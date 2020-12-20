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石壁仙谷、水濂洞、旋轉樓梯！「雲林草嶺線」山旅四處遊

健行筆記 / 健行筆記Una Chen

參加健行筆記的【雲林草嶺線山旅體驗師】才知道草嶺這麼好玩，大推要再衝一波呀！

●－－－－－－－作業－－－－－－－●

我先交個作業：1.需和台灣好行巴士或站牌或票根拍照2.活動到11/30

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●－－－－－－－筆記－－－－－－－●

↓草嶺這次我選擇玩

【幽情谷】【青蛙石】【水濂洞】（同一區域）

【蓬萊瀑布】【石壁仙谷】【連心池】（同一區域）

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↓我比較常搭乘的是台灣好行墾丁快線，相較台灣好行草嶺線：

1.站牌超密集的！有些駐停的站牌，我都在想是不是為了當地居民的交通呢？因為附近沒有景點，或者有秘境只是我不知道^^

2.過了荷包厝之後，就是一直彎來彎去的山路囉！怕暈車的務必要吞下暈車藥唷！

3.草嶺線只有週三到週日有行駛唷！

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●－－－－－－路線分享－－－－－－●

【幽情谷】【青蛙石】【水濂洞】

我看了google map有兩個入口可以前往，我應該是走到...最不會有人選擇的路線，從頭到尾都沒有遇到其他旅客。然後用Garmin，是找不到的唷！建議把以下資訊記起來，就不會走很多冤枉路囉！

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↓左轉後就是小路跟苦茶花路徑囉！

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↓然後會經過一個廢墟的涼亭

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↓我猜大家都是從草嶺社區那邊走過來這裡。這次我選擇往左轉青蛙石方向前去。

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幽情谷

真的很幽情，沒有甚麼日照，非常涼快！

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當看到整片的蜂窩岩時，代表你就快要到旋轉樓梯之青蛙石囉！

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↓旋轉樓梯限制一次通行兩人，怕高的朋友可能要三思唷！

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↓過了旋轉樓梯後，會有左轉【峭壁雄風】跟右轉【水濂洞】選項。【峭壁雄風】我只有走十分鐘，可以走到峭壁的天空步道，跟一眼望去遼闊風景。但從網路地圖上，終點遙遙無期，又加上天氣好熱沒有遮蔽的樹林，我就折返囉！

【水濂洞】右轉後不到30秒就可以看到水濂洞囉！這次去水量不大，但那被水沖刷的峭壁，實在令人震撼不已！

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↓前往【峭壁雄風】一隅

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【青蛙石】需要抬頭才看得到唷！

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【水濂洞】岩石被水劃出的顏色，真的很曼妙。

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【蓬萊瀑布】

Garmin搜尋阿達愛玉攤即可抵達，岔路口不明顯，有一塊大空地跟一大間的鐵皮屋，一開始還有點懷疑，因為網路是寫阿達愛玉「攤」，但實質店面超大的！阿達愛玉現在是孫女在經營，很好客且有自製草嶺旅遊地圖，很熱心幫忙解說。她的苦茶油麵線賣得比對面攤位貴十元，是因為有加油蔥酥。我們所看到的第一站到第二站的纜車是她阿公自己蓋的，但在89年被政府拆除。

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↓兩條路是互通的，一個O字型的路線

這次我選擇右轉（走蓬萊吊橋）進去，回程走類似鳥居造型的石柱回來。

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↓看到恐龍就是代表你要抵達目的地囉！

蓬－萊－瀑－布－

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【蓬萊瀑布】

那天水量不多，但高大的峭壁實在令人震撼！走到底有水潭可以玩水，水並不深，裏頭有很多魚兒，感覺夏天會很多旅客來玩水。

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【連心池】

從入口走路過去不到10分鐘就到囉！路況非常好唷！到底有個平台，沒有屋頂，山谷太陽不大，所以不會顯得熱或煩躁。

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【連心池】

小小的，離我很近，顯得親民多了！水潭裡很多魚群，如果把腳放下去，牠們都會失心瘋的啃你唷！感覺可以來這放空整個上午，但我時間有限，所以待個半小時就離開了。

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【石壁仙谷】

它在連心池的入口的另一個反方向（下坡處），就從一片竹林走進去，不太明顯。

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石壁仙谷】很寬廣，可以近距離看到壺穴跟大自然美景

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↓每個壺穴裡面都是滿滿的蝌蚪，極為壯觀。

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●－－－－－－－心得－－－－－－－●

1.草嶺大概要安排玩個兩天到三天才值得，這次只有踩六個點，而且都很倉促，有點可惜。

2.草嶺應該算是台灣難得可見的觀光景點了，沒有便利商店、沒有星巴克還是質感過高的咖啡屋，它只有滿坑滿谷的美景跟你自己的心。

3.相對的在交通上真的很不方便，如果搭乘台灣好行，要看好班次時間，因為錯過了就是錯過了，沒有其他客運跟大眾交通。喔！也沒有加油站唷！所以開車騎車的朋友，要留意油箱！

●－－－－－－－臉書－－－－－－－●

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瀑布 美景

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