蓋後外側疼痛？有可能是「膕肌」出了問題！【原理＆山上急救篇】

下山的路程走到很厭世，無窮無盡下坡走不停QQ中間不太想休息，想趕快走回登山口。

P1180442.JPG1c14783f501906c7dd9cde8e3a478427.jpg

大水池登山口！跟第一天的天氣截然不同，水池映倒著藍天白雲，此時腦中充滿著結束行程的喜悅

感謝大家的收看～這次因為有新手跟著我們一起登百岳，行程上時間抓得比較寬鬆，休息時間也拉得比較長。很幸運的沒有淋到雨、再度在山上看到美麗的山景，雪山的大景是我心中的美麗前二名唷！推薦想嘗試爬爬百岳的新手山友們，可以來雪山主東峰走走。

接下來11月底，武陵四秀要來啦！（好害怕

在我們分享武陵四秀之前，會先公開物理治療系列裝備分享文章，大家若有甚麼其他想看的內容，歡迎在下方留言讓我們知道唷！5b5a511f9068b9b84237086b291eada2.jpg

（文章撰寫：雞翅）

歡迎來我們的FACEBOOK、IG及YT頻道看更多資訊及搞笑的我們！dc417e30a260544e8360df1919ba5353.jpg

2f9d3dbc0b9495c9460acab415fbaee9.jpg雞翅與朋友們登山團 FB  https://www.facebook.com/chitzufriends.hiking

1a935b9f84a0774b7d0664a4bee1b9d8.jpg雞翅與朋友們登山團 IG  https://www.instagram.com/chitzufriends_hiking/

05c55be830d5381b358a6dd1305408e0.jpgYOUTUBE頻道：Pan山生活 https://www.youtube.com/user/june811024

歡迎追蹤我們的IG！125c2acfb3066b30147e28e12412c3e0.jpg

Pan： https://www.instagram.com/june_pyw/

雞翅：https://www.instagram.com/chitzu_pt_hiking/

Marco：https://www.instagram.com/pohanlin/

登山 雪霸國家公園 武陵農場

延伸閱讀

男友請松露大餐卻到麥當勞 她一看細節「根本是洋蔥全餐吧」

肯德基2大神優惠＋麥當勞買1送1必收！高CP值套餐、9塊炸雞快閃特價　吃雞時間到

「雞翅控」推爆的天堂滋味！ 五大讚點、網友熱推必嚐吃不膩

5元紅茶、10元炸肉片！台南真正銅板價小吃「無名脆肉」50元吃到過癮

相關新聞

「雪山主東峰」超美大景、圈谷美照盡收眼簾！加碼物理治療小教室

網誌文章好讀版▼https://hiking104ya.pixnet.net/blog/post/22091825 Pan 山生活：雪山主東 (上) ▼ Pan 山生活：雪山主東 (下) ▼

台中潭子「聚興山新田登山步道」　徜徉蒼鬱森林吸收芬多精

位在台中潭子的新田登山步道，依蜿蜒山勢而建，沿途設置有休憩平台，可以遠眺大台中盆地的景致 隨著公司年度的工作項目，陸續來到收尾階段，再加上天氣逐漸轉冷，不太適合上到高山。這天就安排離家不遠

戒茂斯上嘉明湖（下）／從中級山登上百岳　山旅全程美景畢生難忘

戒茂斯上嘉明湖可以一路從中級山上到百岳，山旅所見從幽靜神秘再到遼闊無際，走個Ｏ型便能享受一路上全然不同的景色，也能避開回程陡下戒茂斯的溼滑山徑。若幸運遇上滿水的妹池，藍天、山峰映射在湖面一輩子都難忘。

戒茂斯上嘉明湖（上）／走進迷霧森林　感歎大自然之美

夜涼如冰，但心很炙熱，秋末與朋友踏上布農獵徑，說要去嘉明湖看日出只是理由，能和朋友相聚在山林才是私心，夜裡我們紮營在妹池，月亮實在太亮，即使不點亮頭燈也看得見彼此笑彎的眼睛。 原文出處：https:

老少皆宜！「東眼山國家森林遊樂區」仙氣滿滿　來場山林下午茶野餐

位在桃園復興鄉的[東眼山國家森林遊樂區] 有三百多公頃高聳入天的柳杉林木,屬雪山山脈尾稜的東眼山,海拔為1212公尺,從遠處望,山形像往東望的大眼睛,而有東眼山的名稱 有很多人好奇東眼山要走多久呢？

近觀台灣之巔！「玉山主東後四峰」險峻而美麗的路線

中秋節的干卓萬行程後，開始抽每週五六日的圓峰山屋，11/16 時幸運的候補上 11/20~22，這三天天氣穩定，得以初訪就體會了玉山東峰及後四峰的險峻與美麗，甚至遇見了神似神獸 - 固拉多的鳳尾岩，感

真正的雪山！收集台灣雪景　純白系無敵美景

收集台灣雪景明知無法抓住 卻希望一切如昔不當一隻鴕鳥 拒絕逃避 我愛的山不要看 看了會中毒 2016.01.16 冰雪合歡生命實現夢想, 夢想創造人生 20

手腳並用！需要攀岩的台南第一高峰「大凍山」

大凍山｜需要攀岩的台南第一高峰 不想看網誌的我先把時間點打出來，能做參考 Day1 1000紫雲殿起登 1230攀岩路線 1400大凍山 1700下山 不一樣的大凍山路線

蒐集台灣鳥類山系！新竹關西「外鳥嘴山」攻頂挑戰

有一天看到網路上有人介紹台灣的鳥類山系，著名的包括台中和平鳶嘴山、新竹尖石內鳥嘴山、新竹關西外鳥嘴山、苗栗泰安鳥嘴山登山步道(又稱上島山)、新竹五峰到苗栗南庄的比大鳥縱走、新竹五峰鵝公髻山、新北三峽鳶

加里山進階版！「哈加縱走」雲海超美　還有刺激攀岩

▲一日哈加縱走全路況。 苗栗加里山被譽為是台灣小富士山，知道加里山很久了，但每到假日滿滿的人潮總是讓我有點卻步，後來查到一條哈勘尼山串連加里山的「哈加縱走」路線，覺得路況有挑戰性而且名字也很有趣，就

前進台版富士山「苗栗加里山」登山步道　難度、行前準備、交通攻略全解析！

不能去日本爬富士山逮就補，台版富士山底加啦！位在苗栗南庄的加里山因外型和富士山相似，因此有台版富士山的美名。這座中高海拔的加里山屬進階中級山，加里山登山步道好不好走？交通方式如何？登山新手能爬嗎？這些問題讓小編幫你解惑吧！

石壁仙谷、水濂洞、旋轉樓梯！「雲林草嶺線」山旅四處遊

參加健行筆記的【雲林草嶺線山旅體驗師】，才知道草嶺這麼好玩，大推要再衝一波呀！ ●－－－－－－－作業－－－－－－－● 我先交個作業：1.需和台灣好行巴士或站牌或票根拍照；2.活動到11/30

熱門新聞

「雪山主東峰」超美大景、圈谷美照盡收眼簾！加碼物理治療小教室

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。