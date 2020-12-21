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加里山進階版！「哈加縱走」雲海超美　還有刺激攀岩

健行筆記 / 健行筆記山谷谷＿谷庭

▲一日哈加縱走全路況。

苗栗加里山被譽為是台灣小富士山，知道加里山很久了，但每到假日滿滿的人潮總是讓我有點卻步，後來查到一條哈勘尼山串連加里山的「哈加縱走」路線，覺得路況有挑戰性而且名字也很有趣，就決定挑個天氣好的週末出發囉～

★★★注意！「哈加縱走」至少時間得抓10~11小時以上！（當然你是跑山就不算，我是以正常行走來算）

切勿太晚啟登否則摸黑較危險，最理想應該是前一晚露營登山口或附近民宿，清晨五點前出發比較保險，全程幾乎都是連續陡上、陡下跟很多個假山頭，以及攀岩拉繩！！

一日哈加縱走時間參考：當天9點起登，11點抵達哈勘尼山三角點，下切溪谷1230抵達風美溪，大休＋午餐 13:30 出發加里山，16:30 抵達加里山三角點，20:00 出登山口。（下山摸黑慢慢走找路約3小時，勿必提早起登天黑前下山）

詳細路況不想看圖文的，可以直接參考上面的影片。

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▲加里山停車場的展望大好，一到馬上就是壯闊的雲海。

「哈加縱走」若是新手可能真的哈不出來，是一條頗硬的練腳力中級山縱走！但我覺得很好玩也拍了影片紀錄～推薦給大家這條人潮相對少，但一樣可看到雲海美景的路線。

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▲雲海就是有種魔力，不管看起次都覺得好美。

首先導航到「鹿場登山口」，建議早點抵達，登山口有停車場但假日很快就會停滿，一車是100元。

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進來登山口後，一下就會到哈勘尼山跟加里山的岔路口，往右邊是往加里山，左邊直走則是哈勘尼山。我們這次採順走大O的方式，所以先走哈勘尼，沿途2小時幾乎都是陡上，路況有點不清楚加上倒木多，走的人很少，這次上去全程只有我們3人走這條路，隔壁加里山倒是很熱鬧。

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所以走哈勘尼山一定要載好地圖軌跡，連續2小時陡上也很考驗腳力，基本沒什麼展望，林相為柳杉＋杜鵑等原始林，不過仔細觀察很多小生物也非常有趣，我抵達三角點時也很感謝哈勘尼山，給我有運動到的暢快感，很好的鍛鍊過程。

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在三角點稍作休息，接著就一路下切，全程陡下到溪谷，樹根落葉路很濕滑，所以也很考驗下坡技巧，不過抵達風美溪覺得好值得，它實在太美了，靜靜的溪流跟初開的芒花，淡淡的風吹過，果然風美溪這名字取得真好！

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吃完中餐後前往加里山，我個人覺得接到加里山中間這段是比較累的，因為前面會先給你大約2小時連續陡上，幾乎沒有什麼平路可以稍微休息，然後2小時過完，就會開始好幾個假山頭，上上下下還需要攀岩，最後甚至有將近90度大岩壁，對於怕高的我來說是一大挑戰。

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不過攀爬岩壁時，回頭望後頭的山雲霧繚繞，也會覺得，呼～還好我有來親眼看到這美景，有時矇著頭一直走很累，記得稍微抬頭或回望後面的任何景色，鳥山從來都不鳥，只取決於你怎麼看。最後經過一番千辛萬苦終於來到加里山三角點，因為時間已經四點半，我們也就簡單拍完照下山。

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而且剛好在三角點時，只有我們三人，完全都沒有遇到假日人潮多到像菜市場的狀況，也算是另一種特別的加里山體驗吧（笑）

最後也就把握時間趕緊下山，但仍然摸黑3小時左右，不過我們都有準備好頭燈、糧食、足夠的水跟保暖衣物，所以慢慢走不慌張，但的確入夜後的加里山若是第一次來路況真的比較不好判斷，尤其是在岩壁拉繩區，因此若要走哈加縱走～一定要清晨出發最保險！！

爬山影片在YouTube :  山谷谷＿谷庭 

更多爬山的生活在 IG : Emma 谷庭 、 FB : 山谷谷＿谷庭

   

登山 美景 露營

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