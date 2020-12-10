快訊

境外增4例皆移工！ 案722「1127印尼專案」採檢陰性 11天後確診

竹北劫囚案／籍斯瀚在基隆落網！4嫌遭逮1女仍在逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣百岳登山養成計畫！跟著四階段　一步步成為山系人

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

你也有登百岳的夢想嗎？登山該怎麼開始？前進百岳要經歷哪些階段？這次小編將以介紹登山階段與登山技能為主，行程與路線介紹為輔，讓大家可以參考一下，安排好自己的登山養成計畫！

登山階段一：登山室內課

▲台灣登山新手養成計畫-登山室內課。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-登山室內課。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想要開啟登山之路，要做的功課可不能隨隨便便，無論是知識、體力、裝備上都需要十足的準備，如果你還不知道要做什麼準備，不妨先去參加登山相關課程，在進行百岳登山之前，先將登山知識放進腦袋裡，把裝備裝上身，訓練好體力再出發！

登山階段二：登山實作課

有了基本知識之後，就可以背上裝備前往挑戰台灣的登山路線囉！在登山實作課中，實際體驗住山屋、野營、野炊，要知道登山可不只走路爬山，也要懂得如何煮食、就寢，才能充分體會登山的全面貌，就讓我們從幾條比較簡單的初級登山路線開始吧！

初級登山路線＃1

小觀音山

▲台灣登山新手養成計畫-App地圖使用。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-App地圖使用。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想要上山，第一步要實用的就是看地圖、用地圖，本路線有專業的登山教練，會在登山的過程中，實際教學如何使用App地圖系統，以及如何規劃行動糧食，讓你擁有最基本的登山技能，以後想要自己前往登山，就再也不是問題了！

初級登山路線＃2

木柵猴山岳步道

▲台灣登山新手養成計畫-攀繩技巧教學。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-攀繩技巧教學。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

有了基本的登山知識和登山技能後，接著就是體能的訓練了！想要挑戰台灣登山路線，可不是只需要有好體力，更需要智慧運用體力，在登山教練的教學下，學會如何省力又保護身體的爬山技能，像是攀繩、登山杖等裝備的使用，都能讓你爬得更高、更遠。

初級登山路線＃3

新北烏來福巴越嶺古道

▲台灣登山新手養成計畫-野營實地操作。 （圖／江泓均）
▲台灣登山新手養成計畫-野營實地操作。 （圖／江泓均）

再來則是登山住宿的技能，有的登山路線有山屋，有的則必須野營，所以學會怎麼整地、搭帳、野炊，都是非常重要的登山必備技能，將知識轉化為實際操作，用最友善的方式進行「無痕山林」的登山計畫，都是這趟初級登山路線會體驗的。

登山階段三：挑戰中級山

有了幾次初級登山的體驗之後，無論是在知識、裝備或是體力上都有一定程度的磨練，接著就可以前往挑戰中級山登山路線了！舉凡像是塔曼山、抹茶山、松蘿湖這些經常出現在SNS的知名打卡景點，其實都屬於台灣中級山登山路線唷！

中級山登山路線＃1

苗栗加里山

▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線加里山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線加里山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

加里山位於苗栗南庄，海拔2,220公尺高，因有著梯形的山形，而被稱為是「台版富士山」。而中級山登山路線勢必比初級更多挑戰，沿途需要穿過重重山林、攀越巨石群、溯過溪流，整趟登山時間大約需要7～8小時，是適合有運動習慣、登山健行經驗的中級山路線。

中級山登山路線＃2

桃園塔曼山

▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線塔曼山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線塔曼山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

塔曼山桃園市和新北市的交界，海拔2,130公尺高，為新北第一高峰，擁有檜木、杉木、山毛櫸等多樣化的景致。塔曼山步道全長為2.845公里，總爬升高度約490公尺，整趟步行大約需要5~6小時，是非常適合從初級轉換到中級山路線的選擇。

中級山登山路線＃3

宜蘭松蘿湖

▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線松蘿湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線松蘿湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

松蘿湖位於新北與宜蘭的交界，是雪山山脈中的小盆地，因匯集雨水而形成湖泊，海拔約1,300公尺高，有著雲霧繚繞的夢幻湖景。而前往松蘿湖的步道全程約5.4公里，來回需要大約10小時，而松蘿湖同時也是可以實戰磨練野營技能的進階中級山路線，吸引不少登山好手前往挑戰。

中級山登山路線＃4

宜蘭加羅湖

▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線加羅湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線加羅湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

加羅湖位於宜蘭大同鄉的，海拔約為2240公尺高，登山步道總長約為7.2公里，路線難度與松蘿湖差不多，都是較為進階的中級山登山路線，因此適合在熟悉登山技能與登山經驗良多後再來挑戰，才能充分體驗中級山路線的登山與野營樂趣。

登山階段四：挑戰百岳

上完室內登山課程與初級實作路線，也有中級山路線的經驗後，就是邁向實現百岳登山夢想的時刻囉！不過其實百岳也有各種難度，小編就介紹三條較多人嘗試與相對簡單的百岳路線，讓你們趕緊完成夢想吧！

百岳登山路線＃1

雪山東峰

▲台灣登山新手養成計畫-百岳路線雪山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-百岳路線雪山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

雪山屬於台灣百岳登山的入門路線之一，適合的登山季節也是相對較長的，只要事先申請並繳交入山入園證後，即可入山，也有山屋可以住，所以是不少登山好手的人生首座百岳。

不過要記得的是，因為登雪山需要在較短的時間內爬升較高的高度，從由海拔2200公尺開始，一路經過層層考驗，通過3000公尺高的哭坡之後才能登頂雪山，因此出發前知識準備與體力訓練一定要做足，才能充分體會雪山的美。

百岳登山路線＃2

玉山前鋒

▲台灣登山新手養成計畫-百岳路線玉山前峰。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-百岳路線玉山前峰。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

玉山是台灣最高的山，想要挑戰這座山，不妨可以從相對簡易的玉山前峰開始挑戰，先從八通關古道開始，暖身訓練一下再正式進入百岳登山的挑戰吧！玉山前峰前段平緩好走，後段則有險陡上坡，只要做好體力訓練，靈活運用過往的登山經驗，就能在這條百岳登山路線中體驗到登山的樂趣。

百岳登山路線＃3

合歡山主東峰×小奇萊

▲台灣登山新手養成計畫-百岳路線小奇萊。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣登山新手養成計畫-百岳路線小奇萊。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

合歡山是百岳登山的首選路線，因為主峰路段平整好走，還可飽覽合歡群峰、奇萊連峰、南湖大山等群山景致，加上綠草如茵的小奇萊大草原，也是不少人為之嚮往的原因，只要做好體力訓練，經過初級、中級山路線的登山訓練，是很適合挑戰的百岳路線之一。

不過要注意台灣夏季經常會有午後雷陣雨，所以夏季前往時特別注意避免安排雨天路滑不好走的登山路徑，如果是露營過夜的行程，也需要準備防雨、防蟲的措施與裝備。

看完這次小編精心規劃的台灣登山新手養成計畫，有沒有覺得其實登山也沒有那麼困難了呢？把握所剩不多的2020，趕快開始動作吧！

想知道更多登山旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

登山 步道 自由行 玉山

延伸閱讀

四川阿壩州／四姑娘山鬼斧神工 登山者天堂

登山意外多 桃園第四消防大隊呼籲下載119報案APP

影／女子登山跌傷右小腿變形 台中消防隊員揹下山送醫

綠油油抹茶山、夢幻塔曼山！ 「台灣中級山」路線推薦 想要挑戰看這篇

相關新聞

台灣百岳登山養成計畫！跟著四階段　一步步成為山系人

你也有登百岳的夢想嗎？登山該怎麼開始？前進百岳要經歷哪些階段？這次小編將以介紹登山階段與登山技能為主，行程與路線介紹為輔，讓大家可以參考一下，安排好自己的登山養成計畫！

極適合一日健走！「塔塔加三連峰」沿途景色無敵，眼前就是玉山

緣 起 這次的活動又是臨時起意。就在三天前，賢哥問我這周末要去哪裡爬山？我原本的計畫是想去新竹的「北得拉曼」山和「內鳥嘴」山走走，看看山毛櫸，唯老咩的意願不高，這樣變成我一個人去的話又太無聊。於是

氣勢磅礡的十八連峰！穿越「干卓萬群峰」屹立雲海之上

在雲海滿佈的這三天，體會百岳四大障礙之一-干卓萬群峰，旅居於滋養無數山客的潔淨聖水-牧山池旁，越過氣勢凌人的十八連峰，從卓社大山下海拔 2.8 km，取得發燙雙腳抵達終點武界 - 栗栖溪，發燙雙腳泡著

登上東北亞最高峰「玉山主峰」　 第一座百岳健行初體驗

抽籤抽了四個月，玉山上的排雲山莊住宿始終抽不到，玉管處每天都會公布有抽到籤的隊伍名稱，隊名五花八門，很有趣，[抽到不想取團名][今晚我想來點玉山主峰]等等...，讓我不經思考，是不是沒有好好取團名，所

拉繩攀登上恐龍背！　新手攀岩入門「石碇皇帝殿」

有一段裸露的稜線，被登山界稱為

漫步森林　走進台北「翠山步道」迎接大自然的見面禮

走進自然，我們以什麼感官看見雜亂裡的美？是只有眼睛？還是只有抵達目的地時，才會停下腳步觀望四周的景色？我經常會思索著，那些從我們身邊快速擦身而過的，他們在這片森林裡究竟看到了什麼？如果他們只會因為雲海

登山入門推薦！百岳「奇萊南華」高山湖泊、翠綠大草原、三疊瀑布一次收藏

2018/06/04-05 追蹤Cher Instagram 奇萊南華簡介 中央山脈山系 「奇萊南華」，是指奇萊南峰(3358公尺)與南華山(3184公尺)兩座百岳，雖有奇萊之名，但與一般

探訪「黃金林秘境」山毛櫸步道　迷霧森林、翠峰湖、雲瀑也好美

探訪「黃金林秘境」台灣山毛櫸步道，當日往返。山毛櫸四季風情 - 春來枝頭吐新綠、夏日碧綠盎然、秋時黃葉耀金、冬臨枯枝落葉。迷霧森林…雲瀑...黃澄澄山毛櫸…藍天倒影翠峰湖…銀光閃閃芒花隨風搖…

飄雨中登上台中和平「鳶嘴山步道」　險峻危崖挑戰你的膽量

位在台中市和平區的鳶嘴捎來國家步道，海拔2180公尺，是中部知名的中級山，特別是一段需要攀繩的岩壁更是吸引不少山友，每到假日總會遇上大排長龍的情形 這天安排休假和朋友約爬，因出發時間稍晚，因

影／季節限定！北得拉曼步道神木群、內鳥嘴山山毛櫸好震撼

北得拉曼步道神木群、內鳥嘴山山毛櫸季節限定 北得拉曼步道，一聽這名字就覺得很威，還有號稱四大天王的紅檜巨木可以看，早已放在口袋名單許久，但是因為距離較遠，且夏季天氣不穩定，常有午後雷陣雨，遲遲找

森林迷霧、參天大樹與雲海！ 「高島縱走」優美五星級森林療癒步道

所謂「高島縱走」是指高台山、小島田山、中島田山、大島田山等四座山的連走行程。登山地點位於新竹縣尖石鄉的那羅部落，路線A進A出，往返距離約9公里，行走時間約6-8小時，高度落差約770公尺，是單日縱走的

綠油油抹茶山、夢幻塔曼山！ 「台灣中級山」路線推薦 想要挑戰看這篇

趣吧介紹過許多新手登山、百岳路線的文章，這次要帶各位登山好手向上邁進一步，來挑戰「中級山路線」，到底什麼是中級山呢？就讓小編來好好來作一下台灣中級山路線的介紹，看下去就對啦！

熱門新聞

極適合一日健走！「塔塔加三連峰」沿途景色無敵，眼前就是玉山

台灣百岳登山養成計畫！跟著四階段　一步步成為山系人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。