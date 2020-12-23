手腳並用！需要攀岩的台南第一高峰「大凍山」

大凍山｜需要攀岩的台南第一高峰

不想看網誌的我先把時間點打出來，能做參考

Day1

1000紫雲殿起登

1230攀岩路線

1400大凍山

1700下山

不一樣的大凍山路線

平常我們在做大凍山或是雞籠山，一般都是走大凍山步道，而這次上網查了，發現有九大雞O型縱走的路線，其中還有攀岩、攀繩的行程，讓我們不禁想要嘗試看看。

行前準備

再爬之前，建議準備大約2公升的水量，些許乾糧，防曬，若是冬天可以建議帶個外套，一方面防寒，二方面防蚊蟲。

交通

我們從台南永康出發，大約一小時的路程就可以抵達紫雲殿，旁邊有大凍山停車場，但大部分的人都是把車停在紫雲殿前的馬路

檳榔山徑

一開始進入步道就會是這種沿路的檳榔樹，沿路都是產業步道的緩上坡，這裡是最炎熱也是最多蚊蟲的地方

光禿禿山林

再往前走一段，會遇到一整片光禿禿的山林，向右看可以看到整個城市，山巒疊疊很有層次感，這邊是視野開闊最良好的地方，微風徐徐，不同於大凍山步道都是人，這裡可以說是人跡罕至，非常舒服

攀岩路段

再往上走就是攀岩的路段了，這裡的山徑較原始，也需要運用手腳並用的方式，才可以做攀爬

前往大凍山

攀岩路線結束後就是比較平緩的原始山徑，路途可以聽到很多野生動物的叫聲，可能是人比較少的關係，這裡的海拔就比較高了，所以走起來氣溫較低，很舒服

終點-大凍山

大約走三十分鐘，就可以到大凍山了，如果累了，就可以走另一條大凍山步道下山，大約3K，在小繞一下就可以到紫雲殿了

感想

這裡很適合當百岳的練習場，有不同的路徑供民眾攀爬，適合訓練體力以及對野外的認識，雖然沿路視野沒有很好，但是地形多變，挑戰度很高，是個適合挑戰的好路線