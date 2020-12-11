走入台版阿凡達秘境！新北最高峰「塔曼山魔幻森林步道」難度ｘ行前準備全攻略

想從郊山健行往前跨一步成為山系人嗎？那就從新北第一高峰塔曼山開始吧！塔曼山是入門的中級山岳，適合從健行舒適圈剛進入登山界的你。走在塔曼山的步道裡，就像進入了電影«阿凡達»的魔幻世界一般。先從入門中級山開始訓練以後嘉明湖、松蘿湖都不是你對手啦～

塔曼山魔幻森林簡介

▲塔曼山魔幻森林步道。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

塔曼山又稱做多曼山，位於新北市烏來區和桃園市復興區的交界，這座入口位在桃園卻是新北市第一高峰的塔曼山，海拔標高2130公尺，比台北市的第一高峰七星山還高。原始的步道樹木有的攀倒、有的參天聳立，盤根錯節的路徑讓塔曼山有「樹的國度」與「魔幻森林」的美名。

塔曼山步道交通方式

自行開車

自行開車的朋友可以定位在“雲頂露營區”，再沿塔曼山指標前進，至大水塔登山口停放車輛。

包車/拼團

塔曼山交通略微不便，沒有大眾運輸可以抵達，建議來此遊玩的朋友可以使用包車或登山拼團的方式。除了能解決交通上的困難，還能在專業嚮導的帶領下登山讓旅程更為安全。

塔曼山登山步道介紹

▲塔曼山登山步道沿途景色。（圖／mamalala, Instagram）

塔曼山登山步道入園申請

塔曼山位在插天山自然保留區內，登山前須事先上網申請入園證，或在上山前於“巴陵派出所”申請登記。

塔曼山魔幻森林難度

▲塔曼山魔幻森林步道-台版阿凡達秘境。（圖／joanne.lii, Instagram

登山新手可以爬嗎？

塔曼山屬入門中級山，適合有登郊山習慣或平時有在運動的朋友攀登。來回六公里路程登山時長約為5~6小時，前700公尺為陡上的路段過程需拉繩前進，辛苦完這700公尺後面的路段就頗平緩輕鬆。塔曼山整體來說走起來不算太困難，適合想跨出郊山步道舒適圈的登山新手。

怎麼做登塔曼山的行前準備？

登塔曼山前建議養成運動與健行的習慣，讓身體保持在體力良好的狀態下去爬塔曼山。登山時記得攜帶登山杖，使用登山杖比較能克服陡升的路段。出發前也要查詢天氣的狀況，評估是否適合上山以免疏忽天候因素造成危險。

除了塔曼山台灣還有哪些中級山呢？

中級山又分為入門中級山跟進階中級山，一日能爬完的塔曼山、加里山都滿適合當作新手的小挑戰路線，在征服中級山入門路線後，就可以為美麗又迷人的高山湖登山行做更充足的準備啦～

塔曼山步道自然環境介紹

▲塔曼山魔幻森林步道景色。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

走在路線蜿蜒的塔曼山步道裡，蓊鬱的大樹、豐富的林相令人彷彿進入了阿凡達的世界。漫步於蓋滿松針和枯葉的山路間，就好似在土壤上墊了一張柔軟的地毯。

▲塔曼山登山步道。（圖／mamalala, Instagram）

塔曼山裡聳立天際的樹冠、傾倒沈睡的大樹充滿靈氣，越接近山頂氣溫越低，葉子載不動露水的重量從葉梢滑落，略為濕冷的環境更顯塔曼山的神秘。除了大樹，玉山杜鵑、阿里山茵芋、五顏六色的蕈類，以及在山林間迴盪的蟲鳴鳥叫也都是塔曼山的亮點。

新北塔曼山周邊景點

新北塔曼山周邊景點＃1 拉拉山

拉拉山在1975年改名為達觀山，但大家還是習慣叫它可愛又富有意義的舊名。“拉拉”在泰雅族語裡為美麗的意思，這個美麗的保護區總面積約為6390公頃，是北台灣重要的淨土空氣清新以紅檜巨木林聞名。園內除了多元的林相，還是水鹿、帝雉、黑熊等保育類動物重要的棲地喔！

新北塔曼山周邊景點＃2 北插天山

▲塔曼山周邊景點-北插天山山毛櫸。（圖／mtc.omia, Instagram）

說到塔曼山常常被同時提起的還有這座插天山，插天山多變的地形成為許多人登百岳前的重點訓練山，除了可以練腳程體力，每年十月底到十一月中插天山上的山毛櫸變色，成片金黃的樣貌吸引了許多遊客前來享受入秋的氛圍。

新北塔曼山周邊景點＃3 布列塔尼咖啡莊園

▲塔曼山周邊景點-布列塔尼咖啡莊園雲海。（圖／ting_422, Instagram）

布列塔尼咖啡莊園位在東眼山國家森林遊樂區附近，坐在園區裡喝咖啡可以同時欣賞到小烏來山區、北插天山的雲瀑。佔底300坪的咖啡莊園，在冬季梅花、桃花、櫻花輪流綻放，想慢活旅行的朋友結束塔曼山登山之旅後可以考慮住在布拉塔尼咖啡莊園一晚，享受清新的空氣跟大自然的芬多精。

▲塔曼山周邊景點-布列塔尼咖啡莊園下午茶。（圖／sherman_chiou, Instagram）

新北塔曼山周邊景點＃4 小烏來天空步道

▲塔曼山周邊景點-小烏來天空步道。（圖／liliantsaily, Instagram）

小烏來天空步道地面由強化玻璃打造，走在步道上給人一種漫步空中的感覺。延伸出來的廊道讓人更能接近瀑布感受溪水的滂沱，除了看眼前沁涼的瀑布，腳下也涼涼的，因為玻璃瀑布與瀑底距離高達70公尺，差不多就是20層樓那麼高！

▲塔曼山周邊景點-小烏來天空步道。（圖／liliantsaily, Instagram）

來桃園二日遊的朋友，爬完塔曼山隔天可以到小烏來天空步道走走，再順遊大溪老茶廠大溪老街，把周邊的景點排在一起不會浪費太多體力又能親近自然環境真的超讚的！

想來場奇幻的魔幻森林之旅嗎？快和三五好友揪一揪起挑戰新北市的第一高峰「塔曼山」，為今年秋天留下最夢幻美好的回憶吧！

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