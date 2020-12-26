老少皆宜！「東眼山國家森林遊樂區」仙氣滿滿　來場山林下午茶野餐

位在桃園復興鄉的[東眼山國家森林遊樂區] 有三百多公頃高聳入天的柳杉林木,屬雪山山脈尾稜的東眼山,海拔為1212公尺,從遠處望,山形像往東望的大眼睛,而有東眼山的名稱

有很多人好奇東眼山要走多久呢？今天kitty 帶大家一起來走進這仙氣滿滿的森林步道野餐喔

11:40車子停在遊客中心旁邊的停車場,天氣好棒的藍天白雲

遊客中心是東眼山自導式步道的起點,有販售部 飲水機和廁所。遊客中心旁有設造林過程和東眼山國家森林遊樂區的生態簡介，可以進來看看走走,了解園區內的生態物種

12:25今天走東眼山自導式步道O型,爬山起點就在遊客中心旁邊

走一段柏油石路,陽光穿透樹蔭撒下的光線～真美,仰望著沖天的柳杉林木感覺自己得渺小

12:30步道柔美的弧度無限延伸在眼前 開始一長串抖上的木棧道

12:47看到第一個木建築造景涼亭-森林木十人設計作品[脊森]

13:00繼續往上走看到小瞭望台,東眼山森林步道雖然好走,但連續陡上木棧道,還是會流汗流成流失體力,可以在這小瞭望台休息一下補充水分喔

14:00走了約一個半小,到東眼山的三角點了看到小百岳基石

三角點展望台景色可以看到周圍連綿的山巒景色,遠眺桃園三峽淡水河與七星山系

從三角點另一個方向下山,這段下坡路有比較的陽光照耀,所以路徑顯得乾燥多了,比較好走

14:40因為登頂平台太多人了,所以kitty選在下山後的一段步道旁,開始今天的野餐下午茶

在山林中吃熱粥喝咖啡 非常自然放鬆 悠閒愜意啊。聞著森林的自然氣息,聆聽蟲鳴鳥叫的交響樂章,滿滿的幸福感

16:10這整段下山路段有較多陽光,不像剛剛上山路的潮濕難走,經過一個香楠樹環繞的大平台,可以在這休息歇腳一下

16:20沿著木棧道看到遠處,有個帶點神秘感的玻璃屋出現

越靠近玻璃屋才知道相見不如不見

原來是廁所有濃濃的~~~特殊味急著想逃離,不過這玻璃屋還滿好拍的,簡單取景都很有意境～

16:30走到平面道路後,也看到指標往遊客中心方向

沿路走回的路上會經過另一處停車場

16:35經過第二個和第三個木建築造景涼亭-森林木十人設計作品[懸森]

16:40走到一座迷你可愛的拱橋

經過野餐區在這裡野餐也很舒適~又漂亮下次帶家人不想辛苦爬山,就直接來這裡放空~耍廢,美美的野餐就好了

再繼續走不到三分鐘,即可回到遊客中心可來到這間森活館稍作休息 再去個洗手間整理一下。但要注意禮貌,不要大肆喧嘩,這間森活館只開放到17:00 也要注意時間喔

東眼山國家森林遊樂區自導式步道,全程約4個小時可以走完,如果不要像kitty下午茶玩太久應該可以更早下山

東眼山國家森林遊樂區,真的適合全年齡的朋友來走走,不想辛苦爬上去登頂的,可以在園區內的柏油路段隨意逛逛也很舒服好走,非常適合親子家庭或帶長輩散散步喔

上山下海也要美美的野餐FB:kitty picnic