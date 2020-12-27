戒茂斯上嘉明湖（上）／走進迷霧森林　感歎大自然之美

夜涼如冰，但心很炙熱，秋末與朋友踏上布農獵徑，說要去嘉明湖看日出只是理由，能和朋友相聚在山林才是私心，夜裡我們紮營在妹池，月亮實在太亮，即使不點亮頭燈也看得見彼此笑彎的眼睛。

原文出處：https://decolifetw.com/jiaming-lake-1

戒茂斯上嘉明湖，這條路線因為不用抽山屋而成為近年的熱門路線，又因為「9萬8貴婦登山團」、「妹池週末湧百人」的新聞，瞬間讓這裡充滿話題。不喜歡人擠人，上山更是，所以所有熱門山徑都一直無緣前往，原本朋友邀約走介茂斯時也是有些擔憂，但平日的戒茂斯其實非常幽靜，一路讓我們包山了！

行程規劃

Day 1 (總長約4k)戒茂斯登山口 (1,883M) > 戒茂斯前鋒 (2,065M) > 戒茂斯山 (2,510M) > 新武呂溪 > 營地 (2,208M)（宿） Day 2 (總長約6.4k)營地 (2,208M) > 新武呂溪玩樂 > 排球場營地 > 足球場營地 > 高爾夫球場營地 > 妹池 (3,130M) （宿）Day 3 (總長約16.4k)妹池營地 > 嘉明湖(3,310M) > 三叉山 (百岳，3,496M) > 嘉明湖山屋 > 向陽山屋 > 向陽遊樂區 (2,320M) (距離會因各種因素而有落差，僅供參考) 這次我們從戒茂斯走o型，上到嘉明湖後就會接回傳統路線，從向陽遊樂區出，前兩天的行程相對輕鬆，第三天的高度升降及距離會是比較辛苦的一天。因為戒茂斯的山徑原始，雖然沿路會有山友留下的布條，但因為沒有固定路徑，若沒有事前完整的路線研究，建議可以找嚮導會是比較安心的方式。

▲ 這次帶領我們上山的嚮導小佑

啟程﻿

我們前一晚先坐普悠瑪到台東池上住一晚，因為普悠瑪班次不多，記得提前預訂，隔天一早悠哉地吃著傳統菜市場早餐，慢悠悠的開車晃到登山口大約是11:30起登，第一天的行程只有4公里，腳程快其實也可當天一早到台東，中午過後起登，但因為我們太會玩了，所以決定早點上山。﻿

戒茂斯的登山口並不顯眼，約莫在台20線156.5k左右，假日聽說路邊會停上一整排，因為我們平日上山都沒車，倒是停了好幾台警車跟消防吉普車，聽聞前一天有人摔落溪谷被送下山，希望大家都登山平安。﻿

▲ 登山口設有小標示，右側溼滑的泥土就是一路向上的路徑

在迷霧森林裡的探險

一開始登山口就先來個震撼教育，要先拉繩爬上超陡又滿是爛泥的邊坡，還沒開始爬山就已經玩得一身泥巴。上去後有個小涼亭，聽說原本是規劃放木屑，讓山友自行帶上山掩埋自己的貓洞，但不知道後來為什麼就沒下文了。平台往前似乎是松蘿遍佈的康莊大道，但實際上戒茂斯是邊坡一上來的左手邊上切喔，千萬別看到平坦山徑就走錯了。﻿

▲ 平台的前方有一條坦途，但正確山徑是要左切向上

持續爬升後，沿路上多是泥濘和濃霧，象徵空氣品質的松蘿增添不少神秘氛圍，晶瑩剔透的水珠閃著光亮。約0.5k就到戒茂斯前鋒，繼續前行就會在迷霧間看見一處崩壁，若霧氣太濃要小心前行。﻿

▲ 迷霧森林

▲ 戒茂斯一路上都松蘿滿佈

▲ 左側便是崩壁

▲ 一路上都是參天巨木相伴

戒茂斯的林相很豐富，多是走在高聳入天的林木間，整片森林無邊無際，像是踏上一場未知探險。因為山徑都是人走出來的，沿路上雖可以看到樹上的布條，但山友可能會因為路況而稍有路線上的不同，建議備上離線地圖，確認行進的大致方向會比較安心。﻿

▲ 走在戒茂斯，你會為大自然的美一直發出讚嘆

▲ 原始的林徑若沒有布條及路線地圖，其實不易辨識

▲ 因為戒茂斯非常潮濕，建議最好穿上綁腿，夥伴心蘭只是稍稍把長袖捲起，螞蝗就上身了

戒茂斯裡的靈魂之樹

走過一陣泥濘，眼前突然變成滿地碎石，走上這段碎石坡，少了林蔭遮蔽突然明亮了起來，猛一抬頭就會看見一棵掛滿松蘿的大樹，樹枝茂密延展，松蘿就輕輕掛著，隨風緩緩輕弄，在深綠的林葉間，閃著清透的光芒，讓我想起阿凡達裡的靈魂之樹，不知道夜裡會不會發光。﻿

▲ 迷人的松蘿大樹

再往前行便會到達三叉路，左往戒茂斯山，右往妹池、嘉明湖，我們放下裝備，同行的夥伴一卸下捆龍索，一路蹦蹦跳跳就朝戒茂斯山奔去，看來如果沒有登山包的枷鎖，他們應該可以一路跑到嘉明湖吧（遠目）。﻿

戒茂斯山的三角點沒有展望就隱身在樹林間，但沿路景色很美，值得輕裝前往。原在濃霧間我們聽聞多次水鹿聲，可惜一直沒能見到本人。﻿

▲ Photo credit:小佑

▲ 戒茂斯三肉點

回到三叉路後整裝待發就可繼續朝新武呂溪前進，接下來是一路緩坡向下，但因為樹根及土壤溼滑，一定要踩穩前行。隨著溪流聲漸大，便來到新武呂溪，到達營地前需要過兩次溪流，但因為都有踏石可踩，所以可以乾爽過河，但若遇上連日降雨，水流湍急就要小心通過，此外新武呂溪是很好的取水點，若要紮營可在此備足水源。﻿

▲ 下到新武呂溪前可以看到很多超級巨大的樹

▲ 到新武呂溪時還是默默又玩到天黑了

隨著天色漸暗我們也到達營地，在用餐前協作準備了熱紅豆湯讓我們暖身，今晚的重頭戲在晚餐後，峰哥為我們背了4kg的超厚切牛排，還有秀靜姐自釀的梅酒，每個人還可以輪流坐在導演椅上享受筋膜槍的服務。原本上山有泡麵吃就心滿意足，經歷夥伴們這等浮誇的招待，以後上山不能沒有他們了。﻿

▲ 我們是一群嗷嗷待哺的小孩，等著秀靜姐煎牛排餵食 / Photo credit: 正偉

今晚我們難得在山上睡到天微亮，第二天清晨6點吃完早餐就到新武呂溪玩樂，我想大概是上輩子常扶老奶奶過街，這輩子才能遇到一群很棒的夥伴一起上山。

❝ 謝謝你們，成為彼此的光，引領我前行。 ❞

希望你喜歡我第一天的分享，接下來，山旅的第二天是我最喜歡的一段，相信你也會深深著迷！讓我們繼續朝嘉明湖前進吧 ◡̈

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