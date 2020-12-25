近觀台灣之巔！「玉山主東後四峰」險峻而美麗的路線

中秋節的干卓萬行程後，開始抽每週五六日的圓峰山屋，11/16 時幸運的候補上 11/20~22，這三天天氣穩定，得以初訪就體會了玉山東峰及後四峰的險峻與美麗，甚至遇見了神似神獸 - 固拉多的鳳尾岩，感謝隊友 Raymond 及山友一路上的陪伴與照應。

行程：

Day1：玉山登山口→玉山主峰→玉山東峰→圓峰山屋

Day2：玉山南峰→鹿山→東小南山→圓峰山屋

Day3：南玉山→玉山小南山→玉山登山口

完整相簿連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=28579

行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=270353

▲日出的玉山登山口，朝氣十足，有玉山前峰相伴

▲玉山步道上秋芒閃耀，遠方可見小南山、南玉山、關山

▲近觀玉山前峰，裸岩粒粒分明

▲參訪排雲山莊，這天艷陽高照，招牌也很有詩意

▲前往台灣之巔的之字緩上，兩旁有玉山圓柏提振士氣

▲大片黃石坡，路也開始越來越險峻

▲不攀上這黃石碎石坡，怎得這曠世美景呢？

▲參訪台灣之巔，左後方是十峻之一的玉山南峰

▲玉山東峰與主峰岔口，聚集著壯觀且鬆動的黃石

▲一開始就先來個下馬威：崎嶇岩塊的陡下

▲近觀玉山東峰，經過了一段更為老練的紅、黃碎石坡

▲險峻東峰旁的一抹紅花，就像帶刺的玫瑰

▲近觀玉山東峰，不愧是岳界十峻之首，壯觀之崎岩

▲陡峭上攀的地形，小心攀爬，鐵鍊輔助

▲步步為營，看那鐵鍊幾近垂直，喘口氣，準備好再上

▲十峻之首 - 玉山東峰 - H 3,869m - 玉山主、北峰相伴

▲玉山東峰望主峰

▲玉山東峰望北峰

▲回望來時稜線，視覺上為之震撼

▲下東峰時望向明日所向 - 玉山南峰，雲霧繚繞的

▲沿稜設有鐵鍊，更顯現出這條路的險峻

▲高山版的帶刺玫瑰佐玉山北峰及鳳尾岩

▲豔陽將雲霧吹散，照耀在玉山東峰上頭，顯得神聖無比

▲神似神獸固拉多的鳳尾岩，彷彿隨時就要神化飛上天

▲雲霧繚繞，從東峰右方由下往上竄起

▲斷崖上近觀山巒，居高臨下，需小心通行

▲回主峰，近觀玉山北峰、東峰

▲近觀台灣之巔

▲因晚上入住圓峰山屋，所以有機會能遇見下午溫暖色溫及極緩雲流的一刻 ▲再次紀錄，太陽照耀下的金黃台灣之巔

▲下台灣之巔，險峻地形，步步為營

▲玉山主、北峰岔口，北峰也是需先歷經陡下的百岳

▲在主峰遙望目標-玉山南峰、小南山、南玉山

▲下主峰看到溫暖的一片金黃，必須來個勝利手勢

▲在前往圓峰山屋的路上看夕陽，碎石坡、玉山西峰相伴

▲夕陽餘暉照耀下的碎石稜線，顯現出傾斜45度的震撼

▲夕陽餘暉照耀下的雨量計

▲夕陽西下，世間萬物準備沉睡

▲回望玉山主峰，平靜而穩重

▲玉山西峰，也是排雲山莊的靠山

▲往後四峰的路，是很多人的堅持走出來的

▲第二天往南峰，為灰碎石坡壟罩的險路

▲越往高處，越顯崎嶇

▲玉山南峰的西面，還未被太陽照耀，可謂黑色南峰

▲往南峰的路是這樣殘破，但也出現了使人安穩的木階

▲岔口遠望小南山以及右方的壯觀巨石

▲玉山南峰的影子與小南山，往遠方看盡是山巒雲海

▲玉山南峰 - H 3,844 m；紀念一下戴了2年多的牙齒矯正器，以及看到東小南山及關山而超感動的我

▲玉山南峰望主峰及東峰

▲玉山南峰望東小南山

▲往鹿山的假山頭，它前方的樹好美

▲往前望去，秀姑巒山、馬博拉斯山映入眼簾

▲另一個角度看玉山主峰及東峰，彷彿是神獸-列空座

▲回望玉山南峰，彷彿白雪落下，白了頭

▲越過了假山頭，沒想到它更是白

▲好紅的馬醉木，看得我也是醉了

▲走了不知幾個假山頭，沒想到這個也是，未盡的馬博，越來越近了

▲回望假山頭，黑森林來著，每個山頭都相當有特色

▲秋天的枯蕨，為高山增添了一份美麗的色彩

▲一整片的秋天枯蕨，特別療癒，忘卻了正在無止盡下坡

▲鹿山 - H 2,981 m；是玉山南峰東伸支稜尾端的小山頭，位置偏遠孤立，3面臨溪。到底是什麼能讓山行者願意下切如此的深，來尋覓呢？我想那就是愛情吧...

▲聽山友說這邊可以接到達芬尖，在下還是聽聽就好了，呼...

▲大晴天，褪去上衣來個短暫日晒

▲回程回望鹿山，最低處的後方森林即為鹿山，右方為三尖之一 - 達芬尖山

▲回程時再經過森林，來到了一段擁有白而神秘樹木的地帶

▲回程時才發現某個山頭上有一隻鹿，在石頭上

▲此時再往玉山南峰望去，已開始霧氣瀰漫

▲來到鹿、東小南山沿線的水源地，能在無盡上坡後嚐到極高山泉水，太讚了

▲登頂東小南山前碎石坡

▲東小南山 - H 3,711m；山勢平凡，起伏不大，只見稜嶺而無明顯山頭，卻可以在最佳的角度看到玉山南峰的險峻...

▲東小南山的南面

▲把握艷陽出現時，來日晒補充維生素D

▲回圓峰山屋稜線，遠望明日目標山稜：南玉山稜線

▲回圓峰山屋時看到這木階，安心了許多

▲東小南山、南玉山、圓峰山屋岔路，順道記一下路

▲第三天摸黑5點起登，走到小南山附近，看到日出的光芒照耀著遠方的關山，特別感動

▲太陽出來，近觀小南山，是美而險峻的單面山

▲低處有個看天池，是玉山後四版的嘉明湖

▲近觀南玉山，美麗的金黃草坡

▲南玉山望向遠方山巒，處處是峭壁，感嘆大自然的力量

▲南玉山 - H 3,383m - 近觀還沒去的關山；如果覺得人生好難，那就來走一趟南玉山...每次爬大山和跑馬一樣，總有好多內心戲，對於個人、家人、朋友、工作等，總是在美景或勞累或危崖時想很多～日常雖然不能做到最好，但是要努力做...南玉山山勢3面緩坡，南側有陡坡；山北鞍部東側有天然泉水自土穴外流；屬標準之單面山，傾斜坡上盡是玉山箭竹。

▲這次的隊友 Raymond，腳程已經進化到如武鬥派般的神速，所謂遇強則強，讓我這次也特別認真地走，算算也一起走過滿多行程了：雪山西稜、武陵四秀、干卓萬橫斷，感謝一路上有你～

▲回程遠望玉山南峰，真是路途遙遠

▲能再次看到金黃草坡，真是太讚了

▲金黃草坡上的聖誕樹，太美了

▲單面山的另一面，懸崖峭壁，震撼！

▲懸崖峭壁上的俊美玉山圓柏

▲回望南玉山，還真是捨不得走啊...

▲小南山的峭壁面，壯觀！

▲小南山，玉山步道一覽無遺，視野相當好

▲小南山望南玉山

▲小南山望玉山北峰、主峰、瑞蒙、玉山南峰

▲回程回望小南山

▲精緻木樁，刻字也相當優美

▲摸黑走的這段，回程時才看到景色，是大片白色枯木及峭壁

▲看那顆樹的樹枝，得以框視關山～

▲經過一翻長征後，能嚐山泉水及觀關山，足矣

▲回望來時路，險峻，卻優美

▲天亮後才驚覺回圓峰山屋的路是如此崎嶇難行...

▲充滿秋天味道的一幕

▲不上攀崎嶇難行的峭壁，怎麼回到溫暖的家？

▲回到岔路至高點，回望這天南玉山的長征路，真美，時而崎嶇，時而柔順；有時候遠遠看著，其實也很好

▲回望玉山前幾峰：西峰、主峰、東峰，還有更遠方的山川，想起了家鄉...

▲這三天第一次看到艷陽高照的圓峰山屋...

▲下山前與住了兩晚的圓峰山屋合影，是我目前住過最高的山屋，海拔 3,694m，這裡給我的感覺是特別幽靜的；在如此寒冷的場域，卻著實存在的溫暖小屋；此地遠離塵囂，絕對是登山愛好者的嚮往之屋；因此今晚我將帶著收穫滿滿的領悟回到家，準備繼續迎接充實的日常～

▲圓峰營地，寬敞而壯觀

▲回程時捨不得的往圓峰山屋望去...有圓峰與玉山南峰的保護，真是神聖！ ▲回程時主峰、排雲山莊映入眼簾，回家的路不遠矣 ▲雨量計佐玉山主峰

▲近觀雨量計

▲排雲山莊的水塔

▲與排雲山莊道別，用破英文詢問外國人來自哪裡，然後他用中文回我北愛爾蘭 >///<

▲壯觀的大峭壁

▲早上還在右上方的山巒小南山，沒想到現在就下到這了

▲再次遇見玉山前峰

▲步道1.7公里的「孟祿亭」

▲遠望玉山登山口，有兩隻飛龍呼嘯而過

▲與飛龍相遇的旅人

▲玉山登山口，洞見玉山小南山...

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