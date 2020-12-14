考驗體力的山林縱走行程！「新阿溪縱走」眠月線、水漾森林一次收

5年級生一定都聽過稍微有點挑戰的救國團溪阿縱走健行團，後因為因921地震影響，現今的路線是從眠月線石猴車站，水漾森林出杉林溪間的一個山林縱走行程，全程將近30公里，尤其是石猴到水漾森林，要先上切300公尺再下切溪谷1000公尺，還要背重裝走爬三天，真的沒有三兩三，還是不要上梁山，不是上過玉山雪山就可以輕鬆完成的，如果下雨更是危險，感謝老天爺給了三天好天氣❤️

第一天眠月線走鐵道到石猴車站，全長9.2公里，24座橋樑，12座隧道，平緩好走，享受一整天的森林浴，舒服；大崩壁已經有安全裝置，而且中間還有協作指揮，安全過關，接著連續淘空的鐵橋，有懼高的我卡住了，還好有新認識的妹妹，全程一對一帶我過橋，＂海倫＂愛你哦?

別怕，Follow me!

第二天石猴到水漾森林，剛一出發就被隱藏在草叢的樹根絆到，全身直接撲地雙腳瘀青破皮，幸好前面平坦沒大礙，站起來繼續Go，接著就是體力大考驗，陡上300公尺，平時有鍛練，過關，而且還看到玉山，拿到松山三角點，下切1000公尺，不像富士山那樣只有石片和碎石，樹根就是我的支撐，到溪谷沒有樹根怎麼辦，坐下來溜滑梯吧，到達水漾時，確定這次可以保住腳趾，不會黑指甲了！

水漾森林，夢幻仙境，深藏在杉林溪山林裡的祕境，枯木加上清徹的水，相映加倒影，不同時間有不同風貌，我們到的時間很早，看到下午的清澈，傍晚的詩意，也看到上午的藍天，何其幸運!

阿溪縱走第三天，水漾森林到杉林溪，全長11.8公里，比起昨天陡上下今天已經算小菜了，順利在預定時間抵達杉林溪，慶功???

回想這三天，全程重裝，在森林爬上爬下，晚上野露三天沒洗澡，上洗手間也是很克難，驚險刺激，體能大考驗，攀繩的時候，我竊喜爸媽給我長手長腿，平時有鍛練也派上用場，這樣的行程體驗過就好，畢竟不是每次都有好天氣好運氣好隊友?❤️?