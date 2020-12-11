快訊

愈來愈多！又出現神秘金屬柱 這次在波蘭華沙河邊

顧立雄夫婦陽明山發生車禍 騎士摔車慘噴到對向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走入台版阿凡達秘境！新北最高峰「塔曼山魔幻森林步道」難度ｘ行前準備全攻略

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／mtc.omia, Instagram）（圖／liliantsaily, Instagram）
（圖／mtc.omia, Instagram）（圖／liliantsaily, Instagram）

想從郊山健行往前跨一步成為山系人嗎？那就從新北第一高峰塔曼山開始吧！塔曼山是入門的中級山岳，適合從健行舒適圈剛進入登山界的你。走在塔曼山的步道裡，就像進入了電影«阿凡達»的魔幻世界一般。先從入門中級山開始訓練以後嘉明湖、松蘿湖都不是你對手啦～

塔曼山魔幻森林簡介

▲塔曼山魔幻森林步道。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲塔曼山魔幻森林步道。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

塔曼山又稱做多曼山，位於新北市烏來區和桃園市復興區的交界，這座入口位在桃園卻是新北市第一高峰的塔曼山，海拔標高2130公尺，比台北市的第一高峰七星山還高。原始的步道樹木有的攀倒、有的參天聳立，盤根錯節的路徑讓塔曼山有「樹的國度」與「魔幻森林」的美名。

塔曼山步道交通方式

自行開車

自行開車的朋友可以定位在“雲頂露營區”，再沿塔曼山指標前進，至大水塔登山口停放車輛。

包車/拼團

塔曼山交通略微不便，沒有大眾運輸可以抵達，建議來此遊玩的朋友可以使用包車或登山拼團的方式。除了能解決交通上的困難，還能在專業嚮導的帶領下登山讓旅程更為安全。

塔曼山登山步道介紹

▲塔曼山登山步道沿途景色。（圖／mamalala, Instagram）
▲塔曼山登山步道沿途景色。（圖／mamalala, Instagram）

塔曼山登山步道入園申請

塔曼山位在插天山自然保留區內，登山前須事先上網申請入園證，或在上山前於“巴陵派出所”申請登記。

  • 點我申請登山入園證

    • 塔曼山魔幻森林難度

    ▲塔曼山魔幻森林步道-台版阿凡達秘境。（圖／joanne.lii, Instagram
    ▲塔曼山魔幻森林步道-台版阿凡達秘境。（圖／joanne.lii, Instagram

    登山新手可以爬嗎？

    塔曼山屬入門中級山，適合有登郊山習慣或平時有在運動的朋友攀登。來回六公里路程登山時長約為5~6小時，前700公尺為陡上的路段過程需拉繩前進，辛苦完這700公尺後面的路段就頗平緩輕鬆。塔曼山整體來說走起來不算太困難，適合想跨出郊山步道舒適圈的登山新手。

    怎麼做登塔曼山的行前準備？

    登塔曼山前建議養成運動與健行的習慣，讓身體保持在體力良好的狀態下去爬塔曼山。登山時記得攜帶登山杖，使用登山杖比較能克服陡升的路段。出發前也要查詢天氣的狀況，評估是否適合上山以免疏忽天候因素造成危險。

    除了塔曼山台灣還有哪些中級山呢？

    中級山又分為入門中級山跟進階中級山，一日能爬完的塔曼山、加里山都滿適合當作新手的小挑戰路線，在征服中級山入門路線後，就可以為美麗又迷人的高山湖登山行做更充足的準備啦～

    塔曼山步道自然環境介紹

    ▲塔曼山魔幻森林步道景色。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
    ▲塔曼山魔幻森林步道景色。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

    走在路線蜿蜒的塔曼山步道裡，蓊鬱的大樹、豐富的林相令人彷彿進入了阿凡達的世界。漫步於蓋滿松針和枯葉的山路間，就好似在土壤上墊了一張柔軟的地毯。

    ▲塔曼山登山步道。（圖／mamalala, Instagram）
    ▲塔曼山登山步道。（圖／mamalala, Instagram）

    塔曼山裡聳立天際的樹冠、傾倒沈睡的大樹充滿靈氣，越接近山頂氣溫越低，葉子載不動露水的重量從葉梢滑落，略為濕冷的環境更顯塔曼山的神秘。除了大樹，玉山杜鵑、阿里山茵芋、五顏六色的蕈類，以及在山林間迴盪的蟲鳴鳥叫也都是塔曼山的亮點。

    新北塔曼山周邊景點

    新北塔曼山周邊景點＃1　拉拉山

    拉拉山在1975年改名為達觀山，但大家還是習慣叫它可愛又富有意義的舊名。“拉拉”在泰雅族語裡為美麗的意思，這個美麗的保護區總面積約為6390公頃，是北台灣重要的淨土空氣清新以紅檜巨木林聞名。園內除了多元的林相，還是水鹿、帝雉、黑熊等保育類動物重要的棲地喔！

    新北塔曼山周邊景點＃2　北插天山

    ▲塔曼山周邊景點-北插天山山毛櫸。（圖／mtc.omia, Instagram）
    ▲塔曼山周邊景點-北插天山山毛櫸。（圖／mtc.omia, Instagram）

    說到塔曼山常常被同時提起的還有這座插天山，插天山多變的地形成為許多人登百岳前的重點訓練山，除了可以練腳程體力，每年十月底到十一月中插天山上的山毛櫸變色，成片金黃的樣貌吸引了許多遊客前來享受入秋的氛圍。

    新北塔曼山周邊景點＃3　布列塔尼咖啡莊園

    ▲塔曼山周邊景點-布列塔尼咖啡莊園雲海。（圖／ting_422, Instagram）
    ▲塔曼山周邊景點-布列塔尼咖啡莊園雲海。（圖／ting_422, Instagram）

    布列塔尼咖啡莊園位在東眼山國家森林遊樂區附近，坐在園區裡喝咖啡可以同時欣賞到小烏來山區、北插天山的雲瀑。佔底300坪的咖啡莊園，在冬季梅花、桃花、櫻花輪流綻放，想慢活旅行的朋友結束塔曼山登山之旅後可以考慮住在布拉塔尼咖啡莊園一晚，享受清新的空氣跟大自然的芬多精。

    ▲塔曼山周邊景點-布列塔尼咖啡莊園下午茶。（圖／sherman_chiou, Instagram）
    ▲塔曼山周邊景點-布列塔尼咖啡莊園下午茶。（圖／sherman_chiou, Instagram）

  • 布拉塔尼咖啡莊園官網

    • 新北塔曼山周邊景點＃4　小烏來天空步道

    ▲塔曼山周邊景點-小烏來天空步道。（圖／liliantsaily, Instagram）
    ▲塔曼山周邊景點-小烏來天空步道。（圖／liliantsaily, Instagram）

    小烏來天空步道地面由強化玻璃打造，走在步道上給人一種漫步空中的感覺。延伸出來的廊道讓人更能接近瀑布感受溪水的滂沱，除了看眼前沁涼的瀑布，腳下也涼涼的，因為玻璃瀑布與瀑底距離高達70公尺，差不多就是20層樓那麼高！

    ▲塔曼山周邊景點-小烏來天空步道。（圖／liliantsaily, Instagram）
    ▲塔曼山周邊景點-小烏來天空步道。（圖／liliantsaily, Instagram）

    來桃園二日遊的朋友，爬完塔曼山隔天可以到小烏來天空步道走走，再順遊大溪老茶廠大溪老街，把周邊的景點排在一起不會浪費太多體力又能親近自然環境真的超讚的！

    想來場奇幻的魔幻森林之旅嗎？快和三五好友揪一揪起挑戰新北市的第一高峰「塔曼山」，為今年秋天留下最夢幻美好的回憶吧！

    想知道更多台灣旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

    想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

    登山 步道 咖啡

    延伸閱讀

    新北／歡樂耶誕城2020 必賞光雕之美 燈海隧道

    格外品也美味 新北辦惜食分享節邀民眾製作濃湯

    新北 讓好還能更好

    新北男偷衣不成 遭百公斤舊衣壓住4小時發現時已氣絕

    相關新聞

    走入台版阿凡達秘境！新北最高峰「塔曼山魔幻森林步道」難度ｘ行前準備全攻略

    想從郊山健行往前跨一步成為山系人嗎？那就從新北第一高峰塔曼山開始吧！塔曼山是入門的中級山岳，適合從健行舒適圈剛進入登山界的你。走在塔曼山的步道裡，就像進入了電影«阿凡達»的魔幻世界一般。先從入門中級山開始訓練以後嘉明湖、松蘿湖都不是你對手啦～

    迷霧森林、嘉明湖倒影好夢幻！歷年「全台湖泊美拍大集合」

    台灣湖泊大集合 跟自己談心 在山之巔 在水之涯 一段記憶 捨不得忘記 一輩子放在心底 收藏詩意 收集湖泊 2016.09.10 逐鹿白石池彷彿置身世外仙境,白石池 真的就像是明珠般

    台灣百岳登山養成計畫！跟著四階段　一步步成為山系人

    你也有登百岳的夢想嗎？登山該怎麼開始？前進百岳要經歷哪些階段？這次小編將以介紹登山階段與登山技能為主，行程與路線介紹為輔，讓大家可以參考一下，安排好自己的登山養成計畫！

    極適合一日健走！「塔塔加三連峰」沿途景色無敵，眼前就是玉山

    緣 起 這次的活動又是臨時起意。就在三天前，賢哥問我這周末要去哪裡爬山？我原本的計畫是想去新竹的「北得拉曼」山和「內鳥嘴」山走走，看看山毛櫸，唯老咩的意願不高，這樣變成我一個人去的話又太無聊。於是

    氣勢磅礡的十八連峰！穿越「干卓萬群峰」屹立雲海之上

    在雲海滿佈的這三天，體會百岳四大障礙之一-干卓萬群峰，旅居於滋養無數山客的潔淨聖水-牧山池旁，越過氣勢凌人的十八連峰，從卓社大山下海拔 2.8 km，取得發燙雙腳抵達終點武界 - 栗栖溪，發燙雙腳泡著

    登上東北亞最高峰「玉山主峰」　 第一座百岳健行初體驗

    抽籤抽了四個月，玉山上的排雲山莊住宿始終抽不到，玉管處每天都會公布有抽到籤的隊伍名稱，隊名五花八門，很有趣，[抽到不想取團名][今晚我想來點玉山主峰]等等...，讓我不經思考，是不是沒有好好取團名，所

    拉繩攀登上恐龍背！　新手攀岩入門「石碇皇帝殿」

    有一段裸露的稜線，被登山界稱為

    漫步森林　走進台北「翠山步道」迎接大自然的見面禮

    走進自然，我們以什麼感官看見雜亂裡的美？是只有眼睛？還是只有抵達目的地時，才會停下腳步觀望四周的景色？我經常會思索著，那些從我們身邊快速擦身而過的，他們在這片森林裡究竟看到了什麼？如果他們只會因為雲海

    登山入門推薦！百岳「奇萊南華」高山湖泊、翠綠大草原、三疊瀑布一次收藏

    2018/06/04-05 追蹤Cher Instagram 奇萊南華簡介 中央山脈山系 「奇萊南華」，是指奇萊南峰(3358公尺)與南華山(3184公尺)兩座百岳，雖有奇萊之名，但與一般

    探訪「黃金林秘境」山毛櫸步道　迷霧森林、翠峰湖、雲瀑也好美

    探訪「黃金林秘境」台灣山毛櫸步道，當日往返。山毛櫸四季風情 - 春來枝頭吐新綠、夏日碧綠盎然、秋時黃葉耀金、冬臨枯枝落葉。迷霧森林…雲瀑...黃澄澄山毛櫸…藍天倒影翠峰湖…銀光閃閃芒花隨風搖…

    飄雨中登上台中和平「鳶嘴山步道」　險峻危崖挑戰你的膽量

    位在台中市和平區的鳶嘴捎來國家步道，海拔2180公尺，是中部知名的中級山，特別是一段需要攀繩的岩壁更是吸引不少山友，每到假日總會遇上大排長龍的情形 這天安排休假和朋友約爬，因出發時間稍晚，因

    影／季節限定！北得拉曼步道神木群、內鳥嘴山山毛櫸好震撼

    北得拉曼步道神木群、內鳥嘴山山毛櫸季節限定 北得拉曼步道，一聽這名字就覺得很威，還有號稱四大天王的紅檜巨木可以看，早已放在口袋名單許久，但是因為距離較遠，且夏季天氣不穩定，常有午後雷陣雨，遲遲找

    熱門新聞

    走入台版阿凡達秘境！新北最高峰「塔曼山魔幻森林步道」難度ｘ行前準備全攻略

    迷霧森林、嘉明湖倒影好夢幻！歷年「全台湖泊美拍大集合」

    商品推薦

    udn討論區

    0 則留言
    規範
    發布
    • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
    • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
    • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
    • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。