聽新聞
test
0:00 / 0:00
手腳並用！需要攀岩的台南第一高峰「大凍山」
大凍山｜需要攀岩的台南第一高峰
不想看網誌的我先把時間點打出來，能做參考
Day1
1000紫雲殿起登
1230攀岩路線
1400大凍山
1700下山
不一樣的大凍山路線
平常我們在做大凍山或是雞籠山，一般都是走大凍山步道，而這次上網查了，發現有九大雞O型縱走的路線，其中還有攀岩、攀繩的行程，讓我們不禁想要嘗試看看。
行前準備
再爬之前，建議準備大約2公升的水量，些許乾糧，防曬，若是冬天可以建議帶個外套，一方面防寒，二方面防蚊蟲。
交通
我們從台南永康出發，大約一小時的路程就可以抵達紫雲殿，旁邊有大凍山停車場，但大部分的人都是把車停在紫雲殿前的馬路
檳榔山徑
一開始進入步道就會是這種沿路的檳榔樹，沿路都是產業步道的緩上坡，這裡是最炎熱也是最多蚊蟲的地方
光禿禿山林
再往前走一段，會遇到一整片光禿禿的山林，向右看可以看到整個城市，山巒疊疊很有層次感，這邊是視野開闊最良好的地方，微風徐徐，不同於大凍山步道都是人，這裡可以說是人跡罕至，非常舒服
攀岩路段
再往上走就是攀岩的路段了，這裡的山徑較原始，也需要運用手腳並用的方式，才可以做攀爬
前往大凍山
攀岩路線結束後就是比較平緩的原始山徑，路途可以聽到很多野生動物的叫聲，可能是人比較少的關係，這裡的海拔就比較高了，所以走起來氣溫較低，很舒服
終點-大凍山
大約走三十分鐘，就可以到大凍山了，如果累了，就可以走另一條大凍山步道下山，大約3K，在小繞一下就可以到紫雲殿了
感想
這裡很適合當百岳的練習場，有不同的路徑供民眾攀爬，適合訓練體力以及對野外的認識，雖然沿路視野沒有很好，但是地形多變，挑戰度很高，是個適合挑戰的好路線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言