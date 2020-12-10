極適合一日健走！「塔塔加三連峰」沿途景色無敵，眼前就是玉山

緣 起

這次的活動又是臨時起意。就在三天前，賢哥問我這周末要去哪裡爬山？我原本的計畫是想去新竹的「北得拉曼」山和「內鳥嘴」山走走，看看山毛櫸，唯老咩的意願不高，這樣變成我一個人去的話又太無聊。於是便問問賢哥他有打算去哪兒爬山嗎？賢哥回說想去塔塔加。哈！這下歪打正著，因為塔塔加地區的幾座山頭也一直都在我的口袋名單內。二話不說，這禮拜改來去塔塔加逛逛 ^^

塔塔加三連峰步道資訊

1.起走點：台18線阿里山公路（新中橫公路嘉義玉山線）106.1K處的鹿林山登山口。先至鹿林前山，再經鹿林山、麟趾山，最後下至玉山登山口。2.終點：台18線阿里山公路（新中橫公路嘉義玉山線）107.7K處的上東埔停車場。3.單程距離：依下方地圖計算約9公里，但用App記錄是10.8公里。4.海拔高度：2,510~2,858公尺，落差約348公尺。5.步道類型：中級山步道，路面有石階、泥土路及木棧道等。6.使用GPX檔。7.注意事項：若由水里方向進塔塔加須留意台21線（新中橫公路水里玉山線）110~145K間，每日下午17時30分至隔日上午7時進行管制，禁止通行。故要先算好時程，在近七點時先到110K（桐林管制站）等，而下午只要在五點半之前出塔塔加管制點即可，不然超過時間就得繞到「阿里山」才能回家了！

新中橫路況資訊可以參考玉山國家公園網站查詢，當然，如果不嫌麻煩的話，出發前也可以打個電話（049-2791510）給信義工務段詢問一下路況。

（註：上圖引用自玉山國家公園網站資訊）

實際登走時程

09:12 自鹿林山登山口起走。09:45 走了1K後抵「鹿林山莊」，在這邊小休一會兒，欣賞風景。10:36 抵「鹿林前山」及天文臺。10:58 離開天文臺，前往鹿林山。11:23 抵「鹿林山」，稍做停留，拍照後續往麟趾山。11:39 看到有草皮，大夥決定先休息吃午餐。12:20 吃飽喝足，喇完D賽後便繼續朝麟趾山前進。13:21 經「麟趾山」鞍部。13:47 在邊走、邊拍、邊玩下抵「景觀眺望臺」，於此小休。14:05 至「麟趾山」，拍完照後續往玉山登山口前進。14:43 抵「玉山登山口」，拍完照，踢柏油路往「上東埔」停車場。15:16 經「大鐵杉」，小休。這裡有洗手間，趕緊去繳一下水費。15:36 來到「排雲管理站」，忽見一隻可愛的小山羌，又耗了8分鐘拍照。15:47 回到「上東埔」停車場。全程約耗時6小時又35分鐘。

以上行程為邊走、邊拍、邊玩的時間，若只是單純健走，肯定是不用花這麼多時間的！

（註：上圖為使用蛙弟App所記錄之本次行程）

遊 誌

感謝歐告大蝨一早就來家裡載我。這次健走活動共有八人參加，大家相約早上06:30於民間交流道下來後的全家超商集合，我也順便到超商裡採購中午要吃的麵包。沒多久游兄伉儷也來到全家，待最後鴻銘兄伉儷到來後，便一起出發前往塔塔加。

09:05 來到位於阿里山公路106.1K處的鹿林山登山口。鹿林登山口這裡有一個小停車場，另一側也有空地可停車。由於先看到空地，於是我們便把車輛停放在空地上。而停車場這裡可以直接看到天文臺就位在前方的山頭上。

從停車場這裡即可看到阿里山系，包括「大塔山」和「松山」就在對面。

09:12 於登山口來張合照後起登。

氣象預報塔塔加地區今日白天的溫度約13~17度間。這樣的溫度對於很容易流汗的我來說簡直太舒適了，穿一件排汗杉即可。不過當遇到大風狂吹或休息時，還是得加個外套 @@~

起登後的路徑一路緩上，路況雖是帶有濕意的碎石路，但並不難走。

碎石後則是石階路。

從照片及軌跡檔中可以發現，自鹿林山登山口到鹿林山莊這一段為Z字型上坡，距離雖拖長了點，但好處就是降低了陡度，走起來比較不那麼喘。

走了約500公尺後，休息一下。

走完這一小段的石階便是「鹿林山莊」，衝啊~

09:46 抵「鹿林山莊」。

看這牌子就知道從登山口至鹿林山莊的路程為1公里，含中途休息共花了33分鐘。

鹿林山莊這裡的環境真是無敵，不過聽說只有具特殊關係的達官顯要才住得到，一般小老百姓就別想太多惹 @@~

大夥在山莊旁的樹蔭下休息賞景，甚是悠哉的一行人 ^^

離開鹿林山莊，先走一小段的柏油路後接走平坦的「玉山林道」。

沿路有幾顆「毛地黃」還開著花，豔麗動人。

遠方山頭上的白色建築物就是位在鹿林前山的天文臺了！

捨不得當前的美景，休息一下，多看幾眼後再走。

10:14 於岔路口向左拾級而上，便可通往今天的第一顆山頭-「鹿林前山」。

一小段的木棧道，有點濕滑，須小心行走。

雖一路往上，但坡勢算緩，微風拂面下，走來也是愜意。

10:22 上抵岔路口稜徑。向右為「鹿林前山」，向左則可前往「鹿林山」。我們先來去「鹿林前山」，之後再折返回來前往「鹿林山」。

在此遇嘉義來的山友正在進行負重訓練。據該團領隊大哥說，塔塔加附近共有六座山頭，他們待會兒還要去走「石水山」。蛤？「石水山」？我事前所做的功課裡竟然沒有看到這座山頭。回家後上網一查，還真有那麼一座山，馬上列入下次探訪的口袋名單 ^^

接下來前往「鹿林前山」天文臺的路徑變得稍陡一些，但慢慢走還是可以應付得來。

到天文臺囉~

10:36 抵天文臺。先來拍照留念~

天文臺裡空盪盪的，半個人影也沒見著 @@~

趁嘉義來的山友們都還在，趕緊請其幫我們拍一張合照。

（註：上圖由賢哥提供使用）

臨時想起「鹿林前山」不是有三角點基石嗎？怎麼都沒看到呢？問了一下資深的山友才發現基點就在剛上來的地方。我們都太專注在天文臺的大招牌上，反而乎略了地上的小基石 @@~

天文臺這裡的視野一級棒，不僅可以看到玉山主峰、北峰、北北峰，連前峰及西峰也看得清清楚楚。

大夥就地休息，並開啟喇賽模式，歡樂聲不斷。

10:58 離開天文臺，回到岔路後續往「鹿林山」前進。

前往「鹿林山」的山徑兩旁有大樹遮蔭，加上路勢平緩，微風徐徐，走起來甚是舒坦。

由於之前的風勢較大，外套加身，走了一段路後也是會熱的，故小休一下，脫~

11:23 抵「鹿林山」。這裡同時也是回往「玉山林道」及「鹿林山莊」的岔路口。

由於人潮愈來愈多，所以匆匆拍照後便離開，繼續朝下一座山頭「麟趾山」前進。

雖然今天的這三座山頭有多種路線走法，但個人覺得我們今天從鹿林山登山口起登，最後下至玉山登山口的走法比較佳，因為行走動線可以一直朝望玉山方向。相反的，若是從玉山登山口起登，不僅一開始就會讓人氣喘噓噓，同時一路也都背對著玉山，那可就浪費了今天風和日麗的好天氣啊！

走著走著，肚子竟咕嚕咕嚕的響著。而眼前剛好有一片草坡，在樹蔭下用餐，非常剛好！

拿出我的衝~衝~衝麵包，速速慰撫我那空虛寂寞覺得餓的大肚腩。

吃飽喝足後，朝今天的最後一座山頭-「麟趾山」出發。

哇，看來是要先下至鞍部後再往上來翻越山頭的港結 @@~

就先甘後苦的概念~

一路走來，玉山群峰總是形影不離的陪伴著大家。

山上用火得小心，更不可亂丟煙頭，否則一旦燒起來，想要再恢復為過往的林相，可是得花好幾倍的時間才可得！

玉山前峰明明就跟西峰很近啊，但目前為止都沒啥聽說兩者可以串連起來走。猜想其間可能真的是有某種程度的困難度吧？

呵，鳥人們是在比手畫腳啥呢～

蓋遠方樹稍上有小「鳥」一隻，但為何名庵就不知惹 ＠＠～

高低起伏的山坡間常會形成小水漥，而裡面的積水正好可以提供野生動物們飲用。大家日後若是來到水漥邊，可以找找看附近有沒有動物的足印，說不定會有讓人驚奇的發現喔！

另一處較大的水漥，水面無波，宛如明鏡般的倒影真實呈現，只要是路過的山友，都會排隊來攝一張之後再走。

我們當然也不例外囉~

12:56 離「麟趾山」還有1.4K要努力 @@~

繼續上上下下~

13:03 又見一片草原，大夥的玩興又來惹。

不愧是有在練功鴻銘兄，要我做這動作我真的做不來 @@~

不能再玩啦，不然就趕不及五點半之前下山啦。

13:21 經「麟趾山」鞍部，也代表離「麟趾山」不遠了。

不多停留，繼續往前拼去~

既然為鞍部，所以接下來就是要往上走的啦。有點陡，會喘 @@~

走完走坡路後得休息一下。

感謝辛苦的工作人員，有您們的維護，大家才有舒適、安全的步道行走。

這盤根錯節的奇特模樣，看起來應該是松樹的樹根。

繼續來個倒影拍拍拍~

請大家行走時務必盡量走在步道上喔。

13:46 往右走20公尺即是「景觀眺望臺」，往左則前往「麟趾山」。

只有20公尺的距離，所以來去看一下，到底有何美景可以眺望。

看起來大家似乎都累惹。

還有400公尺就可以抵達「麟趾山」，加油囉~

接下來這段路都走在稜線上，較無法遮陽。尤其高山上在晴天下的紫外線可是很驚人的，因此必要的防曬措施或機絲頭還是得準備齊全來。

14:05 抵今天行程中的最後一座山頭-「麟趾山」。

由於「麟趾山」這裡沒地方遮陽，所以拍完照後便速速出發前往玉山登山口。

前往玉山登山口的路徑幾乎是陡下啊！真無法想像若是從玉山登山口起登至麟趾山的話，肯定是喘到不要不要der~

肉眼已可見前方山腰間那條通往玉山的山徑。

還有三百公尺就到玉山登山口，然路況依舊是有點陡的一路往下。

看這坡勢，還能不慶幸今天好在是從鹿林登山口起登嗎 @@~

14:43 抵玉山登山口。

全員完走，平安順利。值得紀念的一刻！

本來的計畫是走玉山林道踢回鹿林登山口的，但因有夥伴已顯疲態，故臨時改請勇咖的兩位司機走回鹿林登山口開車，其餘老弱婦孺則前往上東埔停車場等待。

兩位勇咖的司機，待會還得比其他人再多走1.6公里的路 @@~

15:16 至「大鐵杉」。這裡有洗手間可以讓大家獲得解放。

我這個豬頭，就在離開「大鐵杉」後約100公尺時，歐告大蝨問我說你的登山杖呢？哇咧，我竟把登山杖給留在「大鐵杉」下。速速回往大鐵杉處取回，等我走到排雲管理站時已是15:36。

但也或許是老天爺刻意安排讓我回去拿登山杖，我今天才能在排雲管理站這裡親眼目睹可愛的山羌 ^^

15:47 抵上東埔停車場。

感謝鴻銘兄與歐告大蝨，今天除了但任駕駛手外，還得多走1.6K的路程。

下山途中，見路旁有許多車停下來拍照，且景色不賴，因此順從民意，停車開拍。而我也順便借此機會更換臭得要屬的衣服 @@~

回程時幾乎都行駛在迷霧裡，得小心慢開。

來到水里，再次感謝賢哥的招待，每每都讓我愈爬山體重也跟著上升起來，哈~

好吃的羊肉爐與菜餚，記得我好像是吃第二次了，雖然只是小店，但口味依舊讚！

至於下次要爬哪座山？唉，其實口袋名單很多，但機緣卻不定，就順其自然囉~