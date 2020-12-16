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攀登「馬那邦山」一睹可愛三角點　路程還能賞細道邦山壯闊山形

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

＊提醒：珠湖登山口路旁有許多咬人貓，行經時須多加留意！

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一抹楓紅的承諾

一次觀看MIT台灣誌的專題，提到奇人劉運財老師(老師現年應已高齡87歲)，於任教期間，為了鼓勵學生凡事持之以恆的精神，身體力行，自民國67年起，完成登頂馬那邦山超過一千次的壯舉。與馬那邦山結緣後，劉老師並花費許多心力照料山中楓樹，每到秋天，這山裡的美麗楓紅，成了劉老師對學生們最感動的承諾！

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泰雅族聖山的神秘魅力

豐富的中低海拔生態、原住民族對抗清軍與日軍侵略的古戰場遺址、山頂的一點三角點....，多元的元素，從不同角度，都為馬那邦山增添了許多迷人的風貌。

攀登馬那邦山，主要透過三個登山口，包括南線的天然湖登山口，與北線的上湖、珠湖登山口。此行我們由珠湖登山口造訪，經過古戰場、石門、至馬那邦山三角點。北線步道行經杉木林、櫸木林，若想賞楓及造訪古戰場遺址，則可選擇由南線兩登山口入山。

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◣葉背白色的蕨類植物，有著充滿詩意的名字：『裡白』

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◣豐富的生態環境與歷史資產，是馬那邦山最迷人的魅力

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◣山頂的一點三角點，也是馬那邦山的一大特色

細道邦山

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由珠湖登山口入山，於山徑上可以欣賞到細道邦山挺拔陡峭的壯闊山形，也可在叉路上往細道邦山前行，再繞回走訪馬那邦山。中興村原名細道邦，昔日因這裡的山路崎嶇難行，而有細道邦之名。

馬那邦山。侏羅紀

今年萬聖節參加社區舉辦的萬聖節遊行，媽媽應小樂要求，手工剪裁訂製了一隻小恐龍裝，因為孩子很愛這次的萬聖節裝扮，我們也突發奇想，帶著恐龍裝來馬那邦山跑跳留念，看著小樂在原日軍軍營區的草地上興奮著裝扮演恐龍，也為我們的馬那邦山之行留下了複合的記憶與樂趣。

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#四歲小樂的第24座小百岳

登山 萬聖節 賞楓

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