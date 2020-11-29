中級山上的黃金世界！遊走北得拉曼、內鳥嘴山，碩大山毛櫸隨處可見

趁著一年一次的台灣山毛櫸黃金月，挑選了較容易到達的北得拉曼步道，行程最高點剛好可以揀一顆三等三角點，內鳥嘴山，下山順訪北得拉曼神木群。

行程：

08:40 北得拉曼登山口（0.0km）--> 08:55 好漢坡（0.6km）--> 09:20 回音谷（1.2km）-->

09:40 岔路口，取左徑上（1.6km）--> 10:50 內鳥嘴山三角點（約3.6km） --> 休息至11:20 -->

12:10 北得拉曼瀑布 （約4.2km）--> 12:15 No.4 神木 --> 12:30 No.1,2,3 神木（約5km）-->

12:55 1.6km岔路口（約6km）--> 13:50 登山口（約7.6km）

（P.S.由於官方的里程標示僅針對神木群步道，因此岔路口往鳥嘴山後的里程是靠GPS軟體概估的。）

適逢週末加上山毛櫸變色旺季，人潮洶湧，車子停在離登山口約500公尺遠的下方再步行至登山口。

在山徑上之字形盤旋往上繞，來到0.6km處的好漢坡起點。

好在好漢坡並不算長，很快便抵達1.2km的回音谷，獨特的岩石尖稜，宛如一把倒置在山頂的菜刀，很多人在此放聲大喊，與自己的回音對話，頗具趣味。

此後是一段沿著稜線所搭造的木質樓梯，陡峭卻十分安全，實在佩服建造的前輩！

陡峭的木梯帶我來到一座不知名的小山頭，這裡展望不錯，可以遠眺到龍潭大溪一帶，平常都是從下方看這裡，如今易地而處，很有趣的感受，今天空氣很好，大溪的崁津大橋清晰可辨（影片中）。

很快便抵達1.6km 處的岔路口，有些人只是來看神木的，便可從此處取右徑前往（有兩條，最後會在神木區會合），往左便是繼續往上朝內鳥嘴山三角點。

在往三角點的途中，大約離山頂500公尺處，開始出現台灣山毛櫸的蹤影，第一棵山毛櫸就十分碩大，昂立在朝向東北方的懸崖邊，金黃色的樹葉，在陽光照射下熠熠發亮，感覺心神在一瞬間都被它所吸引，霎時忘卻身體的辛勞。

接下來就像進入嘉年華盛會一般，一位位華麗的表演者一一出場，爭相展現最美的一面給來到的山客們。

慢慢走，慢慢拍，慢慢欣賞，10:50抵達山頂，山頂還有一棵頗具靈性的山毛櫸，枝葉繁茂地生長著，向其仰望有種令人敬畏的姿態。

在此與三角點拍照，吃個午餐，停留約莫三十分鐘，告別山毛櫸前往神木區，叉路口就在離山頂約50公尺的地方，附近有段枯樹上，長了許多猴板凳，是大自然賜予的明顯路標。

此段路往下感覺比來時的那段更陡一些，如果是先走到神木區再往上至內鳥嘴山的人，可能會較為吃力一些，好在此時是下坡，轉眼間就來到娟秀的北得拉曼瀑布與最為壯闊的第四號神木，它雖壯碩，但其實內部也早已空心，剩下一圈厚實的樹皮，持續供給養分。

再往前不遠，即可抵達第一～第三號神木所在，其中一棵神木遭到雷擊，內部都已燒成木炭狀，看來是已經死了，另一棵受到地形影響只能斜著生長，都沒有四號神木來得大，三號神木則是處在一個不錯的位置，長得頗茂盛，未來應該能持續壯大。

告別神木區，稍微往上攀爬，便抵達1.6km的岔路口，途中有懸空的木橋，放空的好位置。

大約下午1:50返回至登山口，總時程約5小時10分鐘，步行里程數約7.6km。整體來說是滿輕鬆的行程，山毛櫸也差不多是變色與落葉最均衡的時刻，或許下次變黃的季節可以再來拜訪。

最後，天氣好，當然要來認一下山頭！