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【雲林草嶺線】誰說西部沒峭壁峽谷？一日來回台北雲林帶你改三觀

健行筆記 / 健行筆記Joanna

「誒！這禮拜日要不要一起去爬山？」某天，一位靠爬山維生的同事問起。

「嗯...這禮拜好像可以喔～」我看了看手機上的日曆說道。

「耶！我們可以租車去雲林，一日來回！（撒小花）」

休但幾勒？台北雲林一日來回嗎？雖然聽起來有點瘋狂，但我還真的沒有去過雲林，再加上本人的ｍ屬性......好吧！於是，一趟瘋狂的旅程，就此展開！

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前往草嶺出發！（拍攝：筆者）

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搭台灣好行也能到雲林草嶺（拍攝：筆者）

11/1 早上 6：40 我們從台北士林出發，大概花了 4 個小時，終於抵達雲林草嶺區。由於是「一日北雲」，我們當然要盡可能地踩點啊！以下先列出這次的行程景點：

【行程景點】：Part 1 持明寺—>峭壁雄峰—>水濂洞—>幽情谷—>茄苳步道入口＆統領愛玉小吃—>持明寺（GPXPart 2 同心瀑布GPX）—>萬年峽谷

－－

「是這裡嗎？」

糟糕，我們好像開到一個不是一般人會先去的點。沒關係，從哪裡開始都行。停好車，攀上樓梯，看見了一座寺廟－－持明寺。

【持明寺】

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來踩點，當然不能忘記認證照（拍攝：小魚）

橘紅色的屋頂，配上藍天白雲，佇立在山林間的持明寺，雄偉壯麗。不過，我們的目光卻被潔白的地面吸引，站在上頭宛如溜冰場一般！（請神明原諒咱小的不敬?）

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佇立在山林間的持明寺（拍攝：筆者）

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溜冰場的部分ＸＤ（拍攝：筆者）

【峭壁雄峰】

走著走著，我們直接來到「峭壁雄峰」。

「到了？」沒錯，我們就是這麼有效率！（根本抄捷徑ＸＤ）

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遊客 & 敬告遊客告示牌（拍攝：筆者）

不過說真的，這裡真的挺美的，我突然有種置身東部的錯覺。站在制高點眺望遠方的我們，看了一會兒，決定攀著繩索下去。到了底下的眺望台，又是另一種感受。

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本該往下爬，但想要營造出努力向上爬的三人（拍攝：小魚）

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哇！有秋天的味道（拍攝：筆者）

【水濂洞】

玩完後，我們前往下一站－－水濂洞！

走在步道上，一側是岩壁，一側是荒野，突然有種「Into the wild」的感覺（好興奮啊！！！）

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這裡真的雲林，不是東部啊！（拍攝：筆者）

終於，抵達目的地。我們已經準備來當「美猴王」啦！我們輪流接受醍醐灌頂，腦子好像沒有比較聰明，倒是身子冷到清醒了起來。

要當網美，不容易啊！

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上演濕身秀的美猴王們（拍攝：小魚）

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準備修煉身心、洗滌自我的勵志背影（拍攝：筆者）

【青蛙石】

「附近好像有『青蛙石』耶！」

「我們該不會錯過了吧？」

我必須說，這裡的路標指示真的有點「母湯」，常常讓我們開始懷疑自己（路標真的該換新了喔☺️），總算，皇天不負苦心人，我們找到了「青蛙石」。

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看看大家，多麽興奮啊！（拍攝：筆者）

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真的滿像的啦！我給 87 分（拍攝：筆者）

【幽情谷】

稍作休息後，我們繼續前往「幽情谷」，不過我們非常疑惑。

「是這裡嗎？」

我們再次仔細比對橋的位置才發現是這裡無誤。嗯......總覺得有種似曾相似的感覺......

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啊！原來是照騙的部分啊！（拍攝：筆者）

好的，下一站。

-

我們走啊走，走到了「茄苳步道」的入口，其實這裡應該是一般走峭壁雄峰的路口吧！不過沒關係，條條大路通羅馬啦！

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拍個路標認證一下（拍攝：筆者）

此時，看到旁邊有一處「統領愛玉小吃」，想想我們大概也走了近 4 個小時了......

「走！去補給吧！」

我們各點了一碗愛玉，配上蜂蜜，真香！但其他桌的人點了合菜，那才真叫香啊！我暗暗下定決心，下次來的話就來點個！（如果還有下次）

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前往補記站囉！（拍攝：筆者）

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我們各點了一碗冰涼的愛玉，沁涼入心頭，整個人都醒了啊！（拍攝：筆者）

【同心瀑布】

吃完回到了持明寺，接著驅車前往「同心瀑布」。

嗯......這就是一座普通的橋，旁邊有一個瀑布，而在橋上拍瀑布時還會被擋住......

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喜氣顏色的橋，配上保護性十足的濾網（拍攝：筆者）

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瀑布＆避不開的線（拍攝：筆者）

其實，很多時候你無法預期會有什麼風景，但這也是一趟旅程有趣的地方啦！

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一臉表示：「還是要自己找樂子，對吧！」（拍攝：筆者）

【萬年峽谷】

時間已經有些晚了，雖然內心經歷了前面的陣陣波瀾，我們還是抱著既期待又害怕受傷害的心，前往最後一站－－萬年峽谷。

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保持著既期待又害怕受傷害的人們（拍攝：筆者）

夕陽西下，峽谷的溪水映出了耀眼的金黃色澤。

我們沿著步道，翻越而下，置身於峽谷之中。小小的我們，在大大的天地之間。

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夕陽浸染下，映出金黃色澤的峽谷（拍攝：筆者）

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廣袤的土地，渺小的我們（拍攝：筆者）

「回去吧！」太陽消失了，天一下就黑了。突然，我看到了一個點閃閃發光。

「是螢火蟲！」我的視線循著那綠色的發光體，看了一會兒。

似乎，在台北很久沒有看見的光，在這裡看見了。

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雲林的天空（拍攝：筆者）

－－

後記

對於住在天龍國的我來說，雲林草嶺真的是遠了些，但真心覺得這趟旅程讓我對雲林改觀：「西部也有峭壁峽谷啦！」

比較讓我訝異的是，這些步道是有規劃過的，而且看起來滿新的，不過可能是路程較不方便，人較為稀少。如果這些景點挪到台北，一定馬上成為網美聖地（笑），唯一比較需要改善的，大概就是路標的標示要更新啦！

最後，也謝謝這次揪團、一起參與爬山的好同事們。一段旅程的美好與否，有時候真的是看同行的人～ 當...當然...景還是很重要啦！（到底有沒有要投稿ＸＤ）

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最後附上可愛的大家（拍攝：小魚）

最後的最後，附上不負責評分，大家看看就好ＸＤ

  • 交通便利：

  • 路線難度：

  • 推薦指數：

瀑布 步道

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