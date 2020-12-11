迷霧森林、嘉明湖倒影好夢幻！歷年「全台湖泊美拍大集合」

台灣湖泊大集合

跟自己談心 在山之巔 在水之涯 一段記憶 捨不得忘記 一輩子放在心底 收藏詩意 收集湖泊

2016.09.10 逐鹿白石池彷彿置身世外仙境,白石池 真的就像是明珠般晶瑩透亮 鑲嵌在中央山脈最美的大草原

2016.09.10 逐鹿白石池

2016.09.12 安東軍山 三岔營地

2014.03.27 大水窟池天上之水天上來, 清晨的大水窟池溫暖的陽光, 彷彿永遠揮霍不盡的藍天波光點點, 水光瀲灩像是閃亮的星星, 對著我, 眨 眨 眼這一幕 深深的 刻在我的內心深處now and forever

2013.06.01 蓮花池 彷彿翡翠綠寶石, 在溫暖的陽光下閃爍這樣的美, 令人屏息

2013.06.01 蓮花池難以抗拒你的容顏

2017.07.23 月形池翻山越嶺來看你

2016.05.29 奇萊東稜 驚嘆池

2016.06.01 奇萊東稜 平安池

2015.12.13 天巒池

2015.12.13 天巒池我們在這裡, 在我們生活中最美好的一天

2017.10.01 塚呂馬布池如同夢境般的池光, 迷迷濛濛, 如真似幻 緊緊凝視, 雙眸 捨不得移開一寸 一股神秘的氣息, 讓人一眼就著迷

2020.08.09 石山秀湖

湖面倒影 夢幻極致

2020.08.09 石山秀湖隱藏於山谷間的秘境

2017.10.18 翠峰湖神隱少女 : 翠峰湖

2016.07.23 松羅湖La vita e bella 生活是美好的

2016.11.08 加羅湖把妳放在內心最深最深的角落,永遠都不想忘記

2016.09.11 萬里池千江有水千江月, 萬里無雲萬里天

2015.01.02 翠池就是白, 就是雪,我們彷彿走進銀白色的童話世界

2016.10.03 雪山西稜 : 翠池我從來沒有看到藍天有倒影的翠池 看過結冰 下雪的翠池從別人的照片 翠池是一處夢幻的高山湖泊 台灣海拔最高的高山湖泊也是東南亞最高的清池

2011.10.28 嘉明湖不記得曾去過幾次嘉明湖最難忘最滿意的 還是這張照片這就是 莫忘初衷 吧浮生如夢,鏡花水月, 繁華似幻

2018.08.18 嘉明湖夏季戀歌 再訪嘉明湖

2018.08.19 嘉明妹湖北方有佳人 遺世而獨立 一顧傾人城 再顧傾人國寧不知傾城與傾國 佳人難再得

2016.09.11 屯鹿池屯鹿池有鹿嗎 .

2016.04.09 七彩湖回憶總是最美, 雖然辛苦, 總是走過

2016.04.09 七彩湖

2020.07.30 油婆蘭池累的 苦的 痛的 撐過...就甜了

2017.08.05 台灣池台灣池, 又稱 碧池, 真的很像 台灣 內, 池水碧綠, 清澈如玉, 因而取名 碧池,

2017.08.05 台灣池隱身整片冷杉翠林之中的夢幻秘境, 在萬重青山之間 陽光照映下, 池水碧綠如玉, 閃閃動人, 彷彿美麗無瑕的翡翠綠寶石, 讓人怦然心動

2018.08.08 布新營地 太誇張吧

2018.08.08 布新營地 布新營地前 居然有一池澄淨明亮的湖水 大呼驚嘆 看著湖水映著白雲 映著藍天 也映著我們與山的合影

2017.03.12 奇萊南華 天池

2017.03.12 奇萊南華 天池天池結冰了 池面草地鋪上一層白白的霜

2014.03.23 塔芬池

2019.11.23 司宴池綠蔭環繞「司宴池」 色澤黝黑的池水倒映著漂亮的藍天

2020.07.30 推論池

2019.09.11 新達池

2016.05.05 下翠池

2019.09.12 品田池在品田前峰 附近 箭竹叢裡藏著一個 "品田版忘憂森林" 稱為 品田池枯木林的水森林 少人知的小水池登山步道的北側 冷杉林間的凹地 水質呈暗褐色池中倒木橫陳 入口在箭竹叢內 不容易發現 品田池不過 感覺品田池裡的 倒木雜亂 沒甚麼美感

2017.04.02 水漾森林枯木湖水倒影交織 真的很寧靜,

2018.06.23 平岩池將綠意一整把擁入懷裡 山容樹姿 相互掩映

2018.11.11 七星池

2016.10.16 七星池

2015.07.11 七星池某年某月的某一天 久違了 七星池

2017.09.16 給給池精靈居住的魔力森林

2017.09.16 嘉蘭池忘我的瞬間 : 那一刻渾然忘我, 絕美感動 2017.09.16 嘉蘭小池絕佳景致, 完美登場

2020.07.11 棲蘭池 令人難忘的 87

2020.07.11 棲蘭池分不清是淚 是雨 輕輕飄在臉上 霎那間 腦子裡打結 就在見妳的這一秒之間棲蘭池 走了好遠好遠 才來到你的身邊

2020.09.23 如意池我有一個專屬的秘密基地 讓人放鬆 自我放逐的地方 : 汐止如意池

2013.11.24 如意池晨曦中輕輕甦醒 這樣的空靈, 令人沉醉

2020.08.02 德基水庫

2013.07.20 萬龍埤下一站幸福

2013.07.20 萬龍埤雨後的宜蘭, 綠更綠, 水更清, 山更翠, 就是一種說不出的清柔

2020.07.14 萬大水庫

\ 2011.12.18 雲山水原來美景屬於有緣人, 有情人

2015.02.14 神代池按捺不住想見你一面, 就算只是短暫的停留

2013.07.06 神秘湖一揭 神秘湖, 神秘的面紗

2017.11.18 鈺展苗圃

2017.11.18 鈺展苗圃 如詩如畫, 讓人在迷戀中沉淪, 難以自拔

2019.12.15 大溪月眉濕地

2012.04.04 廣興生態池

2018.04.14 石門水庫

2018.04.14 石門水庫處處都是秘境

2012.12.08 東華大學 東湖

2017.11.18 東華大學 東湖

2019.06.02 苗栗向天湖

2019.05.05 頭寮大埤

2019.05.05 頭寮大埤

2018.10.04 夢幻湖 來到夢幻湖 你就會懂為什麼取名夢幻湖

2018.10.04 牛奶湖陽明山獨一無二的牛奶湖

2016.10.16 向天池

2016.10.16 向天池陽光照射著向天池, 泛起一波一波耀眼的藍光 顯得閃閃發亮

2020.09.06 白袍湖[巷子內的]秘境

2020.09.06 白袍二湖隱於山林間的迷你湖泊 靜謐且柔美

2020.09.06 白袍三湖翠綠環廻 僻靜隱密 微風輕撫 relax風

2020.02.01 夢湖山中的小湖 在冬季的午後常會起霧 有如夢境般

2019.10.12. 三星池 找一個地方 靜一靜 最好可以 忘了自己

2019.10.12. 三星池坐在池畔甚麼都不要想 只是發呆也是很幸福

2016.10.15 三星妹池人煙杳然的山中小池, 有沉靜與空寧

甜水鴛鴦湖 2016.07.09漾綠色的鴛鴦湖 像一面鏡子,在陽光下倒映著翡翠般的無瑕真想嚐一口鴛鴦湖的水, 真的甜甜的嗎 ?

山豬淚湖 2020.0119山豬 山豬 想哭就哭 你的眼淚流成了山豬淚湖

2010.05.08 汐止翠湖翠湖 就是翠, 一片翠綠,

2020.09.09 汐止金龍湖水面如鏡 綠波倒影 十分迷人

2020.04.25 五坑湖在這裡靜靜的 聽著清脆的鳥叫聲 柔美極了!

2010.12.17 明池一份悠閒浪漫之情

2010.10.16 大溪慈湖

2019.06.16 翡翠水庫一艘小小竹筏 停泊在青青翠綠的湖畔藍天白雲 碧波萬頃

2014.06.03 汐止大埤池大埤前池所種植的荷花，千嬌百媚 有空可以來這裡拍荷花

2012.05.12 苗栗 鯉魚潭

2014.05.08 國父紀念館 翠湖