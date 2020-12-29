台中潭子「聚興山新田登山步道」　徜徉蒼鬱森林吸收芬多精

位在台中潭子的新田登山步道，依蜿蜒山勢而建，沿途設置有休憩平台，可以遠眺大台中盆地的景致

隨著公司年度的工作項目，陸續來到收尾階段，再加上天氣逐漸轉冷，不太適合上到高山。這天就安排離家不遠的新田登山步道

來運動運動

這裡的停車場頗大也設置了洗手間，一旁也有步道的導覽圖可以參考

先沿著緩上的水泥步道前進，經過第一步道

來了幾回，這回試著走走第二步道

一段緩上坡的水泥地，沿途除了綠蔭，還有花兒可以欣賞

第二步道雖是水泥路面，但在路面做了一段段的小凹槽，減緩了上坡或是下坡因斜坡，不慎滑倒的狀況

很快地來到第1.2.3岔路口步道的賞景瞭望台

步道沿途能遇上不少山友

接著銜接第三步道，則是直上的階梯，順暢的調勻呼吸，這段路就不難走

稜線上陸續可以遠望台中市鎮

依舊是直上的階梯不要搶快，欣賞兩旁的綠蔭及沿線起伏的山峰，可以分散因陡坡的費力…

觀景、賞鷹…六角涼亭的岔路口，沿途的導覽圖雖然標示清楚，經過了也不妨停下來確認一下自己的位置

在接近六角亭的地方，往左邊的方向岔路口，可以前往聚興山小百岳，距離約150公尺

土石路面兩旁則是民家，種植的果樹，正值產季，沿途飄散著橘子清香

看見紅色大水塔，三角點就快到了

聚興山編號40小百岳之一，海拔500公尺，還沒爬山之前，甚麼小百岳…三角點….沒研究的我在累積了一座座小百岳後，增加了許多對山的認識

拍了小百岳三角點後，再往回走到第三步道上，便來到六角亭

從此處開始的下坡木棧道，一路可以來到四腳亭，我們上一回則是從四角亭這裡前往聚興山

這天的天空分佈了藍與白，加上蔓生的樹枝特別好看

從四腳亭原路折返，在六角亭的位置，則可以望遠新社方向的山峰

涼爽的午後。因為不趕時間，我在六角亭休息了滿長的時間，期間與來來往往的山友互相招呼

回程來到停車場，市集僅剩1.2攤，倒是滿訝異的停車場還有不少車輛呢。聚興山新田登山步道，有和緩或較為直上的階梯，可以依個人的體能來評估。總之山徑之旅，還是要以安全下山為原則 ^.^

文章出處:

城市漫遊。 gina