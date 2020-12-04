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探訪「黃金林秘境」山毛櫸步道　迷霧森林、翠峰湖、雲瀑也好美

健行筆記 / 健行筆記Chin 天天的異想世界

探訪「黃金林秘境」台灣山毛櫸步道，當日往返。山毛櫸四季風情 - 春來枝頭吐新綠、夏日碧綠盎然、秋時黃葉耀金、冬臨枯枝落葉。迷霧森林…雲瀑...黃澄澄山毛櫸…藍天倒影翠峰湖…銀光閃閃芒花隨風搖…

  • 出發日：11月18日，天氣：晴朗、迷霧、雲瀑

  • 交通：一早公車、捷運專車，直達台灣山毛櫸步道登山

  • 步道入口→地質千層派→木橋→紅檜林→里程碑遺址→山櫻花林→山毛欅觀景台(來回)→翠峰湖觀景台

  • 全程費時：6.41公里。4小時20分   GPX點我

  • 照片連結 點我

翻山越嶺終於來到太平山入口。雖然不是假日，但人好像蠻多的。排隊，買入園票。距離登山口，車程約還有30幾分鐘。一路彎彎曲曲揺揺晃晃，會暈車的請自重。

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遠方，藍天下，那小小的山屋，就是永遠訂不到的無緣小屋 - 翠峰山莊。

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終於，走在這傳說中的步道裡...剛開始，康莊大道啊！沒有傳說中的泥濘難行。和熙的陽光從林木的細縫間灑下...，好喜歡步道的光與影...

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步道旁的綠絨地毯上滿滿水滴，陽光照射下，閃閃發亮，好像水晶灑滿地。

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聽說：這山毛欅葉片造型的鐵蓋及木椿是為了讓山友不踐踏滿地的苔蘚而建造的。但，我怎麼覺得，人們好像是為了不讓鞋子沾上泥巴而走在上面。而兩旁早就走出二條路來了。

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遠方山頭出現雲瀑，一轉眼己成白牆一片。

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探訪黃金林之前，先賞一下白芒與雲瀑...。

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遠方一整排應該就是傳說中的銅山金黃山毛櫸吧！

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白芒芒的一片，好像白雪...。

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走過一個山頭，回頭望，藍天、芒花、漸層的秋森色彩...。好美哦！

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葉子快掉光了，芒花盛開，宣告秋己將盡...。

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精華區到了，雖然己進入尾聲(只剩下二、三顆)。但，今天幸運啊！黃澄澄的在陽光照射下更顯耀眼。落葉枯枝在雲瀑的配合下更顯氣勢。

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山毛櫸(台灣水青岡)屬冰河時期孑遺的珍貴植物，也是「夸父綠小灰蝶」的主要食草。經冰河洗禮，在山稜線上展現迷人風姿。黃澄澄的山毛櫸，為鬱綠的山林打造黃葉耀金的夢幻秋景。

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仔細看，其實山毛櫸的葉子跟櫻花葉好像哦！

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冬陽照在己落葉的三毛欅枯樹配上藍天白雲，有種暖暖的感覺。

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坐在這棵大樹旁，望著雲瀑，吃著早午餐，不管是什麼都是美味啊！

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台灣三毛櫸步道終點。有個展望平台...。

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回程時，己有些大霧

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剛剛藍天白雲己不復見，取而代之是白霧茫茫，好像濛了一層紗...。跟來時的景緻完全變了一個樣。濛矓也美。

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回程，在2.9K 開始有段上坡階梯路。不過，還好不是很長...。

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到2.5K時就開始平坦路段

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里程碑遺址，可以坐下來歇一會...喝口茶...。來時在這裡看到美美雲瀑。回程時，己起大霧...。

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有種魔法般吸引力的原始森林，又有點像阿凡達場影，令人流連忘返。象鼻樹?

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倒插鯨魚?

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回程時的迷霧森林...。

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全程走完，登山鞋還好吔！雖然褲腳有些沾泥，但可接受。沒有預期的難走。

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步道旁雄偉壯麗的千層派 - 板岩岩壁常見於原住民石板屋建材，是中央山脈的主要岩石種類。

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回到出發點，補拍台灣山毛櫸步道入口

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順遊翠峰湖

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山毛櫸。下次再見。

步道 登山 秘境

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