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近觀台灣之巔！「玉山主東後四峰」險峻而美麗的路線

健行筆記 / 健行筆記小威

中秋節的干卓萬行程後，開始抽每週五六日的圓峰山屋，11/16 時幸運的候補上 11/20~22，這三天天氣穩定，得以初訪就體會了玉山東峰及後四峰的險峻與美麗，甚至遇見了神似神獸 - 固拉多的鳳尾岩，感謝隊友 Raymond 及山友一路上的陪伴與照應。

行程：

Day1：玉山登山口→玉山主峰→玉山東峰→圓峰山屋

Day2：玉山南峰→鹿山→東小南山→圓峰山屋

Day3：南玉山→玉山小南山→玉山登山口

完整相簿連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=28579

行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=270353

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▲日出的玉山登山口，朝氣十足，有玉山前峰相伴

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▲玉山步道上秋芒閃耀，遠方可見小南山、南玉山、關山

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▲近觀玉山前峰，裸岩粒粒分明

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▲參訪排雲山莊，這天艷陽高照，招牌也很有詩意

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▲前往台灣之巔的之字緩上，兩旁有玉山圓柏提振士氣

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▲大片黃石坡，路也開始越來越險峻

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▲不攀上這黃石碎石坡，怎得這曠世美景呢？

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▲參訪台灣之巔，左後方是十峻之一的玉山南峰

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▲玉山東峰與主峰岔口，聚集著壯觀且鬆動的黃石

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▲一開始就先來個下馬威：崎嶇岩塊的陡下

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▲近觀玉山東峰，經過了一段更為老練的紅、黃碎石坡

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▲險峻東峰旁的一抹紅花，就像帶刺的玫瑰

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▲近觀玉山東峰，不愧是岳界十峻之首，壯觀之崎岩

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▲陡峭上攀的地形，小心攀爬，鐵鍊輔助

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▲步步為營，看那鐵鍊幾近垂直，喘口氣，準備好再上

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十峻之首 - 玉山東峰 - H 3,869m - 玉山主、北峰相伴

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▲玉山東峰望主峰

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玉山東峰望北峰

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▲回望來時稜線，視覺上為之震撼

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▲下東峰時望向明日所向 - 玉山南峰，雲霧繚繞的

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▲沿稜設有鐵鍊，更顯現出這條路的險峻

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▲高山版的帶刺玫瑰佐玉山北峰及鳳尾岩

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▲豔陽將雲霧吹散，照耀在玉山東峰上頭，顯得神聖無比

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▲神似神獸固拉多的鳳尾岩，彷彿隨時就要神化飛上天

eeb30f5eb08755727e0415da32b44438.png▲雲霧繚繞，從東峰右方由下往上竄起

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▲斷崖上近觀山巒，居高臨下，需小心通行

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▲回主峰，近觀玉山北峰、東峰

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▲近觀台灣之巔

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因晚上入住圓峰山屋，所以有機會能遇見下午溫暖色溫及極緩雲流的一刻eb97ce211f6224bf1dcfaff8b69bbe40.jpg▲再次紀錄，太陽照耀下的金黃台灣之巔

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▲下台灣之巔，險峻地形，步步為營

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▲玉山主、北峰岔口，北峰也是需先歷經陡下的百岳

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▲在主峰遙望目標-玉山南峰、小南山、南玉山

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▲下主峰看到溫暖的一片金黃，必須來個勝利手勢

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▲在前往圓峰山屋的路上看夕陽，碎石坡、玉山西峰相伴

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▲夕陽餘暉照耀下的碎石稜線，顯現出傾斜45度的震撼

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▲夕陽餘暉照耀下的雨量計

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▲夕陽西下，世間萬物準備沉睡

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▲回望玉山主峰，平靜而穩重

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▲玉山西峰，也是排雲山莊的靠山

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▲往後四峰的路，是很多人的堅持走出來的

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▲第二天往南峰，為灰碎石坡壟罩的險路

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▲越往高處，越顯崎嶇

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▲玉山南峰的西面，還未被太陽照耀，可謂黑色南峰

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▲往南峰的路是這樣殘破，但也出現了使人安穩的木階

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▲岔口遠望小南山以及右方的壯觀巨石

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▲玉山南峰的影子與小南山，往遠方看盡是山巒雲海

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玉山南峰 - H 3,844 m；紀念一下戴了2年多的牙齒矯正器，以及看到東小南山及關山而超感動的我

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▲玉山南峰望主峰及東峰

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▲玉山南峰望東小南山

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▲往鹿山的假山頭，它前方的樹好美

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▲往前望去，秀姑巒山、馬博拉斯山映入眼簾

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▲另一個角度看玉山主峰及東峰，彷彿是神獸-列空座

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▲回望玉山南峰，彷彿白雪落下，白了頭

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▲越過了假山頭，沒想到它更是白

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▲好紅的馬醉木，看得我也是醉了

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▲走了不知幾個假山頭，沒想到這個也是，未盡的馬博，越來越近了

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▲回望假山頭，黑森林來著，每個山頭都相當有特色

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▲秋天的枯蕨，為高山增添了一份美麗的色彩

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▲一整片的秋天枯蕨，特別療癒，忘卻了正在無止盡下坡

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鹿山 - H 2,981 m；是玉山南峰東伸支稜尾端的小山頭，位置偏遠孤立，3面臨溪。到底是什麼能讓山行者願意下切如此的深，來尋覓呢？我想那就是愛情吧...

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聽山友說這邊可以接到達芬尖，在下還是聽聽就好了，呼...

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▲大晴天，褪去上衣來個短暫日晒

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▲回程回望鹿山，最低處的後方森林即為鹿山，右方為三尖之一 - 達芬尖山

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▲回程時再經過森林，來到了一段擁有白而神秘樹木的地帶

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▲回程時才發現某個山頭上有一隻鹿，在石頭上

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▲此時再往玉山南峰望去，已開始霧氣瀰漫

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▲來到鹿、東小南山沿線的水源地，能在無盡上坡後嚐到極高山泉水，太讚了

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▲登頂東小南山前碎石坡

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東小南山 - H 3,711m；山勢平凡，起伏不大，只見稜嶺而無明顯山頭，卻可以在最佳的角度看到玉山南峰的險峻...

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▲東小南山的南面

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▲把握艷陽出現時，來日晒補充維生素D

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▲回圓峰山屋稜線，遠望明日目標山稜：南玉山稜線

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▲回圓峰山屋時看到這木階，安心了許多

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▲東小南山、南玉山、圓峰山屋岔路，順道記一下路

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▲第三天摸黑5點起登，走到小南山附近，看到日出的光芒照耀著遠方的關山，特別感動

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▲太陽出來，近觀小南山，是美而險峻的單面山

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▲低處有個看天池，是玉山後四版的嘉明湖

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▲近觀南玉山，美麗的金黃草坡

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▲南玉山望向遠方山巒，處處是峭壁，感嘆大自然的力量

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南玉山 - H 3,383m - 近觀還沒去的關山；如果覺得人生好難，那就來走一趟南玉山...每次爬大山和跑馬一樣，總有好多內心戲，對於個人、家人、朋友、工作等，總是在美景或勞累或危崖時想很多～日常雖然不能做到最好，但是要努力做...南玉山山勢3面緩坡，南側有陡坡；山北鞍部東側有天然泉水自土穴外流；屬標準之單面山，傾斜坡上盡是玉山箭竹。

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▲這次的隊友 Raymond，腳程已經進化到如武鬥派般的神速，所謂遇強則強，讓我這次也特別認真地走，算算也一起走過滿多行程了：雪山西稜、武陵四秀、干卓萬橫斷，感謝一路上有你～

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▲回程遠望玉山南峰，真是路途遙遠

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▲能再次看到金黃草坡，真是太讚了

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▲金黃草坡上的聖誕樹，太美了

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▲單面山的另一面，懸崖峭壁，震撼！

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▲懸崖峭壁上的俊美玉山圓柏

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▲回望南玉山，還真是捨不得走啊...

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▲小南山的峭壁面，壯觀！

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▲小南山，玉山步道一覽無遺，視野相當好

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▲小南山望南玉山

1562f9b75fcc43d94aa6b571dbf81274.jpg▲小南山望玉山北峰、主峰、瑞蒙、玉山南峰

0dd3c76e58fa1de16fdb840f644bcd1f.jpg▲回程回望小南山

62ec3161cccf4bd09521573897bf14a6.jpg▲精緻木樁，刻字也相當優美

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▲摸黑走的這段，回程時才看到景色，是大片白色枯木及峭壁

71655547eebb3fa7399c2fa97c6c8bde.jpg▲看那顆樹的樹枝，得以框視關山～

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▲經過一翻長征後，能嚐山泉水及觀關山，足矣

2de1c16cacabbc61acd9adb420e7eb5c.jpg▲回望來時路，險峻，卻優美

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▲天亮後才驚覺回圓峰山屋的路是如此崎嶇難行...

4825b89a84280a2a2beaccfc12dc71da.jpg▲充滿秋天味道的一幕

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▲不上攀崎嶇難行的峭壁，怎麼回到溫暖的家？

9803f8511cdd806b30393a98078a4ccb.jpg▲回到岔路至高點，回望這天南玉山的長征路，真美，時而崎嶇，時而柔順；有時候遠遠看著，其實也很好

99767ad42fd8d3562159784fdf2d687e.jpg▲回望玉山前幾峰：西峰、主峰、東峰，還有更遠方的山川，想起了家鄉...

0d559f4cdf574ed5b06644a3b88aa209.jpg▲這三天第一次看到艷陽高照的圓峰山屋...

a6e1ba7e2d989b577acf619f351196b1.jpg下山前與住了兩晚的圓峰山屋合影，是我目前住過最高的山屋，海拔 3,694m，這裡給我的感覺是特別幽靜的；在如此寒冷的場域，卻著實存在的溫暖小屋；此地遠離塵囂，絕對是登山愛好者的嚮往之屋；因此今晚我將帶著收穫滿滿的領悟回到家，準備繼續迎接充實的日常～

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▲圓峰營地，寬敞而壯觀

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▲回程時捨不得的往圓峰山屋望去...有圓峰與玉山南峰的保護，真是神聖！1d93738c11e60aee001b66d538363eac.jpg▲回程時主峰、排雲山莊映入眼簾，回家的路不遠矣244072337a65fd5e78d82d6be33d086b.jpg▲雨量計佐玉山主峰

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▲近觀雨量計

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▲排雲山莊的水塔

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▲與排雲山莊道別，用破英文詢問外國人來自哪裡，然後他用中文回我北愛爾蘭 >///<

e524737da46fba7b42450990ceb930f0.jpg▲壯觀的大峭壁

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▲早上還在右上方的山巒小南山，沒想到現在就下到這了

2162e2ad23985592c04b8e0d1b03e063.jpg▲再次遇見玉山前峰

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▲步道1.7公里的「孟祿亭」

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▲遠望玉山登山口，有兩隻飛龍呼嘯而過

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▲與飛龍相遇的旅人

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▲玉山登山口，洞見玉山小南山...

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玉山 登山 步道

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