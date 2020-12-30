「雪山主東峰」超美大景、圈谷美照盡收眼簾！加碼物理治療小教室

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Pan 山生活：雪山主東 (上) ▼

Pan 山生活：雪山主東 (下) ▼

三六九山莊現在是出了名的難搶，幸運的搶到中秋連假前一天的三六九山莊，也感謝老天爺的眷顧，給我們超美的主峰大景

接下來就來看看我們的紀錄啦～～～另外也記得要看到最後，有我們的物理治療小教室，在三六九山莊大公開唷！

成員：雞翅、Pan、Marco、老闆、GY人、白白

時間：2020/09/30-2020/10/01

[行前準備]

1. 行程安排：兩天一夜

DAY 0 住宿：環清宮DAY 1 雪山登山口→雪山東峰→三六九山莊 (GPX下載點我)DAY 2 三六九山莊→雪山主峰→三六九山莊→雪山登山口 (GPX下載點我)

DAY 0可選擇住宿地點：武陵農場、環山部落、南山村，可自行評估需求狀況決定住宿地點

※環清宮

◆地址：台中市和平區平等里中興路三段55號 (看到環清宮牌樓後左轉上斜坡)◆費用：$400/人，確認入住後付費◆停車位：住宿點前方空地，車位少、先到先停，若停滿可停下方公路沿線空位◆提供設施 ◎基本衛浴設備 (不包含盥洗用品及毛巾，需自備)、吹風機 ◎廁所 ◎飲水機：冷熱水供應 ◎用餐空間，可自行準備炊煮用具煮食 ◎冰箱◆住宿空間：上下舖客房，提供簡單住宿 ◎房間內插座不多，建議自備多孔插頭或於一樓冰箱處先充電 ◎床偏硬，若不習慣的山友可以自備睡墊

2. 交通資訊：雪山登山口位於武陵農場內，需進入武陵農場

◆搜尋「武陵農場」以台北出發，自行開車為例：國五(雪山隧道) →宜蘭→員山(台七線)→棲蘭(台七甲線)→南山→武陵開車時間約3.5小時，視雪隧開車情況而改變

◆停車：搜尋「雪山登山口停車場」共有三個停車場：第一停車場最靠近更山口服務站，但車位不多易停滿；第二第三停車場雖然離登山口有一點距離，但皆有清楚階梯和路線可抵達登山口

◆武陵農場收費 ◎門票─全票 (假日/平日)：130/160元，半票：80元 ◎停車費─小型車：50元，機車：10元

3. 入園證、三六九山莊申請

雪山主東峰屬雪霸國家公園，需申請入園證 (網站點我)目前雪霸國家公園申請方式為入園日前2個月、7:00準時於網站開始申請。

上山時若服務站沒人，使用app空中報到後將入園證投入信箱即可；下山後記得也要將入園證交給服務站工作人員唷！

雪霸國家公園申請訣竅◆先於入園申請網站確認申請日期◆申請日前7日可儲存草稿，申請當天可7:00準時重整並送出

4. 入山證申請：免申請入山證

5. 協作訂餐：雲豹登山隊/布農登山隊，我們這次跟布農登山隊訂餐費用：$800/人內容：睡袋、一晚餐一早餐 (第二天主峰登頂回來，也有吃到協作煮的麵唷！)聯絡方式：http://www.bununclimbers.com/edcontent.php?lang=tw&tb=1

[行程]

DAY 1

時間 里程 海拔 5:30 環清宮出發 6:00 雪山登山口第二停車場 6:10 0k 2310m 雪山登山口起登 6:48 0.9k 觀景台 7:20 2k 2463m 七卡山莊 8:53 3.4k 大休 9:30 4k 3050m 哭坡觀景台 10:54 5.1k 3201m 雪山東峰 12:12 7.1k 3100m 三六九山莊

共約6小時，含休息、拍攝、吃東西

DAY 2

時間 里程 海拔 2:30 7.1k 三六九山莊出發 3:00 7.8k 黑森林入口 4:35 9.7k 黑森林出口 6:15 10.9k 3886m 雪山主峰 6:55 出發 7:20 10.4k 3650m 圈谷搶武陵四秀山屋 9:25 7.8k 黑森林 9:50 7.1k 3100m 三六九山莊 11:10 三六九山莊出發 12:10 5k 東峰登山口：休息 12:20 東峰登山口出發 13:04 4k 3050m 哭坡觀景台休息 14:30 2k 2463m 七卡山莊 15:25 0k 2310m 雪山登山口

共約13小時，含休息、吃飯、拍攝

[詳細行程記錄]

（雞翅的圖文筆記～雞翅手寫點我 ）

DAY1：雪山登山口→三六九山莊

在第二停車場停好車後，階梯往上走即可抵達雪山登山口服務站。使用雪霸登山AR app線上報到、將入園證投入信箱後，就可以出發囉！

大水池登山口。中秋連假前連下了好幾天雨，我們出發時也是霧濛濛一片～

今日目標：位於7.1K的三六九山莊

抵達七卡山莊前，大部分的路線為緩緩的之字型往上，維護得很好的石階路線，每0.1K就有木樁里程數。

前半可以開心地慢慢走，但因為前一天沒睡好，真的走到好想睡啊

抵達2K的七卡山莊！目前七卡山莊正在整修中，我們稍微喝水補充熱量後，繼續前進～

抵達哭坡前，開始有石瀑石頭路～走得稍微辛苦一些；加上路線都在樹林裡，永無止盡啊（哭

4K的哭坡觀景台稍作休息，挑戰哭坡！哭坡整體走起來不算太累，開闊的路線上走起來心情比較好

雲霧繚繞的哭坡很美～～～

抵達雪山東峰啦！一片白牆

但很幸運沒下雨！！！！！！！！這時已經在醞釀下雨的氣氛了～

停機坪～往三六九山莊出發！

我們抵達三六九山莊時大約12:20，已經在飄小雨了！過沒多久開始下大雨幸好前一天看Windy會有午後雷陣雨，為了避免碰到下雨提早起登。也建議大家出發前看一下Windy的氣象預報~上次羊頭山也因此避開下雨唷！（延伸閱讀：羊頭山單攻）

物理治療小學堂：在山莊伸展一下！

1. 如何伸展小腿後側肌群?

小腿是爬山時很容易緊繃的肌群之一，甚至有時候會爬到抽筋！伸展一下隔天才能更好的用力～

最方便的伸展方式：找一個台階或是牆壁，將腳掌前側踩住後身體往前、伸展小腿後側肌群

屁股要記得往前、讓身體保持一直線唷！

2. 如何伸展大腿前側肌群?

躺姿下的大腿伸展：骨盆及膝蓋盡量靠近地板，伸展大腿前側

若是大腿前側真的太緊，可以轉為趴姿、並請友人幫忙伸展（或是自行拿毛巾固定腳踝也可以唷！）

固定骨盆後將腳踝靠近屁股

3. 如何伸展脊椎、手臂及上背呢?

這部分的詳細介紹，我們寫了一篇文章唷～更詳細請看這篇：║山學堂║ 重裝爬山時肩頸痠痛、手麻怎麼辦？物理治療師來解答！

將胸口往上提、伸展脊椎。

旋轉脊椎加上手臂延伸，伸展前胸肌肉其上臂肌肉神經

在山上虐待第一次爬百岳的老闆跟GY人XD

DAY2：三六九山莊→雪山主峰→返回登山口

2:30從山莊出發，這時滿天的星斗！加上隱約看得到的雲海，已經有預感這天會出大景啦！！！！摸黑進入黑森林後，一定要注意自己的路線是否正確沿途皆有反光條，可供山友確認路線～

抵達圈谷並向上走往主峰，路途上迎接日出～曬得紅通通的圈谷非常美

滿滿的圈谷美照！

日出伴著雲海、中央尖山、南湖大山山脈，能見度很高

圈谷往主峰的路段，是我們這兩天覺得最累最辛苦的一段路程。

抵達主峰前回望碎石路與圈谷，依然感到震撼。

6:15抵達雪山主峰，出大景了～

雪山包與雪山主峰合照

天氣好到可以看到雪山主峰的影子～

在主峰玩了好久～真的太美太感動了

下山時的雪山圈谷，不一樣的壯觀跟美麗。

十月初的雪山圈谷，地上已有許多碎冰，難以想像冬天後的圈谷會是甚麼景象。

10.4K有網路，趕緊搶11月底的武陵四秀山屋！搶到啦！

陽光灑進黑森林，青苔綠得發亮。

前幾天下雨，黑森林裡的溪水充沛。

幾段石瀑路線。

三六九山莊稍作休息、吃東西、整理好行李，要下山囉！

回到哭坡觀景台，旁邊的Pan和GY人深受膕肌疼痛之苦

延伸閱讀：║山學堂║ 登山時膝蓋後外側疼痛？有可能是「膕肌」出了問題！【原理＆山上急救篇】

下山的路程走到很厭世，無窮無盡下坡走不停QQ中間不太想休息，想趕快走回登山口。

大水池登山口！跟第一天的天氣截然不同，水池映倒著藍天白雲，此時腦中充滿著結束行程的喜悅

感謝大家的收看～這次因為有新手跟著我們一起登百岳，行程上時間抓得比較寬鬆，休息時間也拉得比較長。很幸運的沒有淋到雨、再度在山上看到美麗的山景，雪山的大景是我心中的美麗前二名唷！推薦想嘗試爬爬百岳的新手山友們，可以來雪山主東峰走走。

接下來11月底，武陵四秀要來啦！（好害怕

在我們分享武陵四秀之前，會先公開物理治療系列、裝備分享文章，大家若有甚麼其他想看的內容，歡迎在下方留言讓我們知道唷！

（文章撰寫：雞翅）

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