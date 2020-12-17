全台最大檜木神木園「棲蘭神木園區」　靜心倘佯在神木群中森呼吸

我在蒐集神木群。走過了：司馬庫斯、鎮西堡、拉拉山，喔！還有一個：全國最大檜木神木園？豈可錯過？！

由於棲蘭神木園地處生態保護區內，非經申請禁止進入。前一晚入住棲蘭山莊，第二天搭乘專屬的小巴前往。車子行經北橫75K後，轉入設有管制站的100線林道，蜿蜿蜒蜒的林道會車不易，難怪需要管制。進入海拔約1500公尺園區後，由專業導覽人員帶領，沿途進行生態解說。

鬱鬱蒼蒼的林木，高大的樹幹、茂密的枝葉濃蔭蔽天，幽靜的森林散發遺世獨立氛圍。

坡度起伏不大，一群人錯錯落落的沿著像十八彎的之字型山路迂迴攀升；山風送來了紅檜與扁柏原木的香氣，濃郁的芬多精沁人心脾。

近百棵神木百姿百態，有的高聳參天，有的巨大壯闊，有的盤根錯節，有的悠然獨立；一棵棵巨木似在訴說千古流傳的故事。

依樹齡，以同一時代的歷史人物來為檜木命名：白居易神木、孔子神木、王昭君神木、文天祥神木及蘇東坡神木…等；頗具巧思。

檜木種子落於岩石，必須克服惡劣環境始成巨木。歷經千年風霜雨打，莫非你累了？還是人們無情的砍伐？

茂密林間不時雲霧飄渺，迷霧森林美不勝收。

我在充滿生命力的森林中，在令人震撼巨木群中，感受大自然中瀰漫著寧靜致遠的淡泊～古今多少事，都付笑談中。