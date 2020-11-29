綠油油抹茶山、夢幻塔曼山！ 「台灣中級山」路線推薦 想要挑戰看這篇

趣吧介紹過許多新手登山、百岳路線的文章，這次要帶各位登山好手向上邁進一步，來挑戰「中級山路線」，到底什麼是中級山呢？就讓小編來好好來作一下台灣中級山路線的介紹，看下去就對啦！

台灣中級山路線推薦

台灣中級山，廣義來說指的泛指海拔1000~3000公尺高的山脈，介於百岳與高山之間，路線因環境不同而有多元化的樣貌，登山時間也可以分為1~3天，像是「高島縱走」、「鳶嘴稍來」，以及網美最愛的「抹茶山」等路線都屬於中級山路線。

台灣中級山路線推薦＃1

塔曼山

▲台灣中級山路線推薦-塔曼山。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

塔曼山聽起來似乎有些夢幻與浪漫，事實上確實也是這樣的一座山，它位於桃園市和新北市的交界，海拔2,130公尺高，為新北第一高峰。

塔曼山步道全長為2.845公里，從塔曼山登山口集可見大霸尖山、南湖大山等山脈，沿途有檜木、杉木恣意生長，宛如迷宮一般。春天杜鵑盛開，秋天山毛櫸轉黃，各種美麗而多樣化的生態，來回步行大約需要5~6小時，需要一些耐力和體力，是一條非常值得一走的中級山路線。

台灣中級山路線推薦＃2

加里山

▲台灣中級山路線推薦-加里山。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

加里山位於苗栗南庄，海拔2,220公尺高，因有著梯形的山形，而被稱為是「台版富士山」，加里山過去曾是林業茂盛的山林，因此可見遺留的台車鐵軌遺跡，被歲月湮末在層層柳杉樹林之中，帶有幾分歷史餘韻。

加里山特別的景緻，還有每年3～4月生長的台灣特有一葉蘭，以及加里山山頂一等三角點視野遼闊，可眺望雪山聖稜線和鹿場，都是登山好手前來朝聖的原因之一，不過加里山路途稍艱辛，登山時間大約需要需7～8小時，是適合有運動習慣、登山健行經驗的中級山路線。

台灣中級山路線推薦＃3

小觀音群峰

▲台灣中級山路線推薦-小觀音山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位於台北市北投與新北市三芝交界的小觀音山群峰，其實就是最近非常紅的隱藏版抹茶山，主峰約為1,066公尺高，還有火山口的特別景致。

而小觀音山群峰之所以擁有抹茶山景觀，則是因為受到強烈東北季風吹拂，讓短小的箭竹層層疊疊被覆於山坡上，一眼望去綠草無垠而得名。

跟著趣吧團隊拜訪隱藏版的抹茶山，不只能欣賞美如抹茶的綠茵草地，更能學習使用電子地圖與行動糧食規劃的知識，帶你玩出比打卡更有深度的中級山路線玩法！

台灣中級山路線推薦＃4

抹茶山

▲台灣中級山路線推薦-宜蘭抹茶山聖母山莊步道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

而真正因日本攝影師而爆紅的抹茶山，則是位於宜蘭礁溪，雖然近來成為網紅打卡點，但其實也是一座沒有耐力與體力，不能輕易挑戰的中級山路線。

抹茶山原名「五峰旗山」，海拔約950公尺高，其中的聖母山登山步道全程約為11公里，來回大約需要5~6小時，起始多坡路但尚算好走，但緊接著一路的升，直至經過山頂才可見抹茶山，絕對不是輕鬆就能打卡到的中級山路線！

台灣中級山路線推薦＃5

霞喀羅古道

▲台灣中級山路線推薦-新竹霞喀羅古道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

早期霞喀羅古道在日治時期為當地路落的主要向外道路，因此設有警備道路、派出所等，現在依舊可見部分遺址，而霞喀羅古道最為人熟知的就是秋楓景致，每到秋天就會有許多慕名而來的賞楓遊客。

而霞喀羅古道也是中級山路線之一，整段長度約為24公里，走完全程所費時間約10小時左右，屬於中難度路線，要想挑戰霞喀羅步道可以從新竹縣五峰鄉的石鹿端或是尖石鄉的養老端進入，來規劃登山健行的路線。

台灣中級山路線推薦＃6

馬那邦山

▲台灣中級山路線推薦-馬那邦山。（圖／chiuli_chiuli, Instagram）

馬那邦山地處苗栗縣大湖鄉與泰安鄉的交界，同樣也是秋季賞楓勝地，而馬那邦山來自於泰雅族語，意指山容壯麗，是早期泰雅族出入與狩獵的主要通道。

▲台灣中級山路線推薦-馬那邦山。（圖／chiuli_chiuli, Instagram）

馬那邦山海拔約1,406公尺高，是台灣小百岳之一，每到秋冬季節，主稜線兩側的青楓、楓香皆會轉紅，加上層疊的山嵐景致，讓這條中級山路線成為登山好手的喜愛之處。

台灣中級山路線推薦＃7

松蘿湖

▲台灣中級山路線推薦-松蘿湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

松蘿湖位於新北與宜蘭的交界，是雪山山脈中的小盆地，因匯集雨水而形成湖泊，海拔約1,300公尺高，因常年雲霧繚繞的夢幻美景，吸引不少登山好手前往探訪。

而前往松蘿湖的步道全程約5.4公里，來回需要大約10小時，沿途可見闊葉與針葉林混聲，而大部分的登山好手都會選擇露宿一晚，欣賞清晨中美麗的松蘿湖，一睹「17歲少女夢幻湖」的面貌。

台灣中級山路線推薦＃8

加羅湖

▲台灣中級山路線推薦-宜蘭秘境加羅湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

最後則是位於宜蘭大同鄉的加羅湖，海拔約為2240公尺高，是鄰近山群中最為寬廣遼闊的高山湖泊，因周圍景緻優雅美麗，又被稱為是「仙女散落的珍珠」，登山步道總長約為7.2公里，不只是登山人喜愛的中級山路線，也是高山野營的人氣首選。

看完以上8個趣吧精選的台灣中級山路線，你是不是也有點心癢癢，想趁著年底前趕快實行你的體能訓練計畫，出發來去挑戰中級山路線吧！

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