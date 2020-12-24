真正的雪山！收集台灣雪景　純白系無敵美景

收集台灣雪景明知無法抓住 卻希望一切如昔不當一隻鴕鳥 拒絕逃避

我愛的山不要看 看了會中毒

2016.01.16 冰雪合歡生命實現夢想, 夢想創造人生

2015.01.01 珍愛雪山感動的瞬間 剎那即成永恆

2015.01.01 珍愛雪山 你知道台灣會下雪嗎 看過台灣的雪嗎

2015.01.01 珍愛雪山 白白白白的雪, 藍藍藍藍的天

天外有天 人上有人

2015.01.01 珍愛雪山

2015.01.01 珍愛雪山

2014..01.10 雪山踩過厚厚的白雪, 腳上發出 窸窸窣窣 的聲音凡走過必留下足跡踩過白雪留下的腳印是 我自己的腳印2014 歲初, 我 在雪山, 留下腳印

2018.01.14 沒看過雪山的雪, 是不是有些遺憾呢

這就是 真正的雪山, 白雪覆蓋的山

不是付出, 就一定會有收獲但是, 不付出, 就一定不會有收穫

看得出來這是什麼山嗎 這是鳥山之首小劍山稜線 右側是佳陽山 左側是小劍山。請叫我鳥山女王 所有的鳥山都爬二次以上。鹿山 X 2 + 喀拉業 X 3 + 小劍山 X 2 + 合歡西峰 X 3

數數看 雪霸的山有幾顆呢

2014.12.19 冬的沉醉雪花飛, 白雪在山林之間漫天飛舞, 冬的沉醉

朝陽晨起, 山的呼喚, 望山的遊子, 期待再相聚

晶瑩剔透的冰霜, 好似水晶, 在陽光下, 閃閃動人

2013.11.29 太平山賞霧淞心的觸動

雪, 一片一片一片

心裡的觸動, 只有自己知道