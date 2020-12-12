山頭氣勢磅礡！初登百岳「雪山主東峰單攻」 穿越黑森林登頂
人生彷彿四十才開始，從怕山到漸漸看見山的美好，是這一年來的事情....
被喻為台灣人此生必達成的成就之一：登玉山。尚未登過百岳的我們，當然也希望首登就能登上台灣最高峰玉山。
抽了幾次玉山單攻，想當然耳全盤“槓龜”之後。雪山主峰上的石碑浮上我的腦海....
?投入第一張入園證，2：50起登
?3：35抵達七卡山莊
?4：50哭坡觀景台
?5：30抵達雪山東峰
抵達東峰後，沒有登過百岳的我們，立刻被眼前這片厚實的雲海深深吸引，瘋狂拍照又拍照之後，在此等候日出，順便補給。
停下來後，立即感受到寒意，把預備的厚外套穿上，以免著涼。
?6：07日出
?6：20依依不捨離開東峰
?7：05抵達三六九山莊
?一幅幅美麗的景致
出三六九山莊後的之字坡，美麗如畫般的景致，一幅接著一幅，讓我們忘情瘋狂又是一張張美拍，好想把它打包回家哦...
?三六九山莊休息20分鐘後啟程
?7：55進入黑森林
黑森林後段已經讓我走的精疲力盡，感冒未痊癒的我，此時感覺非常疲累....
剩下最後1.1k，傳說中此程最硬抖的路段來了，打起精神來，要加油啊~
?9：25出黑森林
?最後的1.1k果然名不虛傳，很煎熬的一段路.....
?10：25終於登頂~感動啊！
?11：10離開雪山主峰
?12：45出黑森林
?15：50回到登山口
第一次登百岳終於親眼見識大山的磅礡氣勢美麗而雄偉太過興奮 像小朋友要遠足一樣於是幾乎沒睡 所以走的很累下次一定要睡很飽 走更遠
【起源】
人生彷彿四十才開始，從怕山到漸漸看見山的美好，是這一年來的事情....
從一個陡坡開始，喜歡挑戰自己、汗流浹背、品嚐踩踏出的風景、於是我們夫妻兩臭味相投，一坡接著一坡....開啟了與山的邂逅，謝謝你一路相隨，總是停下腳步等我。
騎車不能帶著孩子一起，開始思考如何能兼顧運動跟親子關係？！
?費盡全力騎上一個陡坡開始與山的邂逅
?3月15日首騎太平山，平地氣溫14度
?7月5日我們來到單車界的聖堂：武嶺
為了能帶著孩子一起運動，我們全家在2020年6月13日，從翠峰湖環山步道開始，走進大自然的懷抱。
?6月13日翠峰湖環湖步道
?草嶺古道
?抹茶山
?老大騎車上香格里拉
?福山植物園
初登百岳、騎車上武嶺、帶著孩子一起初走，汗水與美景譜出一篇又一篇的詩章，都是滿懷感動與回憶。
這條愛山的路不會間斷，我們會一直走下去....
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