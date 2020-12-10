台灣百岳登山養成計畫！跟著四階段　一步步成為山系人

你也有登百岳的夢想嗎？登山該怎麼開始？前進百岳要經歷哪些階段？這次小編將以介紹登山階段與登山技能為主，行程與路線介紹為輔，讓大家可以參考一下，安排好自己的登山養成計畫！

登山階段一：登山室內課

▲台灣登山新手養成計畫-登山室內課。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想要開啟登山之路，要做的功課可不能隨隨便便，無論是知識、體力、裝備上都需要十足的準備，如果你還不知道要做什麼準備，不妨先去參加登山相關課程，在進行百岳登山之前，先將登山知識放進腦袋裡，把裝備裝上身，訓練好體力再出發！

登山階段二：登山實作課

有了基本知識之後，就可以背上裝備前往挑戰台灣的登山路線囉！在登山實作課中，實際體驗住山屋、野營、野炊，要知道登山可不只走路爬山，也要懂得如何煮食、就寢，才能充分體會登山的全面貌，就讓我們從幾條比較簡單的初級登山路線開始吧！

初級登山路線＃1

小觀音山

▲台灣登山新手養成計畫-App地圖使用。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想要上山，第一步要實用的就是看地圖、用地圖，本路線有專業的登山教練，會在登山的過程中，實際教學如何使用App地圖系統，以及如何規劃行動糧食，讓你擁有最基本的登山技能，以後想要自己前往登山，就再也不是問題了！

初級登山路線＃2

木柵猴山岳步道

▲台灣登山新手養成計畫-攀繩技巧教學。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

有了基本的登山知識和登山技能後，接著就是體能的訓練了！想要挑戰台灣登山路線，可不是只需要有好體力，更需要智慧運用體力，在登山教練的教學下，學會如何省力又保護身體的爬山技能，像是攀繩、登山杖等裝備的使用，都能讓你爬得更高、更遠。

初級登山路線＃3

新北烏來福巴越嶺古道

▲台灣登山新手養成計畫-野營實地操作。 （圖／江泓均）

再來則是登山住宿的技能，有的登山路線有山屋，有的則必須野營，所以學會怎麼整地、搭帳、野炊，都是非常重要的登山必備技能，將知識轉化為實際操作，用最友善的方式進行「無痕山林」的登山計畫，都是這趟初級登山路線會體驗的。

登山階段三：挑戰中級山

有了幾次初級登山的體驗之後，無論是在知識、裝備或是體力上都有一定程度的磨練，接著就可以前往挑戰中級山登山路線了！舉凡像是塔曼山、抹茶山、松蘿湖這些經常出現在SNS的知名打卡景點，其實都屬於台灣中級山登山路線唷！

中級山登山路線＃1

苗栗加里山

▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線加里山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

加里山位於苗栗南庄，海拔2,220公尺高，因有著梯形的山形，而被稱為是「台版富士山」。而中級山登山路線勢必比初級更多挑戰，沿途需要穿過重重山林、攀越巨石群、溯過溪流，整趟登山時間大約需要7～8小時，是適合有運動習慣、登山健行經驗的中級山路線。

中級山登山路線＃2

桃園塔曼山

▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線塔曼山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

塔曼山桃園市和新北市的交界，海拔2,130公尺高，為新北第一高峰，擁有檜木、杉木、山毛櫸等多樣化的景致。塔曼山步道全長為2.845公里，總爬升高度約490公尺，整趟步行大約需要5~6小時，是非常適合從初級轉換到中級山路線的選擇。

中級山登山路線＃3

宜蘭松蘿湖

▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線松蘿湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

松蘿湖位於新北與宜蘭的交界，是雪山山脈中的小盆地，因匯集雨水而形成湖泊，海拔約1,300公尺高，有著雲霧繚繞的夢幻湖景。而前往松蘿湖的步道全程約5.4公里，來回需要大約10小時，而松蘿湖同時也是可以實戰磨練野營技能的進階中級山路線，吸引不少登山好手前往挑戰。

中級山登山路線＃4

宜蘭加羅湖

▲台灣登山新手養成計畫-中級山路線加羅湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

加羅湖位於宜蘭大同鄉的，海拔約為2240公尺高，登山步道總長約為7.2公里，路線難度與松蘿湖差不多，都是較為進階的中級山登山路線，因此適合在熟悉登山技能與登山經驗良多後再來挑戰，才能充分體驗中級山路線的登山與野營樂趣。

登山階段四：挑戰百岳

上完室內登山課程與初級實作路線，也有中級山路線的經驗後，就是邁向實現百岳登山夢想的時刻囉！不過其實百岳也有各種難度，小編就介紹三條較多人嘗試與相對簡單的百岳路線，讓你們趕緊完成夢想吧！

百岳登山路線＃1

雪山東峰

▲台灣登山新手養成計畫-百岳路線雪山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

雪山屬於台灣百岳登山的入門路線之一，適合的登山季節也是相對較長的，只要事先申請並繳交入山入園證後，即可入山，也有山屋可以住，所以是不少登山好手的人生首座百岳。

不過要記得的是，因為登雪山需要在較短的時間內爬升較高的高度，從由海拔2200公尺開始，一路經過層層考驗，通過3000公尺高的哭坡之後才能登頂雪山，因此出發前知識準備與體力訓練一定要做足，才能充分體會雪山的美。

百岳登山路線＃2

玉山前鋒

▲台灣登山新手養成計畫-百岳路線玉山前峰。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

玉山是台灣最高的山，想要挑戰這座山，不妨可以從相對簡易的玉山前峰開始挑戰，先從八通關古道開始，暖身訓練一下再正式進入百岳登山的挑戰吧！玉山前峰前段平緩好走，後段則有險陡上坡，只要做好體力訓練，靈活運用過往的登山經驗，就能在這條百岳登山路線中體驗到登山的樂趣。

百岳登山路線＃3

合歡山主東峰×小奇萊

▲台灣登山新手養成計畫-百岳路線小奇萊。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

合歡山是百岳登山的首選路線，因為主峰路段平整好走，還可飽覽合歡群峰、奇萊連峰、南湖大山等群山景致，加上綠草如茵的小奇萊大草原，也是不少人為之嚮往的原因，只要做好體力訓練，經過初級、中級山路線的登山訓練，是很適合挑戰的百岳路線之一。

不過要注意台灣夏季經常會有午後雷陣雨，所以夏季前往時特別注意避免安排雨天路滑不好走的登山路徑，如果是露營過夜的行程，也需要準備防雨、防蟲的措施與裝備。

看完這次小編精心規劃的台灣登山新手養成計畫，有沒有覺得其實登山也沒有那麼困難了呢？把握所剩不多的2020，趕快開始動作吧！

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