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真正的雪山！收集台灣雪景　純白系無敵美景

健行筆記 / 健行筆記Sonia Chen

收集台灣雪景明知無法抓住   卻希望一切如昔不當一隻鴕鳥    拒絕逃避

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我愛的山不要看   看了會中毒 

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2016.01.16 冰雪合歡生命實現夢想,  夢想創造人生

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2015.01.01 珍愛雪山感動的瞬間     剎那即成永恆

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2015.01.01 珍愛雪山 你知道台灣會下雪嗎    看過台灣的雪嗎

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2015.01.01 珍愛雪山 白白白白的雪, 藍藍藍藍的天

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天外有天   人上有人

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2015.01.01 珍愛雪山

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2015.01.01 珍愛雪山

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2014..01.10  雪山踩過厚厚的白雪, 腳上發出 窸窸窣窣 的聲音凡走過必留下足跡踩過白雪留下的腳印是 我自己的腳印2014 歲初, 我  在雪山, 留下腳印

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2018.01.14  沒看過雪山的雪, 是不是有些遺憾呢

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這就是 真正的雪山, 白雪覆蓋的山

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不是付出, 就一定會有收獲但是, 不付出, 就一定不會有收穫

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看得出來這是什麼山嗎　這是鳥山之首小劍山稜線 右側是佳陽山 左側是小劍山請叫我鳥山女王   所有的鳥山都爬二次以上。鹿山 X 2 + 喀拉業 X 3 + 小劍山 X 2 + 合歡西峰 X 3

ca35b702ccbeab859687998a9a1fddc8.jpg數數看    雪霸的山有幾顆呢

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2014.12.19  冬的沉醉雪花飛, 白雪在山林之間漫天飛舞, 冬的沉醉

 

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朝陽晨起, 山的呼喚, 望山的遊子, 期待再相聚

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晶瑩剔透的冰霜, 好似水晶, 在陽光下, 閃閃動人

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2013.11.29 太平山賞霧淞心的觸動 

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雪, 一片一片一片 

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心裡的觸動, 只有自己知道

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