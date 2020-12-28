戒茂斯上嘉明湖（下）／從中級山登上百岳　山旅全程美景畢生難忘

戒茂斯上嘉明湖可以一路從中級山上到百岳，山旅所見從幽靜神秘再到遼闊無際，走個Ｏ型便能享受一路上全然不同的景色，也能避開回程陡下戒茂斯的溼滑山徑。若幸運遇上滿水的妹池，藍天、山峰映射在湖面一輩子都難忘。

原文出處：https://decolifetw.com/jiaming-lake-2/

歡迎光臨，戒茂斯度假村

第二天清晨，我們在用完早餐後就先回到新武呂溪玩樂，氤氳水氣緩緩從溪水中升起，天微亮，佈滿苔蘚的倒木和巨石充滿迷幻，戒茂斯因為森林蔥鬱、富含水氣，眼睛所見的每一個景色都美如仙境。

第一天行程請見>>>戒茂斯上嘉明湖｜3天2夜(上)｜從幽靜到遼闊的探尋山旅

▲ 天剛亮的新武呂溪很幽靜

▲ 倒在河道的大樹成了另類小瀑布

▲ 每一棵巨樹都拔地而起，長入天際

結束玩樂後，從新武呂溪營地需先一路拉升近600m才會到第一個休息點排球場營地，雖一路爬升，但清晨的陽光柔和金黃，溫度也很宜人，尤其乾燥舒爽的山徑，和昨天完全是兩個世界。

▲ 到排球場營地前的坡度較陡，但都不難走

▲ 盤根錯節的樹根鋪成一條階梯向上

▲ 排球場營地，也是許多人第一晚選擇紮營的地方

我們踏上鬆軟的二葉松山徑，溫暖陽光輕輕穿透樹梢間，茂密森林的右側便是一路相伴的雲海，一路爬升的過程中依序會經過排球場營地、籃球場營地、足球場營地跟高爾夫球場營地，聽起來很像去到什麼度假村，但其實純粹是依據平台大小命名，我們用舒服的速度走在森林間，秋末地上落滿松果，陽光的味道聞起來清新可人。

▲ 乾燥舒爽的林徑

這幾個營地都算平坦，但因為沒有活水源，若想紮營必須從新武呂溪背水上山。這段路程多是走在林蔭下，可以看見不少巨大的二葉松，第二天的行程總長約6.4k，但須爬升約1000m的高度，時間很充裕，所以我們一路玩上山，累了就隨地躺，看到營地就跑跑跳跳。﻿

▲ 因為陽光照在軟綿綿的二葉松森林實在太舒服，我們就一直呈現這種隨時都想倒在地上耍廢的狀態

▲ 大到可以跳芭雷舞的足球場營地

▲ 向負責背精神糧食的偉大男丁們致敬 / Photo credit: 正偉

最後一個廣袤平地可供紮營的是高爾夫球場，也是「戒茂斯度假村」最大的一塊營地，平日裡沒其他山友，我們便選在這用午餐，順便拿出導演椅在這裡拍照玩樂。﻿

▲ 很胡鬧卻又很好笑，導演椅實在太有戲了

▲ 佔地非常廣的高爾夫球場

午後，霧氣漸濃，我們走在山嵐繚繞的路徑，兩旁的倒木姿態迷人，有跳舞的小精靈還有像珊瑚般華麗的枯木。到這小山壑時我們決定不前往石厝，選擇右切上繞，正巧遇見一名協作則是走進山谷間，若想前往石厝應是走山谷的這條路徑，但一樣都會接回相同路線。

▲ 小山壑是岔路處，右切高繞或往前行都可相接

與你在3000公尺上看藍月﻿

經過這片山形巨石後，表示離稜線不遠了，但在出稜線前的這片森林部分路徑較不清楚，要確認方向前行。當走出這片森林一上到稜線，空曠草原的風力瞬間增強，但快速變化的雲和夕陽卻美得讓我們捨不得離開，而今晚紮營的妹池就在右側的山坡下。﻿

▲ 巨大的山形石預告著即將走出森林

▲ 我們在這小休，感謝登山包跟胡迪陪我走過那麼多山頭

▲ 走出森林後，溫度驟降，視野也瞬間開闊

▲ 右側山坳處便是妹池

我們很幸運遇見水量豐沛的妹池，當天空和帳篷映在水面，陽光輕輕籠上樹梢，那畫面寧靜卻充滿張力。

今晚的睡袋有著陽光淡淡的香氣，乾燥又柔軟，聽說是協作教官的堅持，38年次的他有著溫暖的笑容，陪我們在零下一度的夜裡一起煎牛排，一起說著十萬夾娃娃，還有自釀梅酒該帶一甕才行，能在湖畔月光下與你們共度，還沒下山，就已經開始想念下一座山。﻿

幾杯高粱下肚，教官驕傲的說，辛苦的搜救員許多是他的徒弟，即使現年七十了，前天才又背了一個山友下山。台灣的這片山林有很多人默默守護，無論是在山上的協作，或是一接到通知主動上山援助的山友或組織，這任務不容易，但他們始終義不容辭。﻿

▲ 教官在分享最近的救援案 / Photo credit:正偉

在這夜裡，我們在3000公尺上的高山湖畔巧遇藍月，月光實在太亮，星星也沒爭寵的餘地，今晚的帳篷自帶軟墊，軟澎澎的草地加上透進來的月光，是一晚讓人捨不得入眠的夜。﻿

親愛的嘉明，我們來了

凌晨2:30我們用過早餐後就準備前往嘉明湖，過程須先下切到溪谷再向上一路攀升，過溪谷後路徑狹小，無空曠休息點，建議可以在溪谷調整一下穿著後開始爬升。﻿

▲<左上圖>下到溪谷後調整裝備；<右上圖>一路在箭竹中爬升；<下圖>天未亮前的雲海

我們開始聊起四月登頂玉山主峰，那個黎明前的暗夜，一群人摸黑走在霜雪狂風的玉山上，那時候真的內心充滿恐懼，不只能見度低，鐵鍊跟踩點都是霧淞和薄冰，但也許就是共同經歷那段生死與共的冒險，才能一直陪伴彼此上山。正偉安慰著說他爬山多年，那大概是他走過最艱難的一段了，我想以他豐富的爬山經歷更困難的可多著，也許只是安撫我們這些小菜鳥的心吧。

延伸閱讀>>>玉山主峰｜在四月雪中走入山

▲ 今年四月登頂玉山巧遇霸王寒流

在箭竹一路爬升中，遠處的海平面像一條橘紅色的霓虹燈，隱隱透出濃烈的光，山巒間的山腰是看不見的了，雲海鋪天蓋地掩沒了一望無際的山林。

我們趕在日出前躍上了3355峰，躲在山凹間的嘉明湖是很深很深的藍，「天使的眼淚」聽起來有些哀傷，若你真的親身來到湖畔，也許眼角會有感動的眼淚或是被冷風逼出的淚，看過無數次嘉明湖照片，自己親眼看見反倒有些不真實。我們坐在草地猜想太陽升起的據點，當光芒耀出山頭，瞬間整片草原都染上亮澄澄的橘，即便是同樣日出時刻，和奇萊南華的黃金草原還是有著不同的美，我想這種區別愛上山的人一定能夠心領神會。

延伸閱讀>>>奇萊南華 (下)｜澄光蔓延在日出時﻿

▲ 山峰上來一張！ / Photo credit: Bibby

走上三叉山﻿

隨著太陽逐漸升起，我們也開始踏上前往三叉山的路，第三天是這段旅程最有挑戰的，無論是升降高度或是距離都不是那麼容易，尤其已經邁入第三天，體力也耗損不少，加上相機快沒電決定收在登山包裡，最後一天的行程都靠大恩手機紀錄，我都忙著在內心跟自己信心喊話。﻿

▲ 路標好久不見！右往新康山，左上為三叉山

過了嘉明湖後便是走回傳統路線，沿路開始可以看見告示牌跟里程標示，三叉山標高3496m，是一座渾圓的大山，可以看見綿延草地向外延展，這一路都在稜線上，視野極好，可以看見玉山連峰、秀姑巒山，就連家鄉神山北大武都看得見，但也因為天氣太好，豔陽一路隨行，曬得大家有些中暑。﻿

▲ 哈囉，三叉山！/ Photo credit:鋒哥

尤其離開嘉明湖後，須先陡上三叉山，再緩坡向下一長段，接續又是陡上向陽山北峰，我自己的感受是走上北峰這段路走來特別吃力，空氣稀薄，陽光曝曬，坡度又陡，一路上沸騰的血液像是要湧出胸口，而過了向陽北峰還需再上下一段山路才會到達嘉明湖避難山屋。﻿

▲ 下一站是遙遠的嘉明湖山屋

▲ 回頭看來時路

我們在嘉明湖山屋午餐休息，而秀靜姐拿著硬幣開始幫大家刮痧，開玩笑地跟秀靜姐說，怎麼辦我三天沒洗澡，不會刮出仙吧。評估了一下時程，我們決定不上向陽山，留給下次再來嘉明湖的理由。離開山屋後須先陡上一段到向陽山三叉路，接下來的路程便是一路向下，走回向陽遊樂區的山徑一路雲海環伺左右，每一次的邁步都離雲海近了一些。﻿

▲ 從山屋到向陽山三叉路須先陡上

▲ 一整路曝曬沒有遮陰

▲ 前方右側即是崩壁處，越往下走離雲海越近

而封閉多年的南橫今年局部開通，我們看見山下的台20線封閉路段，許多工程人員正在施工，塵土飛漫，看得出經過莫拉克風災後，道路崩塌的相當嚴重，畫面有些怵目驚心，突然想起屯原之後的台14線，躲過了闢路的浩劫，不然以能高越嶺鬆動的地質，若強行開路有可能又是另一場災難。

延伸閱讀>>>奇萊南華 (上)｜踏上消失的台14線

▲ 遠觀就可以看見塵土飛揚，不知道是持續在崩落還是施工造成

當路程走到向陽山屋，旅程中也即將走入尾聲，戒茂斯上嘉明湖也有人規劃4天3夜，一樣的行程只是將第3天的路程拆成2天走，在向陽山屋多住一晚。其實向陽山屋距離終點森林遊樂區派出所只剩最後的4.3k，尤其最末段的2.6k是走在遊樂區林道，難度不高，可以衡量體能做天數選擇。﻿

▲ 雲海之上，山峰都成了海上小島

關於山，要學習的還很多﻿

最近，年輕女孩生命殞落在畢羊縱走的新聞讓人感到不捨，如何避面這樣的憾事也在網路上掀起一番討論。我們很幸運在登山的路上遇見一群不離不棄的夥伴，第三天過了避難山屋後，我的身體開始出現不適，很感謝大恩跟夥伴們一路陪伴，幫忙負擔重量，經驗豐富的正偉和峰哥一直壓後，負責守護大家，真的讓人很安心。上山是一件很快樂的事，好好照顧自己，和照料彼此都很重要，平安下山永遠是旅程完美的句點。

走入山是一場永不停止的學習，學習傾聽自己身體的能量，學習與大自然共處，學習面對恐懼與放下，每一次下山後都覺得自己又往前邁進了一些些。﻿

﻿