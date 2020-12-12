快訊

美FDA批准輝瑞疫苗！下周起運送首批290萬劑

美國NASA登月計畫18人 台裔太空人林其兒入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山頭氣勢磅礡！初登百岳「雪山主東峰單攻」　穿越黑森林登頂

健行筆記 / 健行筆記陳榆翔

86a0aa518d57ad1343ed68d2180428f5.jpg     

     人生彷彿四十才開始，從怕到漸漸看見的美好，是這一年來的事情....

    被喻為台灣人此生必達成的成就之一：玉山尚未登過百岳的我們，當然也希望首登就能登上台灣最高峰玉山

    抽了幾次玉山單攻，想當然耳全盤“槓龜”之後。雪山主峰上的石碑浮上我的腦海....

?投入第一張入園證，2：50起登

e79d4d43f130bd79ec875bdca89d4480.jpg

 ?3：35抵達七卡山莊

e2cab405b4b8cb71083d3aff435c6e43.jpg ?4：50哭坡觀景台

9440f001a61fd0c1ba15501589efd817.jpg  ?5：30抵達雪山東峰

e8f6a3f8f1854ad87203691216fce7b9.jpg    抵達東峰後，沒有登過百岳的我們，立刻被眼前這片厚實的雲海深深吸引，瘋狂拍照又拍照之後，在此等候日出，順便補給。

    停下來後，立即感受到寒意，把預備的厚外套穿上，以免著涼。

?6：07日出

3b3ba28f52cb8c8df81396ad54099a57.jpg?6：20依依不捨離開東峰

6b8a0c43c5a991922020cb021402400a.jpg

?7：05抵達三六九山莊

3356264d6b07b33a87c436f083f53ef4.jpg?一幅幅美麗的景致

2e3a3106e122d56f0a4bbaab69b807a9.jpg

3171c2381f26bb2abefcc8d7bc40e0a4.jpg

1eb6bfee728f294488f4168fc613a60a.jpg

6f9687b1b2cb51aa4a0eb30f7dff5102.jpg

426be796597fef29fd9476700222cae3.jpg

    出三六九山莊後的之字坡，美麗如畫般的景致，一幅接著一幅，讓我們忘情瘋狂又是一張張美拍，好想把它打包回家哦...

?三六九山莊休息20分鐘後啟程

069ada289f29162ba4753708b48ce31b.jpg

7ee453ef9f7923cd79f1d0341df0daed.jpg

503dedaaac12a3285c60937f8010a06d.jpg

2a2370991674276b4d7d1ba184d16a46.jpg

fb232d302bfe542578779392fa9ba5cf.jpg

66587237210f979d05968d9fb35a5fbc.jpg

1733b67c4571d0c75f01d6537c23c3f9.jpg

c2a3a76c7adf26a33b8b4891cecaa994.jpg?7：55進入黑森林

5ffc863c1d40a6d24e707ba94299fc33.jpg

83205806e50fc6993d52d2010a6f6fbd.jpg

2e76f2103dd3c521a5ca1d39b5716f6e.jpg

d5d76b4f1629f37b39ebe3465a495151.jpg

b77e5a83dc7af0779eb841c0e44c50f7.jpg

黑森林後段已經讓我走的精疲力盡，感冒未痊癒的我，此時感覺非常疲累....

剩下最後1.1k，傳說中此程最硬抖的路段來了，打起精神來，要加油啊~

?9：25出黑森林

806a89df15a3d5b483541b020a663aa2.jpg

39a75befcc7ec280760f02739e7d83f0.jpg?最後的1.1k果然名不虛傳，很煎熬的一段路.....

fd291d2903644f125a785f105c37fe25.jpg?10：25終於登頂~感動啊！

e5c5079d2cd9776982d963ba49f93b3c.jpg

?11：10離開雪山主峰

0d60872726cdb683544763022b403b02.jpg

1ebab734ab07f75aa46fbbbdc414b291.jpg?12：45出黑森林

b5b3fe6d7a45cc7e67265a95becd4a39.jpg?15：50回到登山

ba04b762b8579bed9c7c62fac403102b.jpg

第一次登百岳終於親眼見識大山的磅礡氣勢美麗而雄偉太過興奮    像小朋友要遠足一樣於是幾乎沒睡    所以走的很累下次一定要睡很飽    走更遠

【起源】

    人生彷彿四十才開始，從怕到漸漸看見的美好，是這一年來的事情....

    從一個陡坡開始，喜歡挑戰自己、汗流浹背、品嚐踩踏出的風景、於是我們夫妻兩臭味相投，一坡接著一坡....開啟了與的邂逅，謝謝你一路相隨，總是停下腳步等我。

    騎車不能帶著孩子一起，開始思考如何能兼顧運動跟親子關係？！

?費盡全力騎上一個陡坡開始與的邂逅

fcecf259df75a63d4913eb9d5fff20ed.jpg

?3月15日首騎太平山，平地氣溫14度

0faba095047a379f85b864a7a2621fc6.jpg

?7月5日我們來到單車界的聖堂：武嶺

08c39f37803c861f0cd3ae5c4bc3b20a.jpg

為了能帶著孩子一起運動，我們全家在2020年6月13日，從翠峰湖環山步道開始，走進大自然的懷抱。

?6月13日翠峰湖環湖步道

32f979fedd6e21876893f68d7447daed.jpg?草嶺古道

2ad36f4bfb9c699f7048a39ecfd2dfb4.jpg?抹茶山

eacece42fa841044ead514fa3d36f473.jpg?老大騎車上香格里拉

0299967e806ceb8888213102b2116ae3.jpg?福山植物園

c6aeaf2cf47e4a1dd0e7d298fd3b0c99.jpg  

    初登百岳、騎車上武嶺、帶著孩子一起初走，汗水與美景譜出一篇又一篇的詩章，都是滿懷感動與回憶。

    這條愛的路不會間斷，我們會一直走下去....

玉山 步道 登山

延伸閱讀

以潑釉陶板創作 藝術家蔡永武窯燒出玉山大作

收集控的六座台灣高山　跟著百岳紅包袋實地走訪、賞美景

十年耕耘高山教育 康橋生登百岳圓夢

參加玉山同學會 阿扁：珍惜得來不易的軍隊國家化

相關新聞

山頭氣勢磅礡！初登百岳「雪山主東峰單攻」　穿越黑森林登頂

人生彷彿四十才開始，從怕山到漸漸看見山的美好，是這一年來的事情.... 被喻為台灣人此生必達成的成就之一：登玉山。尚未登過百岳的我們，當然也希望首登就能登上台灣最高峰玉山。 抽了幾

走入台版阿凡達秘境！新北最高峰「塔曼山魔幻森林步道」難度ｘ行前準備全攻略

想從郊山健行往前跨一步成為山系人嗎？那就從新北第一高峰塔曼山開始吧！塔曼山是入門的中級山岳，適合從健行舒適圈剛進入登山界的你。走在塔曼山的步道裡，就像進入了電影«阿凡達»的魔幻世界一般。先從入門中級山開始訓練以後嘉明湖、松蘿湖都不是你對手啦～

迷霧森林、嘉明湖倒影好夢幻！歷年「全台湖泊美拍大集合」

台灣湖泊大集合 跟自己談心 在山之巔 在水之涯 一段記憶 捨不得忘記 一輩子放在心底 收藏詩意 收集湖泊 2016.09.10 逐鹿白石池彷彿置身世外仙境,白石池 真的就像是明珠般

台灣百岳登山養成計畫！跟著四階段　一步步成為山系人

你也有登百岳的夢想嗎？登山該怎麼開始？前進百岳要經歷哪些階段？這次小編將以介紹登山階段與登山技能為主，行程與路線介紹為輔，讓大家可以參考一下，安排好自己的登山養成計畫！

極適合一日健走！「塔塔加三連峰」沿途景色無敵，眼前就是玉山

緣 起 這次的活動又是臨時起意。就在三天前，賢哥問我這周末要去哪裡爬山？我原本的計畫是想去新竹的「北得拉曼」山和「內鳥嘴」山走走，看看山毛櫸，唯老咩的意願不高，這樣變成我一個人去的話又太無聊。於是

氣勢磅礡的十八連峰！穿越「干卓萬群峰」屹立雲海之上

在雲海滿佈的這三天，體會百岳四大障礙之一-干卓萬群峰，旅居於滋養無數山客的潔淨聖水-牧山池旁，越過氣勢凌人的十八連峰，從卓社大山下海拔 2.8 km，取得發燙雙腳抵達終點武界 - 栗栖溪，發燙雙腳泡著

登上東北亞最高峰「玉山主峰」　 第一座百岳健行初體驗

抽籤抽了四個月，玉山上的排雲山莊住宿始終抽不到，玉管處每天都會公布有抽到籤的隊伍名稱，隊名五花八門，很有趣，[抽到不想取團名][今晚我想來點玉山主峰]等等...，讓我不經思考，是不是沒有好好取團名，所

拉繩攀登上恐龍背！　新手攀岩入門「石碇皇帝殿」

有一段裸露的稜線，被登山界稱為

漫步森林　走進台北「翠山步道」迎接大自然的見面禮

走進自然，我們以什麼感官看見雜亂裡的美？是只有眼睛？還是只有抵達目的地時，才會停下腳步觀望四周的景色？我經常會思索著，那些從我們身邊快速擦身而過的，他們在這片森林裡究竟看到了什麼？如果他們只會因為雲海

登山入門推薦！百岳「奇萊南華」高山湖泊、翠綠大草原、三疊瀑布一次收藏

2018/06/04-05 追蹤Cher Instagram 奇萊南華簡介 中央山脈山系 「奇萊南華」，是指奇萊南峰(3358公尺)與南華山(3184公尺)兩座百岳，雖有奇萊之名，但與一般

探訪「黃金林秘境」山毛櫸步道　迷霧森林、翠峰湖、雲瀑也好美

探訪「黃金林秘境」台灣山毛櫸步道，當日往返。山毛櫸四季風情 - 春來枝頭吐新綠、夏日碧綠盎然、秋時黃葉耀金、冬臨枯枝落葉。迷霧森林…雲瀑...黃澄澄山毛櫸…藍天倒影翠峰湖…銀光閃閃芒花隨風搖…

飄雨中登上台中和平「鳶嘴山步道」　險峻危崖挑戰你的膽量

位在台中市和平區的鳶嘴捎來國家步道，海拔2180公尺，是中部知名的中級山，特別是一段需要攀繩的岩壁更是吸引不少山友，每到假日總會遇上大排長龍的情形 這天安排休假和朋友約爬，因出發時間稍晚，因

熱門新聞

山頭氣勢磅礡！初登百岳「雪山主東峰單攻」　穿越黑森林登頂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。