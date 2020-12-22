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蒐集台灣鳥類山系！新竹關西「外鳥嘴山」攻頂挑戰
有一天看到網路上有人介紹台灣的鳥類山系，著名的包括台中和平鳶嘴山、新竹尖石內鳥嘴山、新竹關西外鳥嘴山、苗栗泰安鳥嘴山登山步道(又稱上島山)、新竹五峰到苗栗南庄的比大鳥縱走、新竹五峰鵝公髻山、新北三峽鳶山彩壁。
想想已經爬過鳶山彩壁、鳶嘴山和內鳥嘴山，還有「鵝比鳥大」的鵝公髻山。這次來到關西馬武督森林，裡面隱藏著外鳥嘴山的登山口，若無登山習慣的山友，切勿從這裡向上攀登，因為剛開始就是又濕又滑的杉木林步道，而且一路向上，坡度非常陡，和中級山有著差不多的陡度。
迷失在森林中一陣子之後，便開始到樹根路原始林，仍然一路陡上，加上沒有展望和標示公里的木樁，爬起來心很累，不知道前方還有多遠的路程。就在快要絕望的時候，旁邊看到石門水庫了！心想：該不會快到了吧！再走了數十分鐘，終於抵達山頂，是一小塊裸露岩石，可以遠眺附近的那結山和內鳥嘴山。
外鳥嘴山小百科
位於桃園復興、新竹關西和尖石的交界，原本的三角點已遺失，但是山頂視野極佳
海拔高度：1350公尺
爬升高度：綠光小學海拔715公尺，所以大概是635公尺
時間：5小時
抵達綠光小學
老師說話你有沒有在聽阿～
陽光灑落，照亮你我的心情
馬武督瀑布
看完瀑布後，準備回去外鳥嘴山的登山口，這個警示牌就是啦！
想看其他的鳥類山系：
想看更多的台灣美景請參考：https://nealsung.blogspot.com/
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